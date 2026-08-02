EE.UU.: Al menos tres muertos y dos heridos en un tiroteo en localidad de Idaho

Tres personas murieron la tarde de este sábado en lo que la policía local describió como un “incidente con tirador activo” cerca de un restaurante y otros negocios en la ciudad de Twin Falls, Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, según informó Josh Palmer, portavoz de la localidad.

Como consignó NBC, Palmer además dio a conocer que al menos otras dos personas resultaron heridas en los disturbios registrados fuera de un local de comida rápida In-N-Out Burger.

No se dispuso de inmediato de información adicional sobre los lesionados ni sobre el responsable de los disparos. El vocero local tampoco pudo confirmar si este se encontraba entre las víctimas fatales.

Poco después de las 15.00 horas locales (17.00 en Chile), la policía local informó en las redes sociales que estaban respondiendo a un “incidente con un tirador activo” en un In-N-Out Burger o en sus inmediaciones, ubicado en Blue Lakes Boulevard North.

En ese momento, además aconsejó a la población de Twin Falls que se mantuviera alejada del restaurante, que está situado en una zona con varias grandes tiendas y un complejo de cines.

Según un portavoz del FBI, la agencia está al tanto de la situación y ofreció asistencia a las fuerzas del orden locales.

En un comunicado publicado en redes sociales, el gobernador de Idaho, Brad Little, pidió en un primer momento oraciones “mientras las fuerzas del orden y los servicios de emergencia responden a una situación de tiroteo activo cerca de un restaurante In-N-Out”.

Por su parte, el fiscal general de Idaho, Raul Labrador, declaró más tarde en una publicación en X que los servicios de emergencia seguían buscando al sospechoso cerca del restaurante.

“La policía de Twin Falls, la policía estatal de Idaho, los equipos de bomberos y paramédicos permanecen en el lugar trabajando para asegurar la zona” , dijo.

Praying for everyone in Twin Falls as first responders continue searching for the suspect near In-N-Out. Twin Falls Police, Idaho State Police, and fire and paramedic crews remain on scene working to secure the area.



If you’re in the area, please listen to local authorities and… — Attorney General Raúl R. Labrador (@Raul_Labrador) August 1, 2026

“Si se encuentra en la zona, por favor, siga las instrucciones de las autoridades locales y manténgase alejado de In-N-Out y las calles aledañas para que los servicios de emergencia puedan realizar su trabajo”, apuntó.

Sin embargo, en horas de la tarde local, el jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, informó que el presunto autor de los disparos murió.

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado” , dijo en una conferencia de prensa, para luego añadir: “El presunto autor de los disparos en este incidente ha fallecido”.

La identidad del sospechoso y un posible móvil aún formaban parte de la investigación, añadió Hicks.

Twin Falls es una ciudad de unos 56.000 habitantes situada a unos 206 kilómetros al sureste de Boise, la capital del estado de Idaho.