Fuego en el techo de la tribuna preferencial: desperfecto eléctrico obliga a postergar el partido entre Limache y Ñublense

El cierre de la jornada sabatina de la fecha 17 de la Liga de Primera contemplaba el partido entre Deportes Limache y Ñublense, en el estadio Bicentenario Lucio Fariña Fernández, programado para las 20.00 horas. Sin embargo, una situación extradeportiva no permitió el desarrollo del encuentro. Debido a la falta de luz, por un desperfecto eléctrico sucedido en el recinto, y que no estaban las garantías para solucionar pronto el asunto, se determinó la postergación del choque entre tomateros y chillanejos.

Las alarmas se encendieron a las 19.10 horas, aproximadamente, 50 minutos antes del inicio del encuentro. Saltaron chispas y fuego desde el techo de la tribuna preferencial del recinto de Quillota, debido a una falla eléctrica en un transformador. El asunto generó que se hicieran presentes personal de la municipalidad de Quillota y también de Bomberos. Evidentemente, esto demoró el inicio del juego. Ambos planteles ya estaban dispuestos para la preparación respectiva antes de jugar.

Ayer viernes, se desarrolló sin problemas el partido entre San Luis y Rangers de Talca, en el mismo recinto de cancha sintética, por la Liga de Ascenso. No obstante, no se pudo repetir lo mismo esta noche. A las 19.45 horas, se realizó la última reunión entre las autoridades, para determinar el devenir de las acciones y establecer si estaban las condiciones para la disputa del partido.

Según dio a conocer TNT Sports, la señal dueña de los derechos de transmisión, la empresa a cargo de la reposición de la energía eléctrica expuso que iba a demorar de tres a cuatro horas para los arreglos, lo que perjudicaba la intención de poder jugar hoy. En efecto, tras el informe, se determinó que el duelo no podía jugarse este sábado.

La calendarización tampoco permitía que se reprogramara para el domingo. Esto es porque Ñublense juega por la Copa Chile este martes 4, recibiendo a Rangers en el Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, y no se iban a cumplir las 72 horas entre partido y partido. Además, se iba a generar un problema logístico para la propia delegación de los Diablos Rojos. Por su parte, el equipo limachino también tiene Copa Chile en la próxima semana: el miércoles 5 visita a Iquique, en el Norte Grande.

“Se agotaron todos los medios, pero no se pudo por un tema de seguridad, para resguardar la integridad de los hinchas. Se habló con Liga, con el comité de crisis. El partido se va a reprogramar. Siempre la idea fue de tratar de jugar. La última reunión fue 19.45 horas, siempre con la idea de que se jugara”, declaró Miguel Araos, el árbitro del partido que finalmente fue suspendido.

Con posterioridad, Limache, como equipo local, emanó un comunicado detallando los sucesos. “Informamos a los hinchas simpatizantes tanto de Deportes Limache como de Ñublense y a la opinión pública, que debido a la falla eléctrica ocurrida en el transformador ubicado en el sector de tribuna preferencial/Bulnes, que el partido ha sido suspendido. Por razones de seguridad y por lo que significa la reparación de dicha zona, no es posible disputar el encuentro”, dijo el cuadro tomatero.

Entonces, ahora quedará en manos de la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP la reprogramación de este partido.