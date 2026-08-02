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    Palestino supera a Coquimbo Unido con un golazo desde mitad de la cancha al Mono Sánchez

    El mediocampista Marcelo Eggel vio adelantado al guardameta y disparó desde el círculo central. El cuadro árabe se impuso por 2-1.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Palestino supera a Coquimbo Unido con un golazo desde mitad de la cancha al Mono Sánchez. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Palestino derrotó por 2-1 a Coquimbo Unido en un partido que quedó marcado por el gol de Marcelo Eggel desde mitad de cancha. A los 16 minutos, el volante aprovechó que Diego Sánchez estaba adelantado y sacó un remate desde el círculo central para abrir la cuenta con una definición que terminó siendo la acción más destacada del encuentro.

    La ventaja duró poco. A los 20′, Nicolás Johansen igualó mediante lanzamiento penal, luego de una infracción de Vicente Espinoza sobre Luis Riveros dentro del área. Al descanso se fueron 1-1.

    En el segundo tiempo, Palestino generó las ocasiones más claras y encontró el desnivel a los 80 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Gallegos, Nelson da Silva conectó de cabeza en el área para convertir el 2-1 definitivo.

    En los minutos finales, Coquimbo Unido buscó el empate, pero no logró superar la resistencia del conjunto árabe. Además, fueron expulsados Guillermo Farré (86′) en el local y Luis Riveros en la visita (90′).

    Palestino llegó a 27 puntos y escaló al cuarto lugar, en la misma línea que Universidad Católica y Universidad de Chile, que juegan este domingo ante Deportes Concepción y Huachipato, respectivamente. El equipo de la Cuarta Región, en tanto, se quedó en 24 unidades, en el sexto puesto de la Liga de Primera.

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