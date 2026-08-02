La nueva vida de Sergio Jadue en Miami.

Sergio Jadue (47) se reinventa. Ya transcurrió una década desde que pasó de convivir con la consagración absoluta, al convertirse en el primer presidente del fútbol chileno en conseguir un título internacional con la Roja (Copa América 2015), a pagar como involucrado en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia del fútbol mundial: el FIFAGate. De hecho, pasaron pocos meses desde de la triunfal escena que protagonizó el 4 de julio de ese año hasta que los focos lo apuntaran por otra razón: su partida obligada a Estados Unidos, donde lo esperaba una investigación que, en la práctica, aún no termina.

El martes pasado, el extimonel de la ANFP se anotó uno de sus triunfos más significativos en los tribunales chilenos: el 13° Juzgado de Garantía de Santiago lo sobreseyó por la prescripción de las causas que tenía abiertas por apropiación indebida y delitos tributarios. Si quiere volver a Chile, al menos, el calerano no tendrá problemas para cruzar la frontera, al margen de un eventual rechazo popular en la terminal aérea. Ahora piensa retornar alguna vez, aunque solo de visita. Planea volver a La Calera, su tierra natal. Ahí están sus grandes amigos y familiares. Sin embargo, no tiene contemplado retornar para quedarse de manera definitiva. ¿La razón? Su hijo Nicolás ya trabaja en Estados Unidos y su hija Sabja está en plena etapa escolar. Ambos han crecido en Miami, lugar al que se fueron de muy temprana edad.

Más allá de sus deseos, el exmandamás del balompié nacional aún debe esperar la resolución por el FIFAGate en Estados Unidos. Su condena se ha aplazado 16 veces.

Un cambio radical

En estos más de 10 años, la vida del calerano cambió radicalmente. Despojado del aura de poder que le confería encabezar al fútbol chileno en su momento más exitoso, lo que le permitió codearse con las más altas autoridades nacionales y del fútbol internacional, el expresidente de la ANFP sufrió un duro golpe de realidad. Jadue tuvo, literalmente, que rehacer su vida, tras declararse culpable -en 2015- de formar parte de un esquema criminal por el que recibió millonarios sobornos.

Después de separarse de María Inés Facuse, la madre de sus dos hijos, que viven con él, se reencontró con Karen Reinoso, perteneciente a una de las familias más acaudaladas de La Calera, a quien conocía desde los 13 años. Se casaron en diciembre, en una fiesta que tuvo invitados que viajaron desde Chile. Mauricio Etcheverry, quien fuese su mano derecha en la ANFP, y que hoy se anota como uno de los asesores de Azul Azul, estuvo presente.

La ingeniera agrónoma es una pieza clave en su reconstrucción económica: está a cargo de sus negocios, algunos en Chile. En Estados Unidos llegó a montar una empresa de arriendo de lanchas, que, mediante una aplicación, podían ser solicitadas por los turistas que llegaban a Miami. Percibía unos US$ 200 por hora de parte de quienes solicitaban un paseo. Solo en los primeros años recibió alrededor de US$ 2.500 de parte del FBI, como parte de la delación compensada en el marco de las indagatorias que permitieron derribar el tinglado de corrupción en el fútbol mundial. En el transcurso, se desprendió de propiedades en Vitacura y en Concón.

El rearmado legal

En el camino, también recompuso su asesoría legal. Terminó la relación con el abogado José Pablo Forteza, quien lo defendió en buena parte del proceso en Chile, y lo reemplazó por Nicola Hadwa, quien terminó encontrando la vía para liberarlo de responsabilidad. “Sergio está tranquilo. Es una persona que lo ha pasado muy mal en mucho tiempo. La gente tiene la idea de que se fue a Miami y llevaba una vida color de rosa, pero ha sido muy dura. Dejó a todos sus seres queridos. Se produjo un desarraigo. No podía visitar al país, no podía salir de Estados Unidos. No es fácil para cualquiera, más allá del imaginario colectivo, que habla de que fue a vivir como rey”, sostiene el jurista a El Deportivo.

Sergio Jadue. Foto: Archivo

Luego, valora el fallo, del que Jadue se enteró a distancia: “Estaba confiado en la justicia. Le comuniqué que nos fue bien en esta audiencia. Es una resolución que puede ser apelada, si el Ministerio Público presenta un recurso. Nada se puede dar por ganado. Lo que sí puedo decir es que el fallo de la magistrada Paz Reyes es muy contundente, muy bien fundado. Llama la atención lo bien fundado que está. Se preocupó de dejar establecido todas y cada una de las alegaciones de ambas partes. En definitiva, acoge la tesis de la defensa y rechaza las de la Fiscalía y el SII”.

“Alegaban que no se podía acoger la prescripción, porque la causa prescribía en enero de 2027; contaban el plazo desde el sobreseimiento temporal de la causa, pero la ley dice expresamente que se debe contar desde la fecha en que se hubiere cometido el delito”, agrega.

Hadwa advierte que aún quedan materias pendientes. “El próximo paso es esperar si el Ministerio Público o el SII apela”, dice.

La entidad fiscalizadora manifestó su intención: “La persecución penal de quienes cometen delitos tributarios es fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que a todos nos corresponden como ciudadanos desde el punto de vista de los impuestos y, en esa perspectiva, el SII agotará todas las instancias que considera el ordenamiento jurídico para conseguir que así sea”.

De momento, el abogado de Jadue da luces sobre su futuro. “Tampoco tengo tan claro que quiera venir a Chile. Mi percepción es que no tiene interés en volver. Es muy difícil que vuelva porque su hija está en el colegio”, sostiene.

Fue al Mundial

En todos estos años, Jadue se mantuvo conectado con el fútbol. Por ejemplo, asistió a un partido del Mundial 2026. También está enterado perfectamente de lo que sucede en el fútbol chileno, pues mantiene contacto con varios dirigentes y, sobre todo, con quienes formaron parte de su círculo de hierro, aunque la lista fue disminuyendo drásticamente con el tiempo. Algunos lo guardan en sus teléfonos como El Presidente, una alusión al cargo que detentó y a la influencia que tuvo, pero también a la serie que se inspiró en su historia.

De esa época, por ejemplo, uno de los amigos que estuvo cerca suyo y que lo visitó en Estados Unidos fue Héctor Olave, exgerente de comunicaciones de la ANFP. “Efectivamente mantuve contacto con Sergio. Nos juntamos varias veces. Hace dos años que no sé nada de él. Sé lo que sale en los diarios, que se casó, pero no detalles, como sabía antes. No sé cómo habrán sido los últimos dos años. Los anteriores fueron difíciles”, testimonia.

“Creo que para cualquier persona que le haya correspondido vivir esa etapa, por los motivos que sean, después de haber sido el presidente del fútbol chileno, pasar a ser un prófugo, obviamente, no puede ser fácil. Y él lo vivió. Hoy, aparentemente, ya no tiene cuentas pendientes, pero lo que hizo no se lo va a sacar de encima. Va a tener que vivir con eso. Esto que dicen de que volvería a Chile, si es verdad, sería complicado para él vivir acá. Ser ladrón va a ser sinónimo de Sergio Jadue”, sostiene.

“No sé qué significa mantenerse firme con él. Yo hice una amistad con Sergio y las amistades no terminan porque el otro la caga. Se mantienen, a lo mejor. Intenté ser una ayuda, un soporte. Fue una cuestión inmaterial. No ayudé en nada, no trasladé ningún mensaje. Simplemente, es lo que considero que son los amigos”, dice.

El extimonel ve todos los partidos de Unión La Calera, el club de sus amores, y no perdona que en algún momento le hayan cambiado el escudo histórico. En 2025, a 10 años de la obtención de la primera Copa América, reivindicó su obra en el podcast “Campeones, No Finalistas”, por el que recibió una compensación económica, aunque no demasiado significativa. En esas intervenciones, por ejemplo, reveló algunas de las maniobras que realizó desde su puesto para ‘cautelar’ el éxito de la Selección que dirigía Jorge Sampaoli en el torneo que se jugó en Chile.

En sus ratos libres, a Jadue le gusta trotar y hacer deporte. Así, en alguna medida, se saca la tensión y se mantiene en forma. Su estadía en Norteamérica también le ha servido para mejorar, ostensiblemente, su nivel de inglés. Otra parte fundamental en su reinvención.