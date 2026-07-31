Sobreseído en Chile, pero en juicio en Estados Unidos: en qué está el FIFAGate que involucra a Sergio Jadue

El nombre de Segio Jadue volvió a rondar en los medios esta semana debido a una actualización de su situación judicial en Chile. El martes, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago decidió dictar el sobreseimiento definitivo del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en la causa que enfrentaba por delitos tributarios y apropiación indebida.

Esta se basó es la prescripción de los ilícitos investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente.

Esta investigación buscaba perseguir eventuales irregularidades financieras y tributarias cometidas durante la gestión de Jadue al mando de la ANFP entre 2011 y 2015, año en el que abandonó el país para presentarse ante la justicia estadounidense como testigo protegido.

Allí admitió haber recibido sobornos y pagos ilegales a cambio de adjudicar de manera irregular derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales de fútbol profesional y desde entonces su condena se ha aplazado en 16 ocasiones, siendo la más reciente en octubre de 2023.

Por esto mismo, la FIFA castigó al calerano imposibilitándole participar, ejercer y organizar actividades relacionadas al fútbol nacional e internacional. Se espera que sea liberado de los cargos durante los próximos meses.

Los otros involucrados

En estos diez años los involucrados han tenido distintos escenarios. Incluso, algunos han fallecido esperando la condena. Este fue el caso del expresidente de la Federación de Fútbol de Nicaragua, Julio Rocha, y el exsecretario de la Asociación del Fútbol Argentino y Conmebol Eduardo Deluca.

Otros estuvieron tras las rejas. El expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Martín, estuvo encarcelado entre 2018 y 2020, falleciendo cinco años después.

Juan Ángel Naput, a su vez, fue sentenciado a nueve años de los que alcanzó a cumplir cinco y medio antes de que fuera liberado por razones humanitarias.

El uruguayo Eugenio Figueiredo, por su lado, estuvo detenido seis meses en Suiza.

Con arresto domiciliario quedaron el argentino José Luis Meiszner y el ecuatoriano Luis Chiriboga.

Otro brasileño, José Margulies fue condenado a dos años de libertad condicional en 2020. Sus compatriotas Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira fueron requeridos por la justicia estadounidense, pero su país negó la extradición.

También se aplicaron multas. El director ejecutivo de la empresa Torneos, el argentino Alejandro Burzaco, fue sentenciado al pago de 100 mil dólares y a la devolución de otros 20 millones de la moneda norteamericana tras ser sentenciado en 2023 por el pago de sobornos.

Combinación de fotografías de la evidencia del gobierno estadounidense, recibida el 19 de diciembre de 2017 por cortesía del Tribunal del Distrito Este de Nueva York. vía AFP. HANDOUT

Tras esto, entró en juego la aplicación de la llamada “Regla 29”, de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos, la cual permite al juez dictar una absolución por insuficiencia de pruebas o revisar el alcance extraterritorial de los delitos de fraude.

Bajo este alero, el argentino Hernán López, ejecutivo de Full Play y Fox, vio anulada su condena por pago de sobornos para obtener derechos de televisación. Lo mismo pasó con los también transandinos Hugo y Mariano Jinkis.