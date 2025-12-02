La inesperada autocrítica de Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que protagonizó

Sergio Jadue vuelve a tomar la palabra. El exdirigente de la ANFP volvió a hacer una declaración pública después de haberse referido a finales de mayo de este año sobre la organización de la Copa América 2015.

Esta vez, lo hizo en el marco del podcast “¿De qué lado estás?” de Europa Beat al publicar un adelanto de una entrevista realizada al exdirigente.

“Efectivamente, participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no”, remarca Jadue.

También apuntó que “vine a Estados Unidos, me hice responsable de mis actos. Más fácil era quedarme en Chile. La FIFA me sancionó”.

Por otro lado dio cuenta de que dirigentes que fueron parte de las irregularidades cometidas durante su mandato, “muchos continúan en el fútbol chileno”.

Otras frases que fueron destacadas en el adelanto fueron que “hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan” y “yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar”.

A su vez, criticó de forma indirecta la gestión de Pablo Milad en la ANFP indicando que “yo voy a responder por mí. Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”.

Así mismo, cuestionó a Christiane Endler: “Yo le quiero decir que me molestó mucho que renunciara a la Selección Chilena”.

La reaparición a diez años de la Copa América 2015

Antes de que se cumpliera el décimo aniversario de la obtención de la primera Copa América de la Roja, Sergio Jadue utilizó su cuenta de Instagram para explicar las fórmulas que se buscaron para desgastar a Argentina y Brasil.

“A Argentina la hicimos recorrer Chile desde La Serena, pasando por Viña del Mar, la llevamos a Concepción y después de vuelta la trajimos a Santiago. Anduvo harto Argentina en esa copa”, señaló en la publicación.

Después, se refirió a las complicaciones climáticas para el Scratch. “A Brasil lo mandamos al sur, jugó en un invierno chileno bien duro. Luego jugó de noche, los otros partidos con frío”, señaló.

En tanto, sobre la Roja, Jadue aseguró que vivió un contexto completamente diferente. “Nosotros recorrimos cinco kilómetros, seis kilómetros para cada partido desde Pinto Durán al Estadio Nacional”, dijo.

Más adelante enfatizó que “yo lo único que puedo asegurar es que se hizo una Copa América para ganarla. No se escatimó en detalles para hacerlo”, indicó.

“No queríamos hacer la típica Copa América excelentemente organizada para todo el mundo, Como ejemplo Chile, no. Nosotros queríamos ganarla”, continuó. Finalmente, cerró con una potente frase: “100 años de derrota, triunfos morales, se tenían que terminar”, sentenció.

Claro que estas palabras no fueron bien recibidas por Pablo Milad. “No hizo nada”, comenzó diciendo en ese entonces el actual timonel de Quilín. Luego, incluso, lo atacó con ironía: “Yo no sé qué se tomó, pero dijo cosas que no se ratifican al otro año con otra dirigencia y otro técnico. Tuvo la suerte de tener una Generación Dorada, nada más. No mejoró el complejo, las canchas, el gimnasio ni puso riego automático con tanto dinero que entraba a la ANFP”.

“Se lo digo directamente. No lo estoy inventado. Está en todos los hechos comprobables. Muy bien que haya ganado la Copa América, pero salimos últimos en todas las categorías. Cubre con un paño negro o cubre con un paño blanco”, cerró Milad.