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    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    La edición especial, que puede ser utilizada en sus modelos de calzado, es parte de una campaña que se enmarca en el torneo deportivo. Como complemento, la firma está impulsando una activación en sus redes sociales, la cual invita a un grupo de amigos y amigas a sumarse a su “tercer tiempo”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026 Cortesía

    En el marco del Mundial 2026, Crocs diseñó una pieza de personalización de edición especial, la cual puede ser utilizada en sus modelos de calzado.

    Se trata de un elemento elaborado en oro de 14 quilates, el cual cuenta con incrustaciones de cristales Swarovski.

    “Las Crocs son el aliado perfecto para el tercer tiempo: ese instante en que terminas de hacer deporte y lo único que quieres es comodidad y descanso para tus pies. Quisimos celebrar el Mundial llevando esa idea a una pieza única, que combina personalización y un guiño a la copa”, afirman desde Crocs Chile a través de un comunicado.

    La iniciativa forma parte de una campaña que pone el foco en lo que ocurre cuando suena el pitazo final: el descanso.

    Sostienen que la marca reafirma su posicionamiento como “el aliado de la recuperación de los pies antes y, sobre todo, después de hacer deporte, ya sea fútbol, running o cualquier disciplina”.

    “Bajo esta mirada, Crocs resignifica el concepto del ‘tercer tiempo’: más que la celebración posterior al partido, es ese momento de bajar revoluciones, recuperar el cuerpo y darles un descanso a los pies. Es ahí donde la comodidad del calzado de la marca se vuelve protagonista, como compañía natural del antes y el después de la actividad física”.

    Como complemento de la campaña, la firma está impulsando una activación en sus redes sociales, la cual invita a un grupo de amigos y amigas a sumarse al “tercer tiempo” de Crocs y participar de futuras experiencias y eventos.

    La dinámica se desarrolla a través de la cuenta oficial de Instagram: @crocschile.

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026 Cortesía

    Cómo es la pieza de personalización de Crocs con oro de 14 quilates y cristales Swarovski

    En un post realizado la mañana de este jueves en la red social, Crocs Chile compartió un video en el que se ve la pieza de personalización en uno de sus modelos.

    “Atentos hoy, porque les tenemos una sorpresa”, anticiparon a sus seguidores de Instagram, sin revelar más información por el momento.

    Revisa las imágenes de la pieza a continuación:

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