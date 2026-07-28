Fiscalía indaga muerte de niña de dos años tras caída a pozo en sector rural de La Serena

Una niña de dos años murió luego de caer a un pozo con agua al interior de una parcela del sector rural El Rosario, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, hecho que es investigado por el Ministerio Público.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo. Sin embargo, este lunes la Fiscalía de Flagrancia de la Macrozona Norte instruyó una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la menor cayó al pozo y, pese a ser auxiliada rápidamente por sus familiares y posteriormente por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), ingresó fallecida al Hospital de La Serena.

La fiscal coordinadora de Flagrancia de la Macrozona Norte, Yocelyn Weisser, señaló que “respecto al fallecimiento de la menor de dos años de edad, en el sector rural de La Serena, la Fiscalía de Flagrancia instruyó su autopsia al Servicio Médico Legal (SML) y diligencias para establecer los hechos a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI)”.

En ese marco, personal de la PDI concurrió este lunes al Hospital de La Serena para iniciar las primeras diligencias investigativas.

El prefecto Freddy Montoya, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, indicó que “en horas de la mañana, se solicitó una concurrencia de personal de esta brigada por el fallecimiento de una menor de dos años, la cual habría caído a un pozo en el sector El Rosario, quien ingresa fallecida al Hospital de La Serena”.

El oficial agregó que “se están realizando todas las diligencias a fin de establecer fehacientemente cómo ocurren los hechos”.