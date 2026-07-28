Kast inicia gira en Perú para asistir a traspaso de mando

Será una visita de poco más de 24 horas. La tarde de este lunes, el Presidente José Antonio Kast emprendió rumbo a Lima para participar en el cambio de mando presidencial de Perú, donde este martes asumirá oficialmente Keiko Fujimori.

Tras cumplir con la agenda oficial, el Mandatario regresará a Chile y, en vez de volver directamente a Santiago, aterrizará en Copiapó para trasladarse a Vallenar y luego a La Serena, comunas golpeadas por el reciente frente de mal tiempo.

Pasadas las 21 horas, el avión presidencial aterrizó en la Base Aérea del Callao, emplazada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fue recibido con honores por el ministro de Defensa peruano, Amadeo Flores y el embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic, entre otras autoridades.

La agenda en Perú contempla una recepción en la residencia oficial de Chile durante la noche del lunes y, este martes, reuniones con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y con la propia Fujimori, además de su participación en la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso peruano y el almuerzo ofrecido por la nueva mandataria.

La delegación oficial está integrada por la primera dama, María Pía Adriasola; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el embajador Skoknic y otras autoridades diplomáticas. Entre los invitados especiales figuran el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle -quien viajó antes a Perú- el senador Manuel José Ossandón, la diputada Catalina del Real y el embajador en México, Francisco Chahuán.

A ellos se sumarán el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el exsenador José Miguel Insulza y el exministro Hernán Larraín, quienes fueron invitados directamente por Keiko Fujimori y cuya incorporación a la comitiva fue impulsada por el propio Kast.

El viaje se produce mientras el Ejecutivo mantiene el foco puesto en la emergencia climática que afectó al Norte Chico. De hecho, el retorno del Mandatario estará marcado por una nueva escala en la zona para supervisar en terreno la situación en Vallenar y La Serena, luego de que la semana pasada no pudiera llegar por vía terrestre a la capital de la provincia del Huasco debido al corte de rutas provocado por el temporal.