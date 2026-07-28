SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast inicia gira en Perú para asistir a traspaso de mando

    El Presidente asistirá a la ceremonia de Keiko Fujimori en Lima y sostendrá reuniones bilaterales antes de regresar a Chile. Tras aterrizar, se trasladará a Copiapó para visitar Vallenar y La Serena, las zonas más afectadas por el reciente sistema frontal.

    Por 
    Rocío Latorre desde Lima

    Será una visita de poco más de 24 horas. La tarde de este lunes, el Presidente José Antonio Kast emprendió rumbo a Lima para participar en el cambio de mando presidencial de Perú, donde este martes asumirá oficialmente Keiko Fujimori.

    Tras cumplir con la agenda oficial, el Mandatario regresará a Chile y, en vez de volver directamente a Santiago, aterrizará en Copiapó para trasladarse a Vallenar y luego a La Serena, comunas golpeadas por el reciente frente de mal tiempo.

    Pasadas las 21 horas, el avión presidencial aterrizó en la Base Aérea del Callao, emplazada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fue recibido con honores por el ministro de Defensa peruano, Amadeo Flores y el embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic, entre otras autoridades.

    La agenda en Perú contempla una recepción en la residencia oficial de Chile durante la noche del lunes y, este martes, reuniones con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y con la propia Fujimori, además de su participación en la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso peruano y el almuerzo ofrecido por la nueva mandataria.

    La delegación oficial está integrada por la primera dama, María Pía Adriasola; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el embajador Skoknic y otras autoridades diplomáticas. Entre los invitados especiales figuran el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle -quien viajó antes a Perú- el senador Manuel José Ossandón, la diputada Catalina del Real y el embajador en México, Francisco Chahuán.

    A ellos se sumarán el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el exsenador José Miguel Insulza y el exministro Hernán Larraín, quienes fueron invitados directamente por Keiko Fujimori y cuya incorporación a la comitiva fue impulsada por el propio Kast.

    El viaje se produce mientras el Ejecutivo mantiene el foco puesto en la emergencia climática que afectó al Norte Chico. De hecho, el retorno del Mandatario estará marcado por una nueva escala en la zona para supervisar en terreno la situación en Vallenar y La Serena, luego de que la semana pasada no pudiera llegar por vía terrestre a la capital de la provincia del Huasco debido al corte de rutas provocado por el temporal.

    Más sobre:La TerceraJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller afirma que relación con Perú “nunca ha estado mejor”

    Walker luego que gobierno descartara platas para Coquimbo en megarreforma: “No puede haber ley de reconstrucción sin estos recursos”

    Partido Republicano inicia nueva batalla y pide al gobierno privatizar Codelco: “Después será tarde si se afectan los quórum”

    Alerta por uso de IA: jueces civiles piden a la Suprema duras medidas contra abogado que subió casi 40 mil escritos en tres días

    Gobernabilidad, seguridad ciudadana y polarización: los retos de Keiko Fujimori en la presidencia de Perú

    Alcaldes inician lobby en recta final por contribuciones: derecha apunta a Sanhueza (UDI) e izquierda a un nuevo proyecto

    Lo más leído

    1.
    Presidente de la UDI por salidas de autoridades de gobierno: “El número no es menor, no es una buena señal”

    Presidente de la UDI por salidas de autoridades de gobierno: “El número no es menor, no es una buena señal”

    2.
    Kast firma proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en el cargo de autoridades el consumo de drogas

    Kast firma proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en el cargo de autoridades el consumo de drogas

    3.
    Gobierno sale a responder críticas de Vallejo: niega que promesa de Kast en seguridad sea una estafa y carga contra el PC

    Gobierno sale a responder críticas de Vallejo: niega que promesa de Kast en seguridad sea una estafa y carga contra el PC

    4.
    Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

    Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

    5.
    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”

    6.
    Kast se reúne con Fujimori previo a asumir la presidencia de Perú y apunta a fortalecer los lazos entre ambos países

    Kast se reúne con Fujimori previo a asumir la presidencia de Perú y apunta a fortalecer los lazos entre ambos países

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    Rating del lunes 27 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 27 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo comienza la postulación a la Admisión Escolar 2027? Revisa las fechas clave

    ¿Cuándo comienza la postulación a la Admisión Escolar 2027? Revisa las fechas clave

    Canciller afirma que relación con Perú “nunca ha estado mejor”
    Chile

    Canciller afirma que relación con Perú “nunca ha estado mejor”

    Walker luego que gobierno descartara platas para Coquimbo en megarreforma: “No puede haber ley de reconstrucción sin estos recursos”

    Partido Republicano inicia nueva batalla y pide al gobierno privatizar Codelco: “Después será tarde si se afectan los quórum”

    Gobierno decreta emergencia agrícola en el norte y ministro Campos ve efectos transitorios en el precio de alimentos
    Negocios

    Gobierno decreta emergencia agrícola en el norte y ministro Campos ve efectos transitorios en el precio de alimentos

    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    Agosto lluvioso: un modelo meteorológico vuelve a pronosticar precipitaciones sobre lo normal en Chile

    Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS
    El Deportivo

    Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS

    Arranca el Clasificatorio de Tenis de Mesa rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de Santiago 2027

    La Premier League endurece las reglas: el inédito cambio que se aplicará en Inglaterra para la temporada 2026-2027

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Mejoró su debut: La Odisea descolla en su segundo fin de semana en Chile y asciende a nivel mundial
    Cultura y entretención

    Mejoró su debut: La Odisea descolla en su segundo fin de semana en Chile y asciende a nivel mundial

    Parte de la formación original de La Ley revive su legendaria historia con show en el Club Chocolate

    Bamba: festival con Marc Anthony, Juanes y Fito Páez define sus horarios

    Gobernabilidad, seguridad ciudadana y polarización: los retos de Keiko Fujimori en la presidencia de Perú
    Mundo

    Gobernabilidad, seguridad ciudadana y polarización: los retos de Keiko Fujimori en la presidencia de Perú

    Zelenski destaca reunión con Trump en la Casa Blanca: “Es importante que el proceso diplomático se revitalice”

    La reforma educacional de Burnham en Inglaterra: más enseñanza técnica adaptada a las necesidades de las empresas locales

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico