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    Política

    La Moneda se resiste a empujar agenda valórica pese a dichos de ministro García y en medio de división oficialista

    Aunque el titular de la Segpres se abrió a discutir la iniciativa "Escucha su corazón" del Partido Nacional Libertario, desde el gobierno descartan que este tipo de temas estén dentro de las prioridades legislativas. Esto, en medio de las diferencias en el sector sobre si retomar o no la agenda valórica.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Cristóbal Fuentes

    Que el tema ha resultado incómodo en La Moneda no es algo que escondan en el gobierno. Hace dos semanas, el Partido Nacional Libertario (PNL) anunció el proyecto de ley “Escucha su corazón”, que establece como condición para acceder a un aborto, que la mujer escuche previamente los latidos del embrión, y enredó la agenda legislativa de la administración del Presidente José Antonio Kast.

    Hasta ese momento, el Ejecutivo había logrado posicionar su “agenda de emergencia” enfocada en la megarreforma y otras iniciativas en materia de seguridad. Sin embargo, el proyecto de la colectividad liderada por Johannes Kaiser poco a poco ha ido ganando respaldos en el oficialismo -sobre todo en el Partido Republicano- y reabrió el debate en la derecha sobre si retomar o no la denominada “agenda valórica”.

    Desde la campaña, una de las principales promesas de Kast fue dejar fuera de su gobierno esos temas, tales como el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, entre otros. En ese contexto, en La Moneda han evitado fijar una postura por el tema y así lo han dejado en evidencia miembros del gabinete como Judith Marín (Mujer), María Jesús Wulf (Desarrollo Social) y May Chomali (Salud), quienes han evitado tomar posición al respecto.

    Sin embargo, en medio de la presión por parte de la derecha para avanzar con la iniciativa, durante el domingo el ministro de la Segpres, José García Ruminot, fue el primero en abrir la puerta a la discusión del proyecto.

    Tenemos que conversarlo con ellos, tenemos que ver la conveniencia, la inconveniencia, y tratar de salir con una solución que pueda ser satisfactoria para todos (...). Siempre creo en el diálogo, siempre creo en la conversación, siempre creo que podemos construir acuerdos, incluso en materias que son tan polémicas como esta”, sostuvo el secretario de Estado en entrevista con Mesa Central, de Canal 13.

    Y fue más allá. Aunque se desmarcó de la iniciativa de los libertarios, aseguró que “cobra sentido cuando se trata de abortos por violación“. ”Hoy día no hay obligación de denunciar. Entonces, la violación queda sin sanción“, sostuvo. Eso sí, reconoció que “es difícil para una mujer denunciar, porque evidentemente significa tener que recordar todo lo que vivió”.

    Pese a sus dichos, fuentes de La Moneda descartan que haya una decisión de involucrarse en la discusión y -recalcan- no está contemplado promover ningún proyecto respecto a temas valóricos. “Las prioridades legislativas son otras”, remarcan.

    Eso sí, no esconden que la posibilidad de que la iniciativa empiece a avanzar en el Congreso los obligaría a fijar una postura más clara e, incluso, a sentarse con libertarios para revisar su contenido.

    En el gobierno, de hecho, son conscientes de que con el correr de las semanas esa posibilidad existe, pues no solo en republicanos se ha insistido con el proyecto, sino que también durante la semana pasada en la UDI también se sumaron a la discusión. En concreto, fue el diputado y presidente del partido, Guillermo Ramírez, quien llamó a que el gobierno se involucre en el tema, aunque se desmarcó de la iniciativa de los libertarios.

    “Yo sé que el gobierno en campaña ha dicho que este no es un tema al cual ellos se van a referir, porque este es un gobierno de emergencia, pero le pedimos que reconsidere esa postura para incentivar e impulsar un programa de acompañamiento a las mujeres que creemos que es el camino para evitar la tragedia del aborto”, afirmó el lunes pasado.

    Según explican en el partido, ya se está trabajando en una propuesta junto a la Fundación Jaime Guzmán (FJM) para entregar al gobierno.

    En republicanos, la agenda valórica tiene buena recepción. “Nunca podemos eludir los temas valóricos. La dignidad de la vida es un asunto que debemos abordar siempre, desde una perspectiva propositiva. El aborto, en este marco, es un mal social: un fracaso que debemos prevenir y combatir. Por eso tenemos que avanzar en una política de acompañamiento integral, con una mirada biopsicosocial, especialmente hacia las mujeres con embarazos vulnerables”, sugirió el diputado Benjamín Lorca, de esa bancada.

    “Los temas valóricos no son asuntos que se ‘cierran’. Son temas que no podemos descuidar. Es bueno y necesario reflexionar, discutir y dialogar”, agregó.

    En esa línea, la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, aseguró que “la agenda valórica es muy difícil dejarla guardada en un cajón, como se hizo en algún momento. Podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Es imposible no hablar estos temas. Lo dijo el ministro García con los casos en que las violaciones no son denunciadas. Nosotros tenemos que perfeccionar esa legislación justamente para hacerle la vida imposible a quienes cometen ese delito y proteger realmente a las mujeres. Al final acá hay muchos temas que se tienen que abordar”.

    En el Partido Nacional Libertario, que está fuera del oficialismo, empujan para que la derecha entre en la agenda valórica. ”Superado este proyecto (la megarreforma), tenemos que avanzar en las cosas por las cuales la gente votó por el gobierno de Kast, y están relacionadas íntimamente con la batalla cultural”, planteó este lunes el secretario general de esa colectividad, Juan Antonio Urzúa.

    La posibilidad de impulsar esta agenda, en todo caso, no convence a todos en el oficialismo, donde recalcan que no es una de las prioridades y que además -advierten- podría tensionar al sector.

    Por ejemplo, el subjefe de los senadores de la UDI, Sergio Gohana, aseguró que “hoy Chile enfrenta urgencias mucho más apremiantes. La principal preocupación de las familias es la seguridad, el crecimiento económico, la salud y el costo de la vida. Si el gobierno decide involucrarse en esta discusión, corre el riesgo de desviar el foco de las prioridades que realmente esperan los chilenos”.

    Por su parte, el diputado Evópoli Jorge Guzmán sostuvo que “el proyecto ‘Escucha su corazón’ es una aberración, una propuesta cruel, profundamente inhumana, y de una insensibilidad inaceptable (...). Con quienes promueven este tipo de iniciativas no hay nada que negociar ni dialogar. Y desde Evópoli, y espero que también sea la posición de Chile Vamos, no aceptaremos diálogos ni acuerdos para maquillar un proyecto que atentan contra la dignidad de las personas”.

    El aborto no es el único tema valórico que mantiene en alerta al oficialismo. En el P. Republicano están hastiados porque -hasta el momento- Kast no ha anunciado indultos a los uniformados condenados en el marco de las protestas de octubre de 2019.

    “Nuestro compromiso está en no solamente esperar los indultos desde Presidencia, sino mostrarle al mundo que hoy hay un sistema injusto que no se está haciendo cargo de (...) quienes juraron defender la patria”, planteó la diputada republicana Javiera Rodríguez, en un video que compartió en su cuenta de Instagram. “No esperaremos (...). Empezaremos una campaña para visibilizar sus historias, sus vidas y la lucha de sus familias. Si no es el Ejecutivo, serán los chilenos quienes empujarán el indulto”, complementó en el post.

    Los republicanos -además de la UDI y los libertarios- también apuestan por el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sobre todo, luego de que la organización confirmara -a radio Bio Bio- que realizaron una visita al detenido por el crimen del cabo Eugenio Naín -y quien protagonizó una balacera contra Carabineros durante la semana en Valdivia.

    “El sesgo ideológico y la persecución sistemática a Carabineros hace concluir que el cierre (del INDH) es el único camino viable”, sostuvo el senador Arturo Squella. En sintonía con él, los diputados Valentina Becerra y Sebastián Zamora plantearon que “la seguridad no puede seguir esperando que este organismo cambie su forma de actuar” y que los millones de pesos que se gasta en el organismo sean destinados, sean redistribuidos”.

    Hace unas semanas, los diputados de la UDI y del Partido Nacional Libertario enviaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar el cierre del instituto.

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