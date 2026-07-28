DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel adicional de 12,5% a un amplio grupo de exportaciones chilenas motivó este lunes una dura reacción de la Democracia Cristiana (DC), que cuestionó la estrategia internacional del gobierno de José Antonio Kast y sostuvo que la medida demuestra que la cercanía política con la administración estadounidense “no se tradujo en beneficios concretos” para el país.

A través de una declaración pública, la directiva nacional de la tienda acusó que la medida adoptada por Washington resulta “contradictoria”, considerando que Chile mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con Estados Unidos desde hace más de dos décadas y cuenta con una institucionalidad laboral ampliamente reconocida.

La colectividad señaló que la decisión estadounidense, enmarcada en una ofensiva comercial contra 60 economías bajo el argumento de supuestos “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”, amenaza a sectores estratégicos de la economía chilena.

Según la DC, el nuevo gravamen afectará especialmente a industrias como la salmonicultura, la fruticultura, la vitivinicultura y la madera, actividades que generan miles de empleos en distintas regiones del país.

En ese sentido, advirtió que la medida incrementa la incertidumbre para el sector exportador, debilita la confianza de los inversionistas, encarece el acceso de los productos chilenos al mercado estadounidense y pone en riesgo la competitividad alcanzada durante años.

“Esta determinación unilateral genera incertidumbre, debilita la confianza de los inversionistas, encarece nuestras exportaciones y pone en riesgo la competitividad alcanzada tras años de esfuerzo por diversificar mercados. Un TLC no puede seguir siendo una garantía condicional sujeta a los vaivenes de la política interna estadounidense”, afirmó la tienda política en el documento.

Críticas a la relación con Estados Unidos

La Democracia Cristiana también cuestionó la política exterior impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast, al sostener que la cercanía política con la administración de Donald Trump no produjo beneficios concretos para Chile frente a la decisión arancelaria.

“El gobierno del presidente José Antonio Kast apostó por una relación de estrecha afinidad política con la administración Trump, buscando posicionar a Chile como un socio cercano y confiable en América Latina. Sin embargo, esta decisión arancelaria demuestra que dicha cercanía no se ha traducido en trato preferente ni en protección frente a los intereses de Washington”, sostuvo.

En esa línea, la tienda falangista agregó que “la afinidad ideológica con un gobierno extranjero no sustituye una política exterior basada en principios, instituciones y diversificación de alianzas”.

En su declaración, la DC defendió el modelo de política exterior que, a su juicio, permitió a Chile mantener relaciones comerciales con múltiples bloques económicos sin comprometer su autonomía.

En ese tenor, el partido opositor destacó que durante décadas el país desarrolló una política de Estado sustentada en la no alineación estratégica y el multilateralismo, lo que posibilitó la coexistencia de tratados comerciales con Estados Unidos, China, la Unión Europea y otros mercados.

“Ese equilibrio no debe sacrificarse por afinidades circunstanciales: Chile debe actuar con autonomía, defendiendo sus sectores productivos y su institucionalidad laboral sin alinearse con ninguna potencia”, afirmó la colectividad.

Emplazamiento al gobierno

Finalmente, la Democracia Cristiana instó al Ejecutivo a desplegar las herramientas diplomáticas disponibles para enfrentar la decisión de Washington y resguardar los intereses económicos del país.

En ese contexto, llamó al gobierno a “actuar con firmeza y unidad nacional”, agotando las instancias de diálogo y negociación bilateral con Estados Unidos, al tiempo que reafirme “el compromiso histórico de Chile con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento” de las instituciones democráticas.

“Solo con instituciones sólidas, diplomacia diversificada y cooperación internacional efectiva, Chile podrá proteger su desarrollo y su soberanía”, cerró.