SpaceX se desploma 45% desde su máximo y la próxima semana entrega sus primeros estados financieros tras su IPO

El próximo 4 de agosto los ojos del mercado se volcarán hacia SpaceX, cuando entregué sus resultados correspondientes al segundo trimestre, los primeros que reportará tras su apertura a bolsa.

El pasado 12 de junio la compañía controlada por Elon Musk concretó su esperada IPO (por las siglas en inglés) con un precio de US$135 por papel, lo que implicó la recaudación de US$74.999,9 millones, convirtiéndose en la mayor apertura en la historia, superando así a la saudí Aramco que en su debut de 2019 levantó US$25.600 millones. Además, oficializó brevemente a Musk como el primer billonario de la historia.

Sin embargo, desde su apertura, la compañía registra una caída de 15,9% respecto del precio de apertura de US$135 - este lunes cerró en US$113,5-, y de 43,75% respecto del máximo de US$201,8 que tocó el 15 de junio.

Los factores

La valorización y las expectativas del mercado responden a una serie de elementos, entre ellos a la diversidad de negocios que concentra la compañía.

SpaceX es una sociedad holding de la cual penden tres negocios distintos. Por una parte está Starlink, que para 2025 logró ingresos por US$11.387 millones y un resultado operacional por US$4.423 millones. En tanto, el área aeroespacial reportó ventas por US$4.086 millones y una pérdida por US$657 millones. En el caso de xAI, segmento de desarrollo de inteligencia artificial que integra además la red social X, que informó una pérdida operacional de US$6.355 millones, e ingresos por US3.201 millones.

José Ignacio Villarroel, socio de Abaqus, explica que la pérdida de valor es multifactorial. Por una parte, el Nasdaq 100 cae 7% desde mediados de junio, cuando la compañía alcanzó sus niveles máximos post IPO, y por otra, algunos inversionistas apostaron por anticiparse a los flujos de compra forzados por los índices, “lo que se fue diluyendo una vez que ocurrieron estos movimientos”.

A esto se suma el haber liberado sólo 3% de la compañía a público minorista, factor que “genera una sobredemanda relativa por “escasez artificial”, a la vez que han ido venciendo bloqueos de ventas de acciones que, “en conjunto con las ventas cortas y emisión de opciones, ha permitido a los inversionistas hacer sus apuestas según las perspectivas que ven en la compañía”.

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, señala que, en términos fundamentales, las valorizaciones para esta compañía implican rangos demasiado amplios.

“Hay bancos de inversión que proyectan precios por acción de US$800, como también en escenarios pesimistas se haba de hasta US$75, esa dispersión contagia. Por el lado de los ingresos, se proyecta que los US$39 mil millones estimados para este año se multiplicarán por 16 veces; es un mercado muy abierto para algo que aún es un proyecto”, comenta.

Para Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, la caída de SpaceX responde a una combinación de factores más que a un solo problema, como por ejemplo el hecho de que tras su IPO a acción se disparó por encima de los US$ 225, “empujada por el entusiasmo, y buena parte de ese ajuste se debe a la euforia inicial”.

A eso se sumaron tres factores adicionales, explica. Por una parte, una cancelación de último segundo en el lanzamiento de Starship a mediados de julio que borró miles de millones en un solo día, una fuerte presión de vendedores en corto que apostaron a la baja y, sobre todo, “el nerviosismo creciente en torno a la llamada burbuja de la inteligencia artificial, donde los bonos que la compañía emitió por US$ 25.000 millones se han deteriorado hasta rendir como deuda de alto riesgo”.

Expectativas

Luego de las fallas ocurridas en los últimos meses, Starship - el sistema de lanzamiento de SpaceX proyectado para viajes a la luna y marte- completó este lunes exitosamente su vuelo suborbital.

Sin embargo, esto es solo una parte de sus desafíos. Hacia adelante, dice Villarroel, SpaceX tiene retos importantes “respecto a sus divisiones deficitarias, mayor competencia en el desarrollo de IA y a la estructura de gobernanza muy Musk-dependiente. Si ponemos a otros hyperscalers como referencia, la corrección de SpaceX está en línea con la realidad que enfrentan estas compañías donde los múltiplos han sufrido importantes castigos por la mayor competencia y alza en costos para prestar sus servicios”.

Para Mieres, los próximos días serán decisivos, pues “el reciente vuelo de Starship resultó mayormente exitoso, aunque la acción no reaccionó, lo que indica que los inversores quieren ver que la empresa gana dinero, no solo que sus cohetes despeguen”.

Sin embargo, “el evento más importante es el reporte de resultados de agosto. SpaceX sigue siendo una empresa con un gran potencial, pero atraviesa su primera gran prueba de credibilidad como empresa pública y el verdadero factor a vigilar no es tanto el precio de la acción, sino la salud de su deuda”, indica Mieres.

Los mercados

Este lunes lo mercados vivieron una jornada de alivio ante la baja de los combustibles. Al cierre de esta edición el WTI se desplomaba 8,3% hasta los US$81,9, mientras que el Brent caía 6,95% hasta los US$85,3.

Con este telón de fondo, el S&P500 y el industrial Dow Jones subieron 0,02% y 0,51%, respectivamente, mientras que el Nasdaq perdió 0,18%.

En Chile, el Ipsa se empinó 0,12% hasta los 10.964,11 puntos, mientras que el dólar bajo $9,35 hasta los $940.