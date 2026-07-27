Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

US$ 14,3 millones es el monto que sobre 6 mil trabajadores de Codelco deben devolver por bonos mal pagados. Esto se zanjó tras la auditoría interna de la estatal que arrojó que las divisiones de Chuquicamata y Ministro Hales (DMH) presentaron material no autorizado como productos terminados en la producción de cobre de 2025 de la Corporación.

El director del sindicato de Profesionales de Codelco Chuquicamata, Marcelo Bucarey, que reúne a casi 700 socios de la mina, refuta la auditoría interna en la que se sustentaron diferentes medidas de la estatal, entre ellas, la devolución de bonos de parte de los trabajadores.

El viernes pasado el sindicato, a través de una declaración pública, sostuvo que las 20 mil toneladas de óxidos de Chuquicamata estaban en regla, y que estas generarían una rentabilidad de US$ 20 millones, distinto, apunta, a las toneladas de Hales.

¿Cuál es el problema de la auditoría interna?

-Esta auditoría no tiene fundamento técnico. El auditor no tiene por qué saberlo, pero no tienen bien las definiciones de P0 y P1, etc. como nosotros lo especificamos y argumentamos en la declaración pública. Queda claro de que al no tener el conocimiento acabado de las normas, y me refiero a la norma NCC-2 y a la Instrucción Financiera Corporativa (IFC) 108. Ahí están la excepcionalidad.

Entonces, se aplicaron estas normas para que al menos las 20 mil toneladas de óxido de Chuquicamata pudiesen ser parte de la producción del año 2025, y eso fue lo que se hizo.

Los polvos de Hales no cumplían bajo ningún punto de vista. Además, tenemos el respaldo técnico de que la proyección de esas casi 7 mil toneladas estaban planificadas para seis años y con pérdida económica.

Director del sindicato de Profesionales de Codelco Chuquicamata, Marcelo Bucarey.

O sea, no cumplían bajo ningún punto de vista, y así y todo a la gente que decidió eso se les pasó por alto aquello. Nosotros no estamos reclamando por el tema de DMH, los polvos de Monte Cristo, sino más bien las 20 mil toneladas de óxido de Chuqui, donde sí había un plan de 18 meses.

Hay protocolos firmados de prueba entre las minas Chuquicamata y RT para el tratamiento de ese mineral, con una proyección a 18 meses y con ganancias puestas en la mesa de US$ 20 millones. Entonces, cumplían las certificaciones señaladas en las normas. Por lo tanto, para este directorio sindical, las 20 mil toneladas de Chuquicamata óxidos, están bajo regla. La auditoría número uno, la inicial, se desmorona por cuanto tiene errores conceptuales básicos.

¿Qué esperan?

-Que la nueva auditoría, que fue ordenada por Bernardo Fontaine y el directorio, y que está en manos de un externo, entienda y comprenda bien la parte conceptual de las normas y comprenda que están bajo regla. Desde ese punto de vista, no tendríamos ningún bono que devolver. Porque no puede haber recálculo en un bono que fue bien pagado en Chuquicamata.

Santiago, 28 de Abril de 2026. Fachada del edficio de Codelco en calle Huerfanos en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Cómo ve la nueva auditoría que realizarán?

-Apareció una arista nueva también muy importante. Al menos advertimos nosotros hoy día un conflicto de interés con la empresa externa KPMG. La señora Tamara Agnic formó parte de esta empresa como socia accionista durante 5 años, del 2016 al 2021. Eso nos llama profundamente la atención.

¿Cómo pueden nombrar a una empresa donde la que hoy día es directora del Comité de Auditoría y Ética (CACE) formó parte como socia accionista? Eso nos llama poderosamente la atención. No la invalida, pero al menos esto debió haberse conocido antes.

¿Creen que el resultado puede verse afectado por eso?

-Podría verse afectado eventualmente.

¿Han mantenido conversaciones con Codelco por la devolución de bonos?

-Hemos tenido reuniones formales con la administración. Por supuesto, la orden del directorio, producto de esta auditoría, es recuperar, según ellos, bonos mal pagados. Pero la postura firme de trabajadores y supervisores es no devolver, no por un capricho, sino porque no tenemos la certeza de que haya que devolver, toda vez que las 20 mil toneladas de Chuqui estarían en regla.

¿Cuáles son los conflictos técnicos que tiene de origen la auditoría interna?

-El drama está en que se nota que la auditoría está mal en su base por los conceptos no manejados de ambas normas. La definición que tienen del P0 en esa auditoría es que son los minerales en proceso, y el P1 los minerales que están para venta, es decir, minerales terminados. Para eso están estas normas, ambas, NCC-2 e IFC-108, para la excepcionalidad, y por eso se aplicaron estas normas. En la auditoría se desconoció y se desconoce conceptualmente la aplicación de estas normas. Por lo tanto, aparecieron estas 20 mil toneladas fuera de regla, circunstancia que no es así.

"Si hay que devolver algo, obviamente que lo vamos a devolver, pero lo que no vamos a hacer es devolver algo que no corresponde", apunta Bucarey.

¿Qué responderían a quienes verán esto más bien como una defensa para no devolver los bonos, y que en verdad no hay argumentos técnicos de fondo?

-En la opinión pública está instalada la idea de que nos quedamos con plata, mal habida, pero no es así. Los trabajadores de Codelco en general y los supervisores somos gente honesta, somos gente de trabajo, que turno a turno lo damos todo, no solo por Codelco sino también por el país.

Nos han dicho que esto es equivalente a cuando a una persona le dan vuelto en vez de $10 mil, de $20 mil, uno se hace el leso. Aquí nadie se ha hecho el leso. Nosotros recibimos un pago de buena fe y mucha gente a lo mejor gastó el dinero de buena fe. Los trabajadores y supervisores no tenemos ninguna responsabilidad en esto que ha ocurrido. Somos gente honesta y de un alto nivel profesional, ético y moral.

Si hay que devolver algo, obviamente que lo vamos a devolver, pero lo que no vamos a hacer es devolver algo que no corresponde. Ante este análisis técnico, esto no corresponde. El bono fue bien pagado, se aplicaron las normas que existen en Codelco y se hizo la distinción entre los polvos de Montecristo y los óxidos de Chuquicamata.

Los óxidos de Chuquicamata están bien pagados, por lo tanto, el daño reputacional que nos han hecho ha sido atroz. Lo único que queremos es que la auditoría externa sea objetiva y aclare esta situación para limpiar todo el daño que se nos ha hecho y los verdaderos responsables se hagan cargo de esta escandalosa situación.

¿Quiénes?

-Todos los cabecillas, (Máximo) Pacheco y (Rubén) Alvarado y todo el equipo de ejecutivos que tuvo que ver con esta situación.