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    Llaman a actualizar datos para recibir el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo realizar el trámite?

    Desde el Sence se mantiene habilitada la plataforma que permite ingresar la información para el siguiente depósito del beneficio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Llaman a actualizar datos para recibir el pago del Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo realizar el trámite? Foto referencial de archivo

    En las próximas semanas comenzará a concretarse el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, para personas que ya son beneficiarias y se mantienen cumpliendo con los requisitos para su entrega.

    Se trata de un beneficio dirigido a trabajadoras de entre 25 y 59 años que tengan empleo dependiente o independiente y se encuentren dentro del 40% de menores ingresos de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

    La modalidad de pago anual pudo ser escogida al momento de enviar la solicitud y se concretará durante agosto de 2026.

    Para dicho depósito se considerará el cálculo de las rentas obtenidas entre enero y diciembre de 2025, donde el máximo del bono alcanzará una cifra de $678.028.

    Cabe aclarar que este pago llegará a trabajadoras que ya realizaron su trámite de postulación y que actualmente no se reciben más solicitudes para este bono, el que pasará a ser parte del Subsidio Unificado al Empleo, nuevo programa que entrará en vigencia durante el segundo semestre.

    Cómo actualizar datos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer

    Ante el próximo pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer que se facilitará en agosto, desde el Sence se llama a actualizar los datos bancarios para evitar problemas con el depósito.

    La gestión se realiza en sence.cl con Clave Única, donde se deberá completar un formulario y guardar los cambios, lo que será verificado a través de un correo electrónico.

    El mismo proceso también es válido para el próximo pago del Subsidio al Empleo Joven, que cuenta con el mismo calendario de entrega, por lo que su depósito anual también llegará en las siguientes semanas.

    Más sobre:BonosBeneficiosBono al Trabajo de la MujerBono Trabajo MujerBono Mujer TrabajadoraBonos para mujeresSencePago anualMontoRequisitosFecha de pagoDatos

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