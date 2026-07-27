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    Pymes traspasan a precio alza de los costos laborales y el 40% tiene dificultades para asumir la jornada de 42 horas

    De acuerdo al sonde de Propyme y Defensa Deudores, el 16% de las empresas mantendrá su dotación actual de trabajadores —cifra que retrocede levemente desde el 17% del mes anterior— y el 11% evalúa despedir trabajadores. Ninguna empresa declara que contratará más personal producto de este ajuste.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Búsqueda de financiamiento para pymes. Foto: Cedida.

    El desempleo esa una de las variables que sigue afectando a la economía. Para algunos economistas la razón responde al alza de los costos laborales que afectan la sostenibilidad de las empresas.

    Así lo revela una encuesta desarrollada por Propyme y Defensa Deudores la que muestra que el 42% de las empresas afirma que la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales (Ley 21.561) le significa un problema, siendo 3 puntos más que el mes anterior, profundizando la tendencia al alza registrada desde mayo.

    A esto se suma el ajuste frente al aumento del salario mínimo: el 21% de las Mipymes trasladará el alza a los precios de sus productos o servicios (5 puntos más que la medición anterior), mientras baja de 27% a 23% quienes dicen que absorberán el alza con menor margen de ganancias.

    El 16% de las empresas mantendrá su dotación actual de trabajadores —retrocede levemente desde el 17% del mes anterior— y el 11% evalúa despedir trabajadores, sin variación. Ninguna empresa declara que contratará más personal producto de este ajuste.

    “El ajuste ya no se está absorbiendo con márgenes: cada vez más empresas optan por traspasar el costo a precios. Eso es una noticia económica en sí misma, porque significa que la presión de costos laborales empieza a trasladarse hacia la inflación que paga el consumidor final, no solo hacia la rentabilidad de la pyme”, explica Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

    En materia de financiamiento, el 30% de las Mipymes solicitó crédito bancario durante el último mes, 5 puntos más que en la medición previa, mientras el uso de factoring subió a 16% (+1 punto). El porcentaje de empresas con deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR) se mantiene en 39%, y la inyección de recursos personales para financiar la operación se mantiene en 68%.

    Desde el punto de vista comercial las empresas reportaron una baja de 2 puntos en sus ingresos entre junio y julio; registrando su mayor caída en lo que va del 2026.

    Ante estas cifras, el fundador de Propyme, Rodrigo Bom argumenta que “entre los diversos datos obtenidos la principal alerta sigue siendo el desplome en las ventas ya que estamos hablando de la restricción de la demanda. El pasar de un 41% a inicios de año a un 62% a julio nos deja un incremento de un 21% lo cual expone la fragilidad financiera de las Mipymes”.

    Otro de los resultados que se muestra es el incumplimiento previsional: el 29% de las Mipymes reconoce no haber pagado oportunamente las cotizaciones de sus trabajadores durante el último mes, 6 puntos más que en la medición anterior, la mayor alza registrada entre los indicadores de cumplimiento.

    La medición del Termómetro Pyme correspondiente a julio de 2026 es aplicada a 2.078 MiPymes de la comunidad empresarial PROPYME y analizada por DefensaDeudores.cl.

    Más sobre:Costos LaboralesPymes

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