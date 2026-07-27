Rush recuerda cuando tocaron en Chile tras el rescate de los 33 mineros: “El país estaba muy contento”

El 17 de octubre de 2010 fue un día imborrable para los seguidores de Rush en Chile: en esa jornada, el trío canadiense debutó ante 45 mil personas en el Estadio Nacional de Santiago, desplegando una presentación maciza que viajó desde el inicio con The spirit of radio hasta el punto final con Working man, demostrando su consabida etiqueta como uno de los conjuntos más virtuosos de todos los tiempos.

Pero apenas cuatro días antes, el 13 del mismo mes, fue una fecha memorable para todo el país. O quizás para gran parte del planeta: durante ese día fueron rescatados los 33 mineros atrapados en las profundidades de la mina San José, en la región de Atacama, luego de días de expectativa e incertidumbre nacional.

El hito -y el triunfo de las maniobras de salvamiento- estaban latentes y cubrían toda la actualidad chilena, por lo que la banda de Geddy Lee, Alex Lifeson y el hoy fallecido Neil Peart decidieron realizar un homenaje a los trabajadores que zafaron con vida de una tragedia evidente.

El tributo a los 33

En la interpretación de la eléctrica Stick it out -parte del noventero álbum Counterparts-, Lifeson lució una calcomanía con el número “33″ en su guitarra Gibson Les Paul. El fervoroso público de las primeras filas lo notó y, por supuesto, lo agradeció.

16 años después del momento, Lee y Lifeson recuerdan con aprecio ese concierto en Ñuñoa y también la atmósfera especial que se vivía por el rescate de los mineros. Así lo comentaron en una entrevista de este domingo 26 de julio con Culto, para hablar de los shows que ofrecerán en 2027 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

“Oh, fue increíble. Fue asombroso. Fue un público enorme la primera vez que tocamos en Chile. La multitud y todo aquello, podía ver gente llorando entre el público. Estaban muy emocionados de que estuviéramos allí. Recuerdo que el cielo parecía del tamaño del estadio. Fue una noche mágica. Disfruté muchísimo de los días que pasé en la ciudad viajando. Conocí a gente nueva y fue una experiencia maravillosa. Estamos deseando volver”, subraya Lifeson.

Su compañero se sitúa sobre el contexto específico: “Sí, recuerdo que eso fue justo después de que rescataran a los mineros. Y eso se sentía en el ambiente, así que había una especie de atmósfera eléctrica aparte de que estuviéramos tocando. El país estaba contento de que estas personas se hubieran salvado, las que sacaron de ese lugar. Me alegra mucho estar de regreso. Fue una experiencia inolvidable”.

La banda retornará al país el 17 y 19 de enero de 2027 en el Estadio Bicentenario de La Florida, como parte de su tour Fifty Something y con la baterista Anika Nilles ocupando el rol de Peart. Las entradas se pueden encontrar en Ticketmaster.