SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán tacha de “aventura peligrosa” el ataque de Ucrania a un buque iraní y avisa de que “no quedará impune”

    El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, ha incidido en que el Ejecutivo ucraniano debe rendir cuentas por su “acción ilegal e injustificada”.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. CENTCOM

    Las autoridades de Irán han vuelto a denunciar el ataque lanzado por Ucrania este sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio, que mató a un marinero, tachándolo de “aventura peligrosa” y reiterando que “no quedará impune”.

    En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, ha incidido en que el Ejecutivo ucraniano debe rendir cuentas por su “acción ilegal e injustificada”. A su juicio, la acción violó la Carta de Naciones Unidas y constituye una “aventura peligrosa”.

    Baqaei ha recalcado que este comportamiento “no quedará impune”, según informa la cadena estatal IRIB, por lo que ha avanzado una respuesta de Teherán que, en todo caso, no ha concretado.

    Este domingo, el titular de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, cargó contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, avisando de que el ataque “no quedará sin respuesta” antes de denunciar al mandatario ucraniano, a quien llamó “gorrón”, por actuar al servicio de Israel para “arrastrar a Europa” a la guerra de Irán.

    “Zelenski ha atacado un buque mercante iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, perpetrada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”, subrayó Araqchi en un duro mensaje publicado en redes sociales.

    Más sobre:IránUcraniaBuqueAtaque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tornado se produce en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble

    Balance de sistema frontal: a nivel nacional existen seis personas damnificadas, 73 albergadas y 121 aisladas

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Causa contra el exfiscal Carlos Palma se traslada a Fiscalía de La Araucanía

    Alvarado y posible cita con la oposición para abordar compensación a municipios: “Indudablemente que lo vamos a considerar”

    Respuesta de Poduje mantiene dudas sobre cambios a ordenanza de construcción y Economía ratifica que la modificación va

    Lo más leído

    1.
    Irán defiende el “derecho” de Arabia Saudí a hacer uso de la energía nuclear tras el acuerdo con Estados Unidos

    Irán defiende el “derecho” de Arabia Saudí a hacer uso de la energía nuclear tras el acuerdo con Estados Unidos

    2.
    De la Espriella anuncia el cierre de 14 embajadas de Colombia, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua

    De la Espriella anuncia el cierre de 14 embajadas de Colombia, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua

    3.
    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    4.
    María Corina Machado y Edmundo González afirman que no participan en diálogo con el oficialismo

    María Corina Machado y Edmundo González afirman que no participan en diálogo con el oficialismo

    5.
    Jefe del Comando Central de EE.UU. recomendó frenar ataques en el estrecho de Ormuz por pérdida de efectividad

    Jefe del Comando Central de EE.UU. recomendó frenar ataques en el estrecho de Ormuz por pérdida de efectividad

    6.
    “Estamos atrapados en el infierno”: los testimonios de iraníes tras meses de crisis política interna y guerra

    “Estamos atrapados en el infierno”: los testimonios de iraníes tras meses de crisis política interna y guerra

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    Servicios

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    Rating del domingo 26 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Llaman a actualizar datos para recibir el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo realizar el trámite?

    Llaman a actualizar datos para recibir el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo realizar el trámite?

    Tornado se produce en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble
    Chile

    Tornado se produce en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble

    Balance de sistema frontal: a nivel nacional existen seis personas damnificadas, 73 albergadas y 121 aisladas

    Causa contra el exfiscal Carlos Palma se traslada a Fiscalía de La Araucanía

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo
    Negocios

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Ticketplus reduce las expectativas para la apertura que anunció en el Nasdaq

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial
    El Deportivo

    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial

    Vuelve a festejar: Alejandro Tabilo comienza la gira de cemento con una trabajada victoria en el ATP 500 de Washington

    Con una reunión clave por zoom: cómo Aníbal Mosa logró convencer a Vozinha de fichar en Colo Colo

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA
    Tecnología

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Fabien Frankel, actor clave en House of the Dragon: “Soy de los Verdes hasta la médula”
    Cultura y entretención

    Fabien Frankel, actor clave en House of the Dragon: “Soy de los Verdes hasta la médula”

    El confesionario de Rosalía: cómo se eligieron a las invitadas para sus shows en Chile

    La Hipocresía Mató al Gato presenta “Tu y Yo en la Nube”, adelanto de su próximo disco

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”
    Mundo

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    Irán niega que haya pedido negociaciones directas con Estados Unidos para el cese de las hostilidades

    Keiko Fujimori designa a Luis Galarreta como nuevo presidente del Consejo de Ministros de Perú

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad