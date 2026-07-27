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    Política

    Kast firma proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en el cargo de autoridades el consumo de drogas

    La reforma constitucional incluye a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes el proyecto de ley que reforma la Constitución para incorporar una nueva causal de cesación en el cargo de autoridades: el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

    Asimismo, establece que “los resultados de dichos exámenes serán públicos y que la detección del consumo de las referidas sustancias constituirá causal de cesación en el cargo, la que se hará efectiva en la forma que prescriban las normas aplicables”.

    La iniciativa incluye a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales.

    Esta medida fue tomada luego de que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, diera positivo a un test de drogas, y por lo mismo fuera removido del cargo.

    Previo a la firma, el Mandatario entregó un breve discurso ante los presentes. “La ciudadanía cada vez nos exige más transparencia, y yo creo que nosotros tenemos que oír, no solamente a la ciudadanía, sino también cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos”, partió señalando.

    “Esto es un fenómeno que ha ido infiltrando como el narcotráfico, el crimen organizado, que se ha ido infiltrando a distintas naciones. El compromiso de las autoridades tiene que ser total con el combate a estos flagelos”, agregó.

    En esa línea, dirigiéndose a los parlamentarios, sostuvo que “la reforma constitucional es un enunciado de lo que después tendrán que legislar para darle también certeza a cada autoridad de que esto se va a hacer de manera científica, de manera comprobable y que nadie sea sometido a una sanción que no corresponda porque un procedimiento, alguna investigación no se haya hecho de manera correcta”.

    “En esto tenemos que ser inflexibles. En esto no pueden haber dos miradas porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto y lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo”, continuó.

    Para cerrar, el Mandatario dijo que lo mejor es dar el ejemplo, y que bajo esa premisa, antes de asumir la Presidencia se hizo un examen y durante el ejercicio del cargo ya se hizo el segundo.

    “Ambos serán públicos como corresponde y de acuerdo a la Ley de Presupuesto que es temporal, me seguiré haciendo, los ministros, subsecretarios, delegados, quienes correspondan seguirán practicándose los exámenes, pero creo que esto tiene que ser a todo nivel En algunos casos tendrá que ser el examen de pelo, en otros podrá ser examen aleatorio de otro tipo, pero creo que tenemos que llegar a un estándar distinto al que nos rige hoy día”, concluyó Kast.

    Más sobre:Test de drogasJosé Antonio KastPolíticaGobierno

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