Kast remueve a Juan Pablo Rodríguez de Subsecretaría de Hacienda tras dar positivo en test de drogas

El Presidente José Antonio Kast removió este jueves a Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda.

Si bien en un comienzo Presidencia informó, mediante un comunicado emitido durante este jueves en la noche, que el Mandatario aceptaba su renuncia, unos minutos más tarde, el biministro Claudio Alvarado confirmó que fue sacado de su cargo tras dar positivo al test de droga.

“Buenas noches. Como saben, el gobierno ha informado la renuncia del subsecretario de Hacienda a su cargo y que esta renuncia ha sido aceptada”, partió diciendo Alvarado.

En esa línea, añadió que “el fundamento de la renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas, el exsubsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo. Todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra. Y el exsubsecretario, además, nos ha comunicado que se realizarán exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo”.

Luego, el biministro aseguró: “Tal como lo hemos señalado, el gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia. El gobierno agradece la labor desempeñada por el ex subsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez”.

El asunto alcanzó a conversarse en la cita que el Presidente encabezaba -este jueves en la noche- con presidentes de partidos del oficialismo en La Moneda. Ahí, el Mandatario les confirmó su decisión de remover a Rodríguez.

La subrogancia quedará en manos de Tomás Bunster Bustamante, actual coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, quien es considerado uno de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza del ministro Jorge Quiroz. Esto, incluso en desmedro del ahora exsubsecretario, quien no incidió mucho durante la tramitación de la megarreforma económica.

En el gobierno señalan que la salida de Rodríguez se resolvió durante esta jornada y que el objetivo fue asegurar una transición inmediata mediante una subrogancia interna, evitando alterar el funcionamiento de la cartera en la recta final de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.

La renuncia se conoce en una semana marcada por el rechazo en el Senado de la megarreforma del gobierno y la emergencia climática que afecta a la zona centro-norte del país.

Rodríguez corresponde a la segunda autoridad del gobierno en ser removida de sus funciones tras dar positivo a un test de drogas. En junio pasado, el Ministerio de Agricultura informó que se aceptó la salida de Jorge Heiden como seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota.