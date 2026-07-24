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    Incendio con riesgo de emergencia química se registra en laboratorio ubicado en Lampa

    Producto de la emergencia se emitió una segunda alarma de incendio y se desplegó el Cuerpo de Bomberos de Colina-Lampa.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Incendio en laboratorio en Lampa. Foto: Cuerpo Bomberos de Colina-Lampa.

    La noche de este jueves, voluntarios de Bomberos trabajan en la segunda alarma de incendio producto del fuego que afecta al laboratorio Dukay, ubicado en la comuna de Lampa, en la zona norte de la Región Metropolitana.

    El siniestro, que se desarrolla en las instalaciones ubicadas en la calle El Taqueral, en un sector industrial de la comuna, además mantiene riesgo de convertirse en una emergencia química debido a los materiales que se almacenan en el lugar.

    Lo anterior motivó que el Cuerpo de Bomberos de Colina-Lampa desplegara su carros y voluntarios para atender la emergencia, que genera una columna de humo en la zona.

    La plataforma de Transporte Informa, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, además informó de la restricción del tránsito en la calle El Taqueral, entre Cacique Colín y El Otoño, producto a los trabajos de los equipos de emergencia.

    Además, a la zona se trasladó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, para recabar más antecedentes y coordianr acciones preventivas.

    Más sobre:IncendioLampaLaboratorioEmergenciaRegión MetropolitanaNacional

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