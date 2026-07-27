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    Colegio de Profesores emplaza al gobierno tras ataque contra escolar de 2° básico en La Granja: “No nos han escuchado”

    Presidente del gremio, Mario Aguilar, sostuvo que el apuñalamiento que sufrió alumna por parte de estudiante de 8° básico evidencia una "profunda crisis de salud mental" en los establecimientos educacionales y llamó a las autoridades a impulsar medidas preventivas, asegurando que el enfoque centrado en las sanciones “no soluciona el problema de fondo”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Santiago 24 de marzo 2025. El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, calificó como una situación “terrible” el ataque con arma blanca ocurrido este lunes al interior del colegio Islas de Chile, en la comuna de La Granja.

    En el hecho, una estudiante de octavo básico hirió a una alumna de segundo básico, de siete años, a lo que el titular del gremio advirtió que el incidente refleja “la grave crisis de salud mental” que, a su juicio, enfrenta el sistema educativo chileno.

    “Esta es una noticia terrible, que uno jamás quisiera tener que escuchar o comentar. Una estudiante de octavo básico de un colegio en La Granja apuñaló a otra estudiante del mismo colegio de segundo básico, de siete años, en el mismo establecimiento. Esto es terrible”, esbozó.

    En el mismo tenor, Aguilar cuestionó las condiciones que han permitido la ocurrencia de este tipo de episodios de violencia extrema en los establecimientos educacionales.

    “¿Cómo llegamos a un punto en que una niña adolescente apuñala a una niña más pequeña dentro del mismo colegio? ¿Cómo llegamos a ese punto?”, planteó.

    El dirigente gremial sostuvo que estos hechos no pueden analizarse como casos aislados y aseguró que evidencian un problema estructural vinculado a la salud mental.

    “Nosotros hemos dicho que estos hechos reflejan un grave problema de salud mental que está al interior de la sociedad chilena, pero que se refleja también en el interior de los colegios y que no hay herramientas, ni hay condiciones, ni hay políticas, ni hay planes para abordar este grave flagelo”, acusó.

    En esa línea, reprochó que las advertencias formuladas por el gremio no hayan sido consideradas por las autoridades ni por el Congreso, y aludió a la reciente aprobación de la ley de Escuelas Protegidas.

    “Lo hemos dicho casi clamando en el desierto porque no nos han escuchado, no nos han escuchado ni las autoridades de gobierno, ni nos ha escuchado el Parlamento, que se abrazaba por aprobar una ley que aumenta las sanciones, que aborda únicamente el aspecto punitivo”, sostuvo.

    Aunque reconoció que las sanciones corresponden cuando ocurren hechos graves, insistió en que ese enfoque resulta insuficiente.

    “Cuando hay hechos graves las sanciones corresponden y tienen que existir sanciones, pero eso no va a solucionar el problema de fondo. Eso es lo que hemos dicho y aquí está a la vista. Se aprobó la ley y no evitó una situación tan terrible como la que pasó hoy día en este colegio”, agregó.

    Recordó además otros episodios de violencia registrados este año en establecimientos educacionales, entre ellos el homicidio de una funcionaria en Calama, para insistir en que la salud mental constituye “la principal urgencia del sistema escolar”.

    “La niña atacada está herida, felizmente fuera de peligro, pero eso no le resta gravedad a lo que ocurrió y hemos dicho el problema de salud mental no se está abordando y es el problema más grave y más urgente que tiene la educación chilena y este tema lo refleja como lo reflejó la grave situación que ocurrió en Calama en el mes de marzo donde una funcionaria fue asesinada”, señaló.

    Finalmente, el líder del Colegio de Profesoras y Profesores realizó un emplazamiento directo al Ejecutivo y al Poder Legislativo para enfrentar la situación de manera integral.

    “Nuestra interpelación es a las autoridades, es al gobierno, al presidente Kast, a la ministra de Educación, a los parlamentarios, a que abordemos como sociedad este grave problema de la salud mental. Sino, estos hechos van a seguir ocurriendo; es terrible lo que está pasando y no lo podemos normalizar”, concluyó.

    Más sobre:La GranjaViolencia escolarColegio de ProfesoresColegio Islas de ChileAtaque armado

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