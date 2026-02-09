SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    A diferencia de otras oportunidades en las que se ha vestido con firmas de diseñadores de lujo y alta costura, para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl optó por prendas de una marca más masiva y asequible en comparación.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    El espectáculo de medio tiempo que Bad Bunny ofreció en el Super Bowl LX ha generado una serie de reacciones.

    Durante su presentación, el puertorriqueño entregó una muestra de los éxitos más aclamados de su carrera, invitó a artistas como Lady Gaga y Ricky Martin para que cantaran con él, y desplegó una amplia escenografía que incluyó desde un falso campo de caña de azúcar hasta la “Casita”, que también se ha hecho presente en los conciertos de su gira más reciente.

    En medio del show, incluso celebró el matrimonio de una pareja, quienes efectivamente se casaron en el escenario, según confirmó la agencia de relaciones públicas del “Conejo Malo” al New York Times.

    Pero otro de los elementos que se ha comentado ampliamente es su elección de vestimentas para la ocasión.

    Benito Antonio Martínez Ocasio —su nombre real— optó por vestirse con la marca española Zara, según han confirmado medios especializados como la revista Vogue.

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    Bad Bunny cuenta con más de 90 millones de oyentes mensuales en Spotify y desde hace años es reconocido como uno de los artistas más destacados a nivel mundial. A su vez, se ha posicionado como un referente cultural y de estilo.

    En la reciente ceremonia de los Grammy —instancia a la que llegó con el primer traje masculino de alta costura de la firma francesa Schiaparelli— , el autor de Debí tirar más fotos (2025) se llevó tres galardones, incluido el de Álbum del Año.

    Con dicho reconocimiento, se convirtió en el primer artista en ganar dicha categoría con una obra completamente en español.

    El autor de célebres discos previos, como Un verano sin ti (2022) y YHLQMDLG (2020) tiene a su alcance una extensa lista de firmas de lujo y propuestas de diseñadores.

    Sin embargo, para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, optó por prendas de una marca de moda masiva, más asequible en comparación.

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    Cuál es la historia del atuendo que lució Bad Bunny en el Super Bowl

    La vestimenta con la que Bad Bunny inició su show en el Super Bowl consistió en dos piezas de color crema.

    Arriba lucía una sudadera acolchada de algodón, similar a las camisetas deportivas que se utilizan en el fútbol americano. En la parte de atrás, se podía ver un bordado con su apellido materno (Ocasio) y un número 64, en referencia al año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio.

    Debajo de la sudadera llevaba una camisa con una corbata, también de color crema.

    En la parte inferior, llevaba unos pantalones y unas zapatillas “BadBo 1.0”, fabricadas en colaboración con Adidas, según rescata Vogue. También unos guantes blancos.

    En su muñeca lucía un reloj de oro Royal Oak de Audemars Piguet.

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    Más tarde, en un momento del espectáculo, cambió la sudadera por una chaqueta de esmoquin blanca con doble fila de botones y unos pantalones de pata ancha.

    Según la citada revista especializada, su segundo look también era de Zara.

    Los estilistas que trabajaron con Bad Bunny para la instancia fueron sus colaboradores habituales, Storm Pablo y Marvin Douglas Linares.

    De acuerdo a los análisis de distintos especialistas en moda, el hecho de que haya elegido a una marca de origen hispanohablante, también conocida por ser más asequible que las costosas propuestas de diseñadores de lujo, es parte del mensaje del puertorriqueño.

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    Su presentación fue casi totalmente en español, mientras que también enumeró distintos países de América hacia el final de su show: desde Chile hasta Canadá, incluyendo a su tierra natal.

    El espectáculo mostró desde trabajadores agrícolas operando en un campo de caña de azúcar hasta ancianos jugando dominó en una mesa, puestos de piraguas, uno de manicura, y jóvenes bailando en un barrio alrededor de una camioneta.

    Todo esto, en un ambiente de marcado sincretismo cultural.

    Según sugieren distintos especialistas, Bad Bunny quiso mostrar un atuendo más alcanzable para un mayor número de personas, en vez de una vestimenta limitada a los sectores más pudientes de la sociedad.

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    Informaciones reunidas por el periódico español El País detallan que, aunque Inditex —la empresa matriz de Zara— no lo está comunicando de forma corporativa, esta mañana todos los empleados de la compañía en su sede central de Arteixo (La Coruña) encontraron en sus mesas de trabajo una camiseta inspirada en el diseño que Bad Bunny utilizó en el evento.

    Estas tenían el número 64 en su parte frontal y venían acompañadas de una tarjeta de agradecimiento: “Gracias por el talento, el tiempo y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”.

    Al final del mensaje, se leía una firma impresa con el nombre de pila del artista: Benito.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnySuper Bowl LXModaSuper BowlMúsicaBenito Antonio Martínez OcasioZaraRopaEstiloInditexLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    Lo más leído

    1.
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    2.
    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    3.
    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    4.
    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    5.
    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje
    Chile

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP
    Negocios

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas

    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U
    El Deportivo

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Todo lo que se sabe del regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en el spin-off de Había Una Vez… en Hollywood

    Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.
    Mundo

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    La dura condena contra Jimmy Lai, el símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre