La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

El espectáculo de medio tiempo que Bad Bunny ofreció en el Super Bowl LX ha generado una serie de reacciones.

Durante su presentación, el puertorriqueño entregó una muestra de los éxitos más aclamados de su carrera, invitó a artistas como Lady Gaga y Ricky Martin para que cantaran con él, y desplegó una amplia escenografía que incluyó desde un falso campo de caña de azúcar hasta la “Casita”, que también se ha hecho presente en los conciertos de su gira más reciente.

En medio del show, incluso celebró el matrimonio de una pareja, quienes efectivamente se casaron en el escenario, según confirmó la agencia de relaciones públicas del “Conejo Malo” al New York Times.

Pero otro de los elementos que se ha comentado ampliamente es su elección de vestimentas para la ocasión.

Benito Antonio Martínez Ocasio —su nombre real— optó por vestirse con la marca española Zara , según han confirmado medios especializados como la revista Vogue.

Bad Bunny cuenta con más de 90 millones de oyentes mensuales en Spotify y desde hace años es reconocido como uno de los artistas más destacados a nivel mundial. A su vez, se ha posicionado como un referente cultural y de estilo.

En la reciente ceremonia de los Grammy —instancia a la que llegó con el primer traje masculino de alta costura de la firma francesa Schiaparelli— , el autor de Debí tirar más fotos (2025) se llevó tres galardones, incluido el de Álbum del Año.

Con dicho reconocimiento, se convirtió en el primer artista en ganar dicha categoría con una obra completamente en español.

El autor de célebres discos previos, como Un verano sin ti (2022) y YHLQMDLG (2020) tiene a su alcance una extensa lista de firmas de lujo y propuestas de diseñadores .

Sin embargo, para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, optó por prendas de una marca de moda masiva, más asequible en comparación .

Cuál es la historia del atuendo que lució Bad Bunny en el Super Bowl

La vestimenta con la que Bad Bunny inició su show en el Super Bowl consistió en dos piezas de color crema.

Arriba lucía una sudadera acolchada de algodón, similar a las camisetas deportivas que se utilizan en el fútbol americano. En la parte de atrás, se podía ver un bordado con su apellido materno (Ocasio) y un número 64, en referencia al año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio .

Debajo de la sudadera llevaba una camisa con una corbata, también de color crema.

En la parte inferior, llevaba unos pantalones y unas zapatillas “BadBo 1.0” , fabricadas en colaboración con Adidas , según rescata Vogue. También unos guantes blancos.

En su muñeca lucía un reloj de oro Royal Oak de Audemars Piguet.

Más tarde, en un momento del espectáculo, cambió la sudadera por una chaqueta de esmoquin blanca con doble fila de botones y unos pantalones de pata ancha .

Según la citada revista especializada, su segundo look también era de Zara .

Los estilistas que trabajaron con Bad Bunny para la instancia fueron sus colaboradores habituales, Storm Pablo y Marvin Douglas Linares.

De acuerdo a los análisis de distintos especialistas en moda, el hecho de que haya elegido a una marca de origen hispanohablante, también conocida por ser más asequible que las costosas propuestas de diseñadores de lujo, es parte del mensaje del puertorriqueño .

Su presentación fue casi totalmente en español, mientras que también enumeró distintos países de América hacia el final de su show: desde Chile hasta Canadá, incluyendo a su tierra natal.

El espectáculo mostró desde trabajadores agrícolas operando en un campo de caña de azúcar hasta ancianos jugando dominó en una mesa, puestos de piraguas, uno de manicura, y jóvenes bailando en un barrio alrededor de una camioneta.

Todo esto, en un ambiente de marcado sincretismo cultural.

Según sugieren distintos especialistas, Bad Bunny quiso mostrar un atuendo más alcanzable para un mayor número de personas, en vez de una vestimenta limitada a los sectores más pudientes de la sociedad.

Informaciones reunidas por el periódico español El País detallan que, aunque Inditex —la empresa matriz de Zara— no lo está comunicando de forma corporativa, esta mañana todos los empleados de la compañía en su sede central de Arteixo (La Coruña) encontraron en sus mesas de trabajo una camiseta inspirada en el diseño que Bad Bunny utilizó en el evento .

Estas tenían el número 64 en su parte frontal y venían acompañadas de una tarjeta de agradecimiento: “Gracias por el talento, el tiempo y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!” .

Al final del mensaje, se leía una firma impresa con el nombre de pila del artista: Benito.