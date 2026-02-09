SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Entre símbolos de la identidad puertorriqueña, apariciones inesperadas y escenas que se viralizaron en segundos, la actuación del “Conejo Malo” en el Super Bowl dejó preguntas sin responder. ¿Qué ocurrió realmente en el escenario y qué no?

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    En casi 14 minutos de espectáculo, Bad Bunny convirtió el show de medio tiempo del Super Bowl LX en una declaración de identidad latinoamericana.

    Sobre el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el artista puertorriqueño desplegó una puesta en escena cargada de símbolos culturales, referencias a la isla y un mensaje de fraternidad continental.

    Nada pareció quedar al azar. Desde la recreación de plantaciones de azúcar, comercios de barrio y “La casita”, hasta la aparición de figuras del espectáculo y guiños políticos, el show generó conversación inmediata en redes sociales.

    Junto con los aplausos, también surgieron dudas, interpretaciones y rumores que se viralizaron en tiempo récord.

    ¿Qué fue real y qué no en la presentación de Bad Bunny? Aquí, un fact-check a algunos de los momentos más comentados del Halftime Show.

    ¿Pedro Pascal estuvo en el show de medio tiempo?

    Sí. El actor chileno fue uno de los rostros reconocibles que aparecieron en “La casita”, la recreación de una vivienda típica puertorriqueña que Bad Bunny ha convertido en un símbolo de su último disco Debí tirar más fotos.

    Pascal compartió escena con otras figuras del espectáculo, integrándose al relato visual del show.

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿También apareció Jessica Alba?

    Sí. La actriz estadounidense fue otra de las celebridades que se dejaron ver en “La casita”. Alba apareció bailando junto a otros invitados como Karol G, Cardi B, Young Miko y la influencer Alix Earle.

    ¿Se escuchó la voz de Donald Trump durante “NUEVAYoL”?

    No. Si bien el videoclip oficial tiene una grabación que imita la voz del presidente de los Estados Unidos, en esta ocasión no se utilizó ningún registro de Trump.

    El segmento estuvo centrado en la recreación de comercios de barrio y en un homenaje a la diáspora puertorriqueña en Nueva York, con la aparición de María Antonia Cay, histórica dueña del Caribbean Social Club, conocido como Toñita’s.

    ¿Fue el primer show de medio tiempo íntegramente en español?

    Sí. Con su presentación, Bad Bunny se convirtió en el primer artista en protagonizar el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl completamente en español.

    Un hito que refuerza el carácter histórico de su actuación y su apuesta por visibilizar la cultura puertorriqueña y latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿El niño del escenario era el menor ecuatoriano detenido por ICE y luego liberado?

    No. Tras el momento en que Bad Bunny le entrega un Grammy a un niño que aparece junto a sus “padres” viendo televisión, muchos usuarios en redes sociales aseguraron que se trataba de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido a fines de enero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

    Sin embargo, un publicista del artista aclaró a NPR Music que el menor que apareció en el espectáculo no era Liam Conejo Ramos.

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Los boxeadores que aparecieron en escena eran deportistas?

    Sí. Eran boxeadores profesionales: el puertorriqueño Xander Zayas y el mexicano-estadounidense Emiliano Vargas. Su presencia fue un guiño a la histórica rivalidad entre Puerto Rico y México en el boxeo.

    ¿La boda que se vio en el escenario fue real?

    Sí. La ceremonia que apareció durante el show de medio tiempo no fue una puesta en escena.

    Según confirmó la agencia de Bad Bunny, la pareja había invitado previamente al artista a su matrimonio y, en respuesta, recibió una invitación para casarse durante el espectáculo del Super Bowl LX.

    Los novios contrajeron matrimonio en el escenario, con Bad Bunny como testigo, quien incluso firmó el certificado de matrimonio.

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿El vestuario de Bad Bunny fue de alta costura?

    No. Aunque venía de usar Schiaparelli en los Grammy, para el Super Bowl apostó por un look diseñado junto a Zara, que también vistió a los bailarines, la banda y la orquesta.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnySuper BowlEstados UnidosSúper tazónFútbol americanoDeportesEspectáculosShowHalf time showPuerto RicoMúsicaArtistasReggaetonFatc-check

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El imperio económico de Bad Bunny: giras y regalías millonarias

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente

    Flores para San Valentín: aumentan las importaciones y comercio se prepara

    Producción de oficinas premium sube 4% en 2025 y nuevos proyectos se concentran en Nueva Las Condes y El Golf

    Agencia de publicidad denuncia que tabacalera BAT Chile la usó para pagar a “agente encubierto” en lobby a favor de vapeadores

    Lo más leído

    1.
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    2.
    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    3.
    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    4.
    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Servicios

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente
    Chile

    Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    Ángela Vivanco busca salir de prisión preventiva

    Flores para San Valentín: aumentan las importaciones y comercio se prepara
    Negocios

    Flores para San Valentín: aumentan las importaciones y comercio se prepara

    Agencia de publicidad denuncia que tabacalera BAT Chile la usó para pagar a “agente encubierto” en lobby a favor de vapeadores

    A un año de su licencia Tanner Banco Digital alista línea de bonos por más de US$4 mil millones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
    Tendencias

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno
    El Deportivo

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Al borde de la eliminación: lo que necesita la Roja Sub 20 para seguir en el Sudamericano Femenino tras caer ante Uruguay

    El recado de Carlos Caszely al juvenil de Colo Colo Yastin Cuevas: “Que no se empiece a teñir el pelo, a poner aritos”

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿Qué significa el 64 que llevó Bad Bunny en su atuendo en el Super Bowl? (y qué significó también su traje blanco)
    Cultura y entretención

    ¿Qué significa el 64 que llevó Bad Bunny en su atuendo en el Super Bowl? (y qué significó también su traje blanco)

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai
    Mundo

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Rusia confirma diálogo con Cuba para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de EE.UU. sobre la isla

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre