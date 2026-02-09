¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

En casi 14 minutos de espectáculo, Bad Bunny convirtió el show de medio tiempo del Super Bowl LX en una declaración de identidad latinoamericana.

Sobre el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el artista puertorriqueño desplegó una puesta en escena cargada de símbolos culturales, referencias a la isla y un mensaje de fraternidad continental.

Nada pareció quedar al azar. Desde la recreación de plantaciones de azúcar, comercios de barrio y “La casita”, hasta la aparición de figuras del espectáculo y guiños políticos, el show generó conversación inmediata en redes sociales.

Junto con los aplausos, también surgieron dudas, interpretaciones y rumores que se viralizaron en tiempo récord.

¿Qué fue real y qué no en la presentación de Bad Bunny? Aquí, un fact-check a algunos de los momentos más comentados del Halftime Show.

¿Pedro Pascal estuvo en el show de medio tiempo?

Sí. El actor chileno fue uno de los rostros reconocibles que aparecieron en “La casita”, la recreación de una vivienda típica puertorriqueña que Bad Bunny ha convertido en un símbolo de su último disco Debí tirar más fotos.

Pascal compartió escena con otras figuras del espectáculo, integrándose al relato visual del show.

¿También apareció Jessica Alba?

Sí. La actriz estadounidense fue otra de las celebridades que se dejaron ver en “La casita”. Alba apareció bailando junto a otros invitados como Karol G, Cardi B, Young Miko y la influencer Alix Earle.

¿Se escuchó la voz de Donald Trump durante “NUEVAYoL”?

No. Si bien el videoclip oficial tiene una grabación que imita la voz del presidente de los Estados Unidos, en esta ocasión no se utilizó ningún registro de Trump.

El segmento estuvo centrado en la recreación de comercios de barrio y en un homenaje a la diáspora puertorriqueña en Nueva York, con la aparición de María Antonia Cay, histórica dueña del Caribbean Social Club, conocido como Toñita’s.

¿Fue el primer show de medio tiempo íntegramente en español?

Sí. Con su presentación, Bad Bunny se convirtió en el primer artista en protagonizar el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl completamente en español.

Un hito que refuerza el carácter histórico de su actuación y su apuesta por visibilizar la cultura puertorriqueña y latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.

¿El niño del escenario era el menor ecuatoriano detenido por ICE y luego liberado?

No. Tras el momento en que Bad Bunny le entrega un Grammy a un niño que aparece junto a sus “padres” viendo televisión, muchos usuarios en redes sociales aseguraron que se trataba de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido a fines de enero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Sin embargo, un publicista del artista aclaró a NPR Music que el menor que apareció en el espectáculo no era Liam Conejo Ramos.

¿Los boxeadores que aparecieron en escena eran deportistas?

Sí. Eran boxeadores profesionales: el puertorriqueño Xander Zayas y el mexicano-estadounidense Emiliano Vargas. Su presencia fue un guiño a la histórica rivalidad entre Puerto Rico y México en el boxeo.

¿La boda que se vio en el escenario fue real?

Sí. La ceremonia que apareció durante el show de medio tiempo no fue una puesta en escena.

Según confirmó la agencia de Bad Bunny, la pareja había invitado previamente al artista a su matrimonio y, en respuesta, recibió una invitación para casarse durante el espectáculo del Super Bowl LX.

Los novios contrajeron matrimonio en el escenario, con Bad Bunny como testigo, quien incluso firmó el certificado de matrimonio.

¿El vestuario de Bad Bunny fue de alta costura?

No. Aunque venía de usar Schiaparelli en los Grammy, para el Super Bowl apostó por un look diseñado junto a Zara, que también vistió a los bailarines, la banda y la orquesta.