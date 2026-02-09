Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

Uno de los elementos más comentados del Super Bowl LX es el espectáculo de medio tiempo que, este año, protagonizó Bad Bunny.

En el entretiempo del evento deportivo de este domingo, el cantante puertorriqueño presentó un show de casi 14 minutos, en el que interpretó éxitos de su repertorio como Tití me preguntó, Yo perreo sola, EoO, Baile inolvidable, NUEVAYoL y El apagón.

También cantó en compañía de artistas invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, mientras que su escenografía consideró desde un falso campo de caña de azúcar hasta la famosa “Casita” que ha incluido en los conciertos de su gira más reciente.

En esta última figuraron celebridades como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B, Jessica Alba y Young Miko, por solo nombrar algunas de las que bailaron y celebraron en compañía del puertorriqueño.

Durante su presentación, también hubo un momento en que se mostró a una pareja que celebraba su boda en medio del escenario . Estaban vestidos de blanco, frente a un oficiante que llevaba un traje negro, y rodeados de bailarines.

“Por el poder que se me otorga, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia”, dijo el oficiante al novio, quien concretó dicha acción frente al público del Levi’s Stadium (California).

Luego de que los novios se besaran, Lady Gaga Gaga apareció en escena para cantar acompañada de una banda, mientras todos bailaban a su alrededor y se veía un pastel de matrimonio en una de las mesas.

Aunque muchos pensaron que se trató de una recreación, la pareja efectivamente se casó en medio del show , según confirmó la agencia de relaciones públicas de Bad Bunny al New York Times.

De acuerdo a la agencia del artista, la pareja había invitado al “Conejo Malo” a su matrimonio. No obstante, en respuesta, recibieron una invitación para formar parte de su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Los novios se casaron allí con Bad Bunny como testigo y firmando su certificado de matrimonio , según las informaciones reunidas por el citado periódico.

La agencia no reveló los nombres de la pareja ni entregó detalles sobre ellos.

La diseñadora que proporcionó el vestido que lució la novia, Hayley Paige, comentó que le habían pedido varios vestidos en enero. Sin embargo, dijo, no supo hasta el último minuto que su vestido se usaría durante el espectáculo.

Paige, quien vio el show desde su taller en Palm Beach (Florida), declaró al Times que no se trató de una “actuación”, sino que de “un momento real para que una chica simplemente disfrutara de una instancia de alegría y le dijera ‘sí’ a su pareja” .