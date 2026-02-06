SUSCRÍBETE POR $1100
    Bad Bunny y el Super Bowl: "Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar"

    A poco de uno de los hitos más importantes de su carrera, el “Conejo Malo” conversó con Apple Music sobre sus expectativas para el Halftime Show de este domingo. Será su momento frente a la historia.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    La cuenta regresiva para el Super Bowl LX está llegando a su fin, y mientras los fanáticos del fútbol americano analizan las estrategias de los equipos, el mundo del entretenimiento tiene los ojos puestos en el espectáculo de medio tiempo, acaso uno de los mayores hitos de la cultura pop norteamericana.

    Este año, el escenario más visto del mundo pertenece a Bad Bunny, quien habló con Zane Lowe y Ebro Darden durante la conferencia de prensa oficial del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, y dio luces sobre qué esperar este domingo.

    Que la única preocupación sea bailar

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Lejos de la tensión que suele rodear estos eventos, el “Conejo Malo” parece enfocado en una sola cosa: el disfrute colectivo.

    “Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta”, aseguró, dejando claro que su intención es trasladar su esencia al Levi’s Stadium de Santa Clara.

    “Quiero llevar eso al escenario, mucha de mi cultura”, agregó.

    Sobre la barrera del idioma, un tema recurrente cuando un artista latino encabeza un evento global, Bad Bunny fue tajante y relajado: “Sé que dije que tenían un mes para aprender español, pero ni siquiera necesitan eso. Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón”.

    Además, advirtió que nadie espere adelantos específicos: “No quiero dar spoilers. Va a ser sencillo: la gente solo tiene que preocuparse por bailar”.

    ¿Invitados sorpresa al Super Bowl LX?

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    El medio tiempo del Super Bowl es famoso por sus colaboraciones sorpresa. Al ser consultado sobre quiénes lo acompañarán, Benito optó por una respuesta que abraza a su comunidad más que dar nombres propios.

    “Claro que voy a tener muchos invitados”, dijo, para luego ampliar el concepto: “Va a estar mi familia, mis amigos y toda la comunidad latina en el mundo que me apoya, ellos van a estar conmigo”.

    Para el artista, el apoyo genuino que recibe en la calle es su verdadero respaldo en el escenario: “Sé que el mundo va a estar feliz este domingo”.

    El peso de DeBÍ TiRAR MáS FOToS

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    El camino hacia este domingo ha estado pavimentado por su trabajo más reciente y personal, el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTmF). Según el músico, este proyecto no fue concebido buscando premios o escenarios gigantes como el Super Bowl (o el reciente Grammys disco del año), sino como una necesidad de introspección.

    “Es el proyecto más especial que he hecho en mi vida, porque me trajo hasta aquí”, confesó a Apple Music. “Lo único que buscaba era conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca, conmigo mismo, con mi historia, con mi cultura”.

    La inesperada recepción global de ese trabajo tan íntimo es lo que impulsa su presentación actual.

    “Tener la oportunidad de llevar ese sentimiento que puse en el álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca imaginé”, reflexionó, añadiendo una máxima que define su carrera: “Yo sé de dónde vengo, pero también sé hasta dónde puedo llegar”.

    Procesando el momento Superbowl

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    A pesar de la magnitud del evento, Bad Bunny admite que todavía está “procesando todo” y viviendo día a día, confesando que el sentimiento predominante es la gratitud.

    Curiosamente, tras su participación en 2020 junto a Shakira, asegura que nunca “manifestó” volver solo.

    “De verdad no busco mis mayores logros. Mi mayor placer es crear, divertirme haciéndolo y conectar con la gente”, afirmó sobre su proceso creativo, el cual prefiere mantener íntimo y entre amigos.

    Finalmente, el artista, que también se declaró un apasionado de la combinación entre deportes y música, dedicó un momento para hablar de su apoyo más fundamental antes de que la fama llegara: su madre.

    “La primera persona que se me viene a la mente es mi mamá, porque ella creyó en mí”, dijo emocionado. “No es que creyera que yo iba a ser un gran artista, sino que creyó que yo soy una gran persona, y eso se siente mejor que cualquier otra cosa”.

    Dónde ver a Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con Bad Bunny

    La transmisión completa se puede ver desde Chile a través de la señal de cable de ESPN y en la plataforma Disney+.

    Estos son los horarios confirmados de las presentaciones, según la programación del Super Bowl 2026 (en hora de Chile):

    • 18:00: NFL Live
    • 19:00: Green Day
    • 21:00: New England Patriots vs. Seattle Seahawks
    • 22:00 o 22:30: horario estimado para el show de medio tiempo de Bad Bunny

