Ver el Super Bowl en Chile ha cambiado. Atrás quedaron los días en que dependíamos exclusivamente del cableoperador de turno y su decodificador que, a veces, comprimía tanto la imagen que el balón parecía un pixel perdido en una tormenta de confeti digital.

Este domingo 8 de febrero, una gran masa de fanáticos sintonizará la final de la NFL a través de ESPN en TV de pago, pero acá nos enfocaremos en la señal de Disney+.

Y aquí entra el problema técnico que nadie te dice: el streaming, por muy 4K que prometa la etiqueta, depende brutalmente del procesamiento del televisor (entre otros asuntos como el bitrate, CDN y red doméstica).

Cuando ves deportes rápidos a través de una app, la compresión de datos puede jugar una mala pasada. El césped se vuelve una mancha verde borrosa cuando la cámara hace un paneo rápido (el temido judder) y el balón puede dejar una estela fantasma.

Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

Por eso, para este Super Bowl LX, no basta con tener pulgadas. También recomendamos un procesador que entienda que está mostrando deporte (y música) en vivo y no una película de Paul Thomas Anderson.

Si estás pensando en renovar tu “ventana” a los deportes masivos para este fin de semana (ojo que también empezaron los Juegos Olímpicos de Invierno y es año de Copa del Mundo), o si simplemente quieres saber si tu pantalla da la talla, aquí están algunos de los mejores televisores disponibles en el mercado chileno para gestionar el streaming de Disney+ sin perder detalle.

Samsung OLED S95F: el enemigo del sol de febrero

Si vas a ver el partido a las 20:30 (hora de Chile), todavía hay luz natural entrando por la ventana. Febrero, en ciudades como Santiago, no perdona. Aquí es donde la S95F brilla, literalmente.

Lo que hace especial a este modelo es su panel Glare Free, una tecnología reciente de la firma coreana. A diferencia de los OLED tradicionales que actúan como espejos negros, este tiene un acabado mate que básicamente se “come” los reflejos.

Además, su procesador con IA hace un trabajo de escalado fenomenal. Si la señal de Disney+ llega en 1080p o con bitrates variables, el chip NQ4 AI Gen3 de Samsung se encarga de “limpiar” el ruido.

Es, hoy por hoy, una de las mejores experiencias OLED para un estar o una sala muy iluminada.

LG OLED C4: un clásico que no falla

Es imposible hacer una lista de recomendaciones sin mencionar la serie C de LG. La LG OLED evo C4 es un muy buen cruce entre precio y rendimiento premium.

¿Por qué para el Super Bowl? Por el manejo del movimiento. El procesador Alpha 9 Gen 7 de LG tiene una suavidad en el manejo de deportes (Trumotion) que ha madurado muy bien.

Si activas el modo cine o deportes, el contraste infinito del OLED hace que los uniformes y los gráficos del marcador resalten con una profundidad que un LED normal no puede igualar.

Ojo: si tu habitación es muy oscura, esta es la mejor opción. Si es muy luminosa, ve por la Samsung. También, por un presupuesto similar (aunque es un televisor que no hemos probado), está disponible la versión C5.

Sony Bravia 8 (OLED): el rey del “Upscaling”

Aquí entramos en terreno de puristas. Sony siempre ha tenido un as bajo la manga, acaso una ventaja secreta: el Procesador XR. Dado que vamos a ver el partido por streaming (Disney+), la señal viene comprimida. Y Sony es la marca que mejor “inventa” la información que falta.

Su capacidad para escalar contenido y separar los objetos del fondo es superior. En un partido de fútbol americano, donde hay docenas de jugadores en línea de scrimmage y movimiento caótico, el Sony Bravia 8 mantiene la nitidez de cada casco y cada número sin crear artefactos raros alrededor de los contornos.

Es caro, sí, pero es el que mejor simula estar viendo una transmisión nativa sin compresión.

TCL C855 (Mini LED): pulgadas a precio razonable

Si tu filosofía es “mientras más grande, mejor”, pero no quieres hipotecar la casa , TCL ha dado un golpe en la mesa con la C855.

No es OLED, es QD-Mini LED. Esto significa que tiene miles de pequeñas zonas de iluminación que le permiten acercarse al contraste del OLED, pero con un brillo máximo brutal (sobre 3.000 nits, según el fabricante).

Para deportes, esto es genial porque la cancha se ve vibrante. Si buscas una pantalla de 75” o más para invitar a todos tus amigos y hacer un asado, esta tele te da ese impacto visual de “pantalla gigante” sin sacrificar la calidad de color.

Ojo con dos puntos. No es el modelo más actual y, sobre los ángulos de visión: la recomendación es sentarse de frente.

Samsung Neo QLED QN90F: la bestia del brillo

Si eres de los que prefiere la tecnología LED/LCD perfeccionada (o te da miedo el “burn-in” de los OLED, porque planeas dejar el canal de noticias puesto todo el día antes del partido), la QN90F es tu caballo de batalla.

Es un panel Mini LED que dispara luz como cañón. Los colores son saturados y vivos, muy del gusto del usuario promedio que quiere que la imagen “salte” de la pantalla.

Para deportes es excelente porque su tiempo de respuesta es rápido y el sistema operativo Tizen mueve la app de Disney+ con mucha fluidez (algo que se agradece cuando quieres cambiar rápido entre apps).

Bonus track | Hisense U7N (Mini-LED): el “tapado” para los deportes

Si vamos a hablar de cómo se mueve el mercado de televisores en Chile hoy, ignorar a los gigantes chinos que entraron durante el último lustro es tapar el sol con un dedo.

Para completar la lista, y si nos preguntan por la sorpresa de la temporada en términos de specs puras para ver deportes, la respuesta suele ser Hisense.

La serie U7 (específicamente el modelo U7N o su variante U75N en algunas tiendas) es la que llamamos “flagship killer” (o gama alta a precio medio).

¿Por qué para el Super Bowl? Porque este panel es nativo de 144Hz. Aunque la transmisión de Disney+ no llegue a esa tasa de refresco, tener un panel tan rápido significa que el televisor tiene margen de sobra para gestionar el movimiento del balón y las carreras de los receptores sin problemas.

Además, es Mini-LED. Al igual que el TCL y el Samsung Neo QLED, tiene cientos de zonas de atenuación local. Esto significa que el negro es profundo y el brillo es alto, ideal si juntas a la familia a comer y no quieres estar bajando las cortinas.

Su procesador Hi-View Engine hace un trabajo bastante digno escalando el streaming, aunque por debajo de Sony en texturas finas, pero por el precio, es una compra recomendada.

Bonus track | Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: la opción sensata para el bolsillo

Xiaomi en Chile juega a otra cosa: democratizar. Si tu presupuesto es más acotado porque gastaste todo en la carne para el asado del domingo, la Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 es la jugada segura.

¿La diferencia para el Super Bowl? El control de la luz. Mientras una tele normal ilumina todo el panel por igual (haciendo que los negros se vean grises), la S Pro tiene cientos de zonas de atenuación local independientes (Full Array Local Dimming).

Esto significa que cuando el estadio apague las luces para el show de medio tiempo, la pantalla se va a ver negra absoluta, no “gris oscuro”, y los fuegos artificiales van a explotar con un brillo que te va a obligar a entrecerrar los ojos (1.700 nits, según el fabricante). Esto es vital si vas a ver el partido a las 20:30 con la ventana abierta.

El panel es rapidísimo. Aunque Disney+ transmite a 60fps, el procesador de Xiaomi usa esa capacidad extra de refresco para interpolar cuadros con suavidad. El balón no se va a ver borroso ni a tirones.

Otro detalle clave para el streaming: tiene Google TV puro y duro.

¿Por qué importa esto para ver Disney+? Porque el sistema operativo es robusto, rápido y gestiona muy bien las aplicaciones de streaming y soporta Dolby Vision. Muchos televisores baratos tienen sistemas operativos propios que se “atoran” o comprimen más la señal.

Xiaomi, al usar Google TV, asegura que la app corre fluida. Además, incorpora tecnología MEMC (estimación y compensación de movimiento) que suaviza las transiciones rápidas del partido.

Dato tech final

No sacas nada con tener la Sony Bravia 8 o la S95F si vas a conectar la tele por Wi-Fi con el router en la cocina.

Ten en cuenta que el Super Bowl por streaming es una manguera de datos constante.

Nuestra recomendación para este domingo: cable Ethernet (Cat5e, 6 o 6a).

Conecta la tele directo al router. La estabilidad de la conexión por cable elimina el buffering y asegura que el televisor reciba la máxima calidad posible para que su procesador pueda lucirse.

Y por favor, entra a la configuración de imagen y apaga el “Modo Eco” antes de que empiece el show de medio tiempo de Bad Bunny. Tu retina te lo agradecerá.

*Revisa en este link los horarios para Chile del Superbowl LX y las presentaciones de Green Day y el show de entre tiempo presentado por Apple Music de Bad Bunny.