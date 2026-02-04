SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    La plataforma de streaming oficializó el “Road to Halftime”, una colección exclusiva de listas de reproducción, entrevistas de radio y contenido visual para preparar el terreno antes de la presentación de Bad Bunny en la mayor fiesta de la NFL.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con Bad Bunny

    Faltan pocos días para que el Levi’s Stadium reciba la edición número 60 del Super Bowl, pero la acción ya comenzó en las plataformas digitales.

    Apple Music, patrocinador oficial del espectáculo de medio tiempo por cuarto año consecutivo, ha dado el vamos a su campaña “Road to Halftime” (Camino al medio tiempo), centrada totalmente en la figura que protagonizará el show de este 2026: Bad Bunny.

    Siguiendo la tradición de años anteriores -con Usher, Rihanna y Kendrick Lamar-, la firma de la manzana ha desplegado un ecosistema de contenidos diseñado para calentar motores antes del próximo domingo de Super Bowl LX.

    La propuesta busca ir más allá de simplemente escuchar los éxitos de Benito Martínez Ocasio; se trata de contextualizar su ascenso meteórico desde los traps de SoundCloud hasta convertirse en el primer artista de habla hispana en encabezar en solitario el evento deportivo más visto de Estados Unidos.

    Más que una playlist

    Desde esta semana, los usuarios pueden acceder a la colección oficial “Bad Bunny: Essentials”, una curaduría actualizada que mezcla sus himnos globales de Un Verano Sin Ti con sus raíces de trap más duro y sus recientes experimentaciones musicales.

    Pero el punto fuerte para los fanáticos más acérrimos estará en Apple Music Radio. La compañía ha confirmado una serie de programas especiales y una entrevista en profundidad con Zane Lowe.

    En ella, se espera que el puertorriqueño discuta la presión de representar a la cultura latina en el aniversario 60 de la NFL y cómo ha diseñado un setlist que debe comprimir una carrera llena de éxitos en apenas 13 minutos.

    Detalles para el ecosistema

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Desde el punto de vista técnico, para quienes planean hacer la previa en casa, la función Apple Music Sing ha sido optimizada para los temas del artista, permitiendo a los usuarios ajustar los niveles de voz y cantar en modo karaoke con las letras sincronizadas tiempo real, una función que seguramente será muy utilizada en las fiestas de visionado del partido.

    Pero la integración no se queda solo en la música. Apple ha anunciado características cruzadas con otros servicios:

    • Shazam: al utilizar la app para identificar canciones de Bad Bunny, los usuarios podrán desbloquear esferas exclusivas para el Apple Watch y fondos de pantalla para el iPhone inspirados en la estética del show.
    • Apple Maps: se han añadido guías curadas de la ciudad sede (Santa Clara y el área de la bahía de San Francisco), destacando lugares emblemáticos, bajo el sello de la guía musical del evento.
    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con Bad Bunny

    Con este movimiento, Apple reafirma su estrategia de convertir el Halftime Show en un evento cultural que dura varios días, y no solo los minutos que dura el intermedio del partido.

    El Super Bowl LX se llevará a cabo este domingo, y la presentación de Bad Bunny podrá verse en vivo, por supuesto, a través de las plataformas oficiales de la NFL y Apple Music.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnySuper BowlNFLAppleTecnologíaSuper Bowl LXLevi's StadiumRoad to HalftimeApple MusicBenito Martínez OcasioBad Bunny: EssentialsApple Music SingShazamApple MapsSanta ClaraSan Francisco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Condenan y multan a exfuncionario de Seremi de Minería de Coquimbo acusado de fraude

    Colisión entre embarcaciones en Concón deja dos lesionados

    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida
    Chile

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Condenan y multan a exfuncionario de Seremi de Minería de Coquimbo acusado de fraude

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre
    Negocios

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

    Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

    Bolsa de Santiago cae arrastrada por acciones de SQM y Latam Airlines

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U
    El Deportivo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Joaquín Niemann se instala en el top 10 en el primer día del LIV Golf de Riad

    Fin al conflicto: Chile participará de las clasificatorias al Mundial de Balonmano Playa

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie
    Cultura y entretención

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió