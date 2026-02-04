Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

Faltan pocos días para que el Levi’s Stadium reciba la edición número 60 del Super Bowl, pero la acción ya comenzó en las plataformas digitales.

Apple Music, patrocinador oficial del espectáculo de medio tiempo por cuarto año consecutivo, ha dado el vamos a su campaña “Road to Halftime” (Camino al medio tiempo), centrada totalmente en la figura que protagonizará el show de este 2026: Bad Bunny.

Siguiendo la tradición de años anteriores -con Usher, Rihanna y Kendrick Lamar-, la firma de la manzana ha desplegado un ecosistema de contenidos diseñado para calentar motores antes del próximo domingo de Super Bowl LX.

La propuesta busca ir más allá de simplemente escuchar los éxitos de Benito Martínez Ocasio; se trata de contextualizar su ascenso meteórico desde los traps de SoundCloud hasta convertirse en el primer artista de habla hispana en encabezar en solitario el evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Más que una playlist

Desde esta semana, los usuarios pueden acceder a la colección oficial “Bad Bunny: Essentials”, una curaduría actualizada que mezcla sus himnos globales de Un Verano Sin Ti con sus raíces de trap más duro y sus recientes experimentaciones musicales.

Pero el punto fuerte para los fanáticos más acérrimos estará en Apple Music Radio. La compañía ha confirmado una serie de programas especiales y una entrevista en profundidad con Zane Lowe.

En ella, se espera que el puertorriqueño discuta la presión de representar a la cultura latina en el aniversario 60 de la NFL y cómo ha diseñado un setlist que debe comprimir una carrera llena de éxitos en apenas 13 minutos.

Detalles para el ecosistema

Desde el punto de vista técnico, para quienes planean hacer la previa en casa, la función Apple Music Sing ha sido optimizada para los temas del artista, permitiendo a los usuarios ajustar los niveles de voz y cantar en modo karaoke con las letras sincronizadas tiempo real, una función que seguramente será muy utilizada en las fiestas de visionado del partido.

Pero la integración no se queda solo en la música. Apple ha anunciado características cruzadas con otros servicios:

Shazam : al utilizar la app para identificar canciones de Bad Bunny, los usuarios podrán desbloquear esferas exclusivas para el Apple Watch y fondos de pantalla para el iPhone inspirados en la estética del show.

Apple Maps: se han añadido guías curadas de la ciudad sede (Santa Clara y el área de la bahía de San Francisco), destacando lugares emblemáticos, bajo el sello de la guía musical del evento.

Con este movimiento, Apple reafirma su estrategia de convertir el Halftime Show en un evento cultural que dura varios días, y no solo los minutos que dura el intermedio del partido.

El Super Bowl LX se llevará a cabo este domingo, y la presentación de Bad Bunny podrá verse en vivo, por supuesto, a través de las plataformas oficiales de la NFL y Apple Music.