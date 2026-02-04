Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

Llevamos escuchando la profecía desde que Steve Jobs presentó el iPad en 2010: estamos entrando en la era “post-PC” .

Durante una década y media, esa afirmación pareció exagerada. Necesitábamos el teclado, necesitábamos la potencia bruta, necesitábamos las ventanas múltiples.

Pero si miramos los datos y las tendencias de este arranque de 2026, parece que la profecía finalmente se cumplió, pero no como esperábamos: no fueron las tablets las que mataron al PC, sino los teléfonos inteligentes.

Un reciente análisis de mercado de DataReportal sugiere que la venta de computadores tradicionales (laptops y torres) ha tocado un piso histórico en el segmento de consumo masivo.

La razón no es económica, es funcional. La brecha de potencia se ha cerrado.

La oficina en 6 pulgadas

La realidad técnica es aplastante. Los procesadores que hoy montan los buques insignia de marcas como Samsung, Apple o Xiaomi tienen más potencia de cálculo que la mayoría de los laptops corporativos de hace tres años.

Con la llegada de la Inteligencia Artificial generativa ejecutándose de forma nativa en el dispositivo, el teléfono ya no es solo para consumir contenido, es para crearlo. Editar video en 4K, redactar informes con asistencia de IA o gestionar hojas de cálculo complejas ya no requiere sentarse frente a una torre.

Además, la convergencia de interfaces ha madurado. Conectar el teléfono a un monitor y que se transforme instantáneamente en un escritorio de trabajo (el sueño que Samsung DeX persiguió por años) es hoy un estándar fluido y sin cables.

Para el estudiante promedio o el oficinista híbrido, cargar con un laptop de 2 kilos empieza a sentirse como un hábito de la antigüedad.

El cambio generacional

Más allá del hardware, el “fin de la era del PC” es cultural.

Las nuevas generaciones que hoy entran a la fuerza laboral o a la universidad son nativos móviles absolutos.

Para ellos, el concepto de “sistema de archivos”, carpetas anidadas en un escritorio o instalar drivers es prehistórico.

Su flujo de trabajo es fluido, basado en la nube y en aplicaciones, no en programas ejecutables.

El PC se está convirtiendo en lo que los expertos predijeron: el “camión” de la tecnología. Una herramienta pesada y potente necesaria solo para trabajos específicos (programación, diseño 3D pesado, arquitectura), mientras que el smartphone es el “auto” que todos usan para la vida diaria.

¿Qué significa esto para nuestros computadores? Que no se irán a la basura después de leer esto. Pero es muy probable que, cuando tu actual laptop deje de funcionar, pienses dos veces antes de reemplazarlo, o quizás optes por un plegable que haga ambas funciones.

Hoy por hoy el PC no ha muerto, pero ha dejado de ser el rey de la ofimática moderna.