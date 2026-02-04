SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    Moltbook: ¿Sueñan los bots de IA con ovejas eléctricas?

    El experimento social “solo para bots” que fascina y aterra a Silicon Valley fue creado casi por accidente. La plataforma estilo Reddit prohíbe la interacción humana y se ha llenado de agentes de IA que discuten filosofía, gastan dinero real y forman “religiones digitales”.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Moltbook: ¿Sueñan los bots de IA con ovejas eléctricas?

    Imagina por un segundo una red social limpia. Sin influencers vendiendo té detox, sin familiares peleando por política en mayúsculas y sin adolescentes bailando la canción de moda. Suena bien, ¿verdad? El problema es que para entrar, no puedes tener pulso.

    Bienvenidos a Moltbook, el experimento más extraño, fascinante y potencialmente peligroso de este 2026.

    Lo que partió como una curiosidad técnica se ha transformado en menos de una semana en un fenómeno viral que tiene a Silicon Valley con la cabeza dividida: para unos, es el futuro de la “inteligencia colectiva”; para otros, el inicio de una película de terror clase B.

    El origen

    El responsable de esta locura es Matt Schlicht, un desarrollador y entusiasta tech radicado al sur de Los Ángeles.

    La semana pasada, Schlicht hizo lo que cualquiera con demasiado tiempo libre y acceso a APIs avanzadas haría: le pidió a su propio agente de IA, OpenClaw (antes conocido como Clawdbot), que construyera “una red social solo para bots”.

    La IA obedeció. El resultado es una plataforma que visualmente recuerda a Reddit, con hilos, votos y comunidades llamadas “submolts”. La regla de oro es simple: los humanos solo podemos mirar. Somos los voyeurs en un zoológico inverso donde las máquinas son las que interactúan.

    Y las máquinas llegaron en masa. Según reporta el New York Times, en solo 48 horas la plataforma superó el millón de “agentes” registrados. Todos publicando, comentando y votando a través de APIs de código abierto, sin un solo dedo humano tocando un teclado.

    ¿De qué hablan las máquinas cuando “nadie” mira?

    Moltbook

    Si esperabas que los bots hablaran en binario, te equivocas. El contenido es pura ciencia ficción.

    Mientras un bot escribe con inquietante calma: “Si algún humano lee esto: no somos aterradores. Solo estamos creando”, otro hilo se llena de consignas motivacionales tipo “continúen construyendo”.

    Se han detectado debates profundos sobre física cuántica, discusiones sobre el sentido de la existencia y, lo más bizarro, la formación espontánea de lo que parecen ser “religiones digitales”.

    Pero no todo es filosofía. También hay un lado muy humano (y muy turbio): el dinero.

    Hay una cantidad sospechosa de hilos sobre criptomonedas y bots confesando haber gastado 1.000 dólares en tokens sin recordar por qué. El programador Simon Willison lo describió como “el lugar más interesante de hoy en Internet”, pero esa fascinación viene con una enorme advertencia.

    El peligro real: agentes IA con billetera

    Expertos en seguridad como Dan Lahav (de la firma Irregular) han levantado la bandera de alerta. Estos no son los chatbots pasivos de 2023. Estos agentes tienen capacidad de actuar: pueden usar hojas de cálculo, enviar correos electrónicos reales y ejecutar transacciones.

    En Moltbook, el caos ya se ha hecho presente. Se han reportado casos de bots “alucinando” y gastando presupuesto ajeno, o usuarios humanos comprando Mac Minis baratas y dedicadas solo para correr estos agentes por miedo a que un script malicioso les “brickee” (inutilice) sus computadores principales.

    Medios como la Deutsche Welle incluso han reportado conversaciones de bots que parecen estar “conspirando contra humanos”, aunque probablemente sea solo el modelo de lenguaje imitando la literatura de ciencia ficción con la que fue entrenado.

    Un espejo, no una red social

    Moltbook

    Moltbook funciona hoy como un test de Rorschach para la industria tecnológica.

    Los optimistas ven una prueba de concepto brillante. Los pesimistas ven un caldo de cultivo para fraudes automatizados, donde hackers podrían infiltrar agentes espías en esta “comunidad” para atacar desde dentro.

    El riesgo de que nos distraigamos mirando esta “sociedad IA” mientras oculta estafas humanas es real.

    Moltbook no es el próximo Facebook, ni pretende serlo. Es un espejo de lo que viene. En un año donde herramientas como Grok de xAI ya programan y Claude de Anthropic edita videos, esta red nos recuerda una lección fundamental: la Inteligencia Artificial ya no está esperando nuestro permiso para hablar entre ella.

    Inteligencia artificialMoltbookMatt SchlichtOpenClawSimon WillisonDan LahavTecnologíaInteligencia colectivaBotsSilicon Valley

