    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    La carrera espacial y la inteligencia artificial están a punto de colisionar en una sola compañía. Lo que parecía un rumor de pasillo en Silicon Valley hoy toma forma: la firma aeroespacial y la startup detrás de Grok, ambas de propiedad de Elon Musk, estarían en conversaciones avanzadas para combinarse. ¿El objetivo? Crear un gigante tecnológico y potenciar una infraestructura de datos en órbita.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Hubo un tiempo en que las empresas de Elon Musk corrían por carriles separados: Tesla hacía autos, SpaceX miraba a Marte y Twitter (ahora X) era la plaza pública digital.

    Pero esa lógica de compartimentos parece estar llegando a su fin.

    Según reportes de Bloomberg y Reuters, SpaceX estaría en conversaciones avanzadas para fusionarse con xAI, la startup de inteligencia artificial fundada por Musk.

    La posible unión, que marca un giro hacia una mayor integración, no es casualidad. Ocurre justo cuando SpaceX se prepara para una oferta pública inicial que podría valorarla en más de US$ 1 billón, y busca consolidar el llamado “Musk-verso”.

    La premisa es sencilla: datos en el espacio

    Dado Ruvic

    Si uno mira los números, SpaceX ya es la empresa privada más valiosa del mundo (con una valoración que ronda los US$ 800 mil millones) y xAI, tras su última ronda de inversión, alcanzó extraoficialmente los US$ 230 mil millones.

    Pero, ¿por qué juntarlas?

    La respuesta técnica está en la infraestructura. Entrenar modelos de IA generativa (como Grok, la competencia de ChatGPT) requiere una cantidad enorme de energía y cómputo.

    Musk ha deslizado en Davos la idea de centros de datos orbitales, aprovechando la red de satélites Starlink para la transmisión y el vacío del espacio -junto a la energía solar ilimitada- para gestionar el calor y el consumo energético.

    Al fusionar ambas firmas, SpaceX dejaría de ser solo una empresa de “cohetes y satélites” para convertirse en otro proveedor de la inteligencia artificial del futuro.

    El factor Grok y el ecosistema “X”

    Elon Musk

    Para el usuario común, esto podría significar una integración mucho más agresiva de la IA en todo lo que toca Musk.

    Actualmente, xAI alimenta a Grok, el chatbot integrado en la red social X.

    Bajo un mismo techo corporativo, la sinergia sería total: Starlink provee la conectividad global, SpaceX pone los fierros en órbita y xAI dota de “cerebro” a la operación, optimizando desde trayectorias de vuelo hasta la gestión de la constelación de satélites en tiempo real.

    Gene Munster, de Deepwater Asset Management, lo resumió bien: es altamente probable que xAI termine siendo absorbida por una de las hermanas mayores, ya sea Tesla o SpaceX. Y hoy, la balanza se inclina hacia el espacio.

    Por ahora, todo queda en etapa de negociaciones no oficiales. El anuncio podría llegar en semanas, pero detalles como valoración final y estructura regulatoria siguen pendientes.

