El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

Hubo un tiempo en que Google Chrome era solo una ventana rápida y minimalista para asomarse a Internet. Con el anuncio de Gemini 3 y su nueva función Auto-Browse, Chrome se vuelve una suerte de ejecutivo personal que no solo busca información, sino que ejecuta acciones por ti.

Es lo que en el ecosistema tech llaman “IA agéntica”, y promete cambiar radicalmente nuestra relación con la pantalla.

De asistente a ejecutor

La gran novedad que Parisa Tabriz, VP de Chrome, desglosó esta semana en el blog oficial de la compañía, es el despliegue de Gemini 3 directamente en el navegador para Windows, macOS y Chromebook Plus.

Si hasta ahora la IA nos ayudaba a resumir textos o redactar correos, el concepto de Auto-Browse va un paso más allá: la capacidad de realizar tareas de múltiples pasos de forma autónoma .

¿Qué significa esto en la práctica? Imagina que estás planeando unas vacaciones. En lugar de saltar entre diez pestañas comparando precios de hoteles, vuelos y fechas, le pides a Chrome que lo haga.

La IA navega por los sitios, recopila los datos y te presenta la mejor opción según tu presupuesto.

Pero no se queda ahí. Google asegura que Auto-Browse puede rellenar formularios tediosos, gestionar documentos para impuestos, solicitar presupuestos a servicios técnicos e incluso renovar licencias de conducir .

Es, básicamente, el fin de la “burocracia digital”.

El factor Nano Banana y la compra inteligente

Otro punto que llama la atención es la integración de Nano Banana, una herramienta que permite transformar imágenes sobre la marcha sin salir de la pestaña.

Si ves una foto de un living y quieres saber dónde comprar esa lámpara o cómo se vería en otro color, la IA lo procesa ahí mismo.

Y aquí entra un actor clave: el Universal Commerce Protocol (UCP). Google se ha aliado con gigantes como Shopify, Etsy y Wayfair para crear un estándar que permita a estos “agentes de IA” realizar compras de forma fluida.

Si le pides a Chrome que organice una fiesta temática de los años 2000, el navegador puede buscar la decoración, compararla con tu presupuesto, aplicarle cupones de descuento y dejarla lista en el carrito de compras.

¿Podemos confiarle las llaves?

Por supuesto, entregarle el control de nuestra navegación a un algoritmo despierta dudas razonables sobre privacidad y seguridad.

Google ha sido enfático en que la función es “opt-in” (el usuario debe activarla voluntariamente) y que el sistema siempre pedirá confirmación humana antes de realizar acciones sensibles, como ejecutar un pago o publicar en redes sociales.

Además, la función Personal Intelligence promete que Chrome recordará contextos de conversaciones pasadas para ofrecer respuestas cada vez más personalizadas.

El navegador ya no será una herramienta genérica, sino un socio que “te conoce”.

Cuándo y cómo bajar el nuevo Google Chrome

Por ahora, los usuarios de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos serán los primeros en experimentar esta “navegación agéntica” en fase de vista previa.

Como suele ocurrir con los grandes saltos de Mountain View, el resto del mundo tendrá que esperar unos meses para ver si el robot realmente puede navegar mejor que nosotros.