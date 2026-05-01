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    Bancada RN presenta proyecto antisecuestro para endurecer penas y anticipar persecución penal

    La iniciativa busca responder al alza del delito y su vínculo con el crimen organizado, incorporando nuevas agravantes y reduciendo plazos para sanciones más severas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bancada RN presenta proyecto antisecuestro para endurecer penas y anticipar persecución penal

    En medio del aumento sostenido de los secuestros en el país, la bancada de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la persecución penal de este delito, incorporando cambios al Código Penal y nuevas herramientas para enfrentar su expansión.

    La moción fue impulsada por los diputados Diego Schalper, Mauro González, Francisco Orrego, Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Andrés Celis, y se enmarca en la agenda de seguridad que el sector ha promovido en el Congreso.

    Según los antecedentes incluidos en la iniciativa, durante 2024 se registraron 868 casos de secuestro, la cifra más alta en una década, lo que —advierten— refleja una transformación del fenómeno delictual, hoy estrechamente vinculado al crimen organizado.

    Bancada RN presenta proyecto antisecuestro para endurecer penas y anticipar persecución penal

    “El secuestro constituye una de las formas más graves de afectación de la libertad individual” y actualmente se asocia a dinámicas como la extorsión, el control territorial, el cobro de deudas ilícitas y el narcotráfico, sostiene el proyecto.

    Cambios al Código Penal y nuevas agravantes

    Entre las principales medidas, la iniciativa propone reducir de 15 a 5 días el plazo necesario para configurar una hipótesis agravada de secuestro por prolongación del cautiverio.

    El objetivo, explican, es evitar que los delincuentes extiendan la retención de las víctimas para negociar, como ha ocurrido en casos recientes. Actualmente, la legislación exige 15 días para aplicar sanciones más severas.

    Asimismo, el proyecto establece que el delito de secuestro será sancionado como consumado desde su etapa de tentativa, con el fin de anticipar la acción del Estado frente a conductas de alta peligrosidad.

    Bancada RN presenta proyecto antisecuestro para endurecer penas y anticipar persecución penal JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En esa línea, también se incorpora una agravante especial cuando la víctima sea parte del sistema de persecución penal —como jueces, fiscales o policías—, si el delito se comete en razón de sus funciones.

    Otro de los puntos relevantes es la incorporación de sanciones a la conspiración para cometer secuestro, reconociendo que este tipo de delitos suele implicar planificación previa y participación de organizaciones criminales.

    “Tolerancia cero” al crimen organizado

    Desde la bancada RN señalaron que la iniciativa busca fortalecer el Estado de Derecho y entregar herramientas más eficaces a fiscales y policías para enfrentar delitos de alta connotación social.

    El jefe de bancada, diputado Diego Schalper, afirmó que “Chile debe enfrentar una nueva realidad delictual en la que las extorsiones y los secuestros ya no son algo lejano. Para eso debemos poner todas las herramientas a disposición de la fiscalía y las policías”.

    Por su parte, el diputado Mauro González, integrante de la comisión de Seguridad, cuestionó la actual normativa. “No es aceptable que hoy las figuras agravadas de secuestro requieran que se superen los 15 días de cautiverio. Eso debe bajarse a 5 días”, señaló.

    El parlamentario agregó que, si bien el fenómeno se ha instalado en el país, “queremos aportar y seguir la senda constructiva que hemos tenido siempre como bancada durante esta crisis de seguridad”.

    Más sobre:Renovación NacionalRNProyectoCongresoPersecución Penal

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