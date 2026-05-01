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    Luis Enrique arremete contra los críticos del 5-4 del PSG ante Bayern: “Una opinión de mierda no hay por qué respetarla”

    El técnico del cuadro francés apunta a quienes se centran en el aspecto defensivo del histórico partido por la Champions League.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Luis Enrique arremete contra los críticos del 5-4 del PSG ante Bayern: “Una opinión de mierda no hay por qué respetarla”. Foto: @psg_inside

    Luis Enrique respondió a las críticas tras la victoria 5-4 del Paris Saint-Germain sobre el Bayern Múnich en semifinales de la UEFA Champions League. Si bien la mayoría de los análisis apuntan al gran nivel de juego, hubo voces que cuestionaron el aspecto defensivo de ambos equipos.

    El técnico español arremetió contra quienes centran su visión en ese parámetro del juego. “Es como en la vida, hay opiniones por todas partes. No creo que sea importante respetar todas las opiniones, porque si es una opinión de mierda, no hay por qué respetarla”, lanzó.

    Luis Enrique defendió el espectáculo ofrecido en Francia y apuntó a que la valoración mayoritaria fue positiva. “Hay gente a la que le gusta que el fútbol se juegue así, son la mayoría, y yo soy uno de ellos, pero a algunos no les gusta. Lo que creo es que demostramos que la mayoría disfrutó del partido, y eso es lo más importante”, dijo.

    PSG y Bayern Múnich ofrecieron un partido histórico.

    El entrenador también destacó la categoría de ambos equipos y descartó que el marcador refleje debilidades estructurales. “Qué nivel tienen ambos equipos, qué nivel tienen los atacantes. Un 5-4 podría parecer catastrófico para las defensas, pero somos dos de los mejores equipos defensivos junto con el Arsenal. Fue un partido diferente”, señaló. “Son el rival más fuerte al que me he enfrentado con el PSG”, añadió el estratega.

    Sobre el análisis del encuentro, el técnico insistió en que fue una jornada irrepetible. “Es un partido de fútbol único para mí. Si normalmente le dedico tres horas al análisis, esta vez fueron cinco horas para el PSG ante Bayern. Hubo jugadas increíbles, tanto en ataque como en defensa, por parte del Bayern. No hubo ni un solo fallo defensivo, lo que hizo que este partido fuera magnífico”, comentó.

    Finalmente, el entrenador valoró el rendimiento individual dentro de un contexto colectivo de alto nivel. “Fíjense en cómo defendieron Kane y Dembélé. ¡Fue increíble! Hay que felicitar a ambos equipos y disfrutar del partido”, cerró. La revancha se disputará el próximo miércoles en Alemania.

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