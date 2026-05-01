Tres detenidos por PDI en Biobío: uno por infracción a la Ley de Drogas y dos de ellos por un homicidio

Por un asesinato ocurrido en la comuna de Santa Juana a inicios de este 2026, dos sujetos fueron detenidos por la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción, mientras que un tercero fue aprehendido por infracción a la Ley de Drogas.

Durante el 12 de enero la víctima se encontraba en su domicilio en un predio de Santa Juana, en la Región del Biobío, cuando fue abordada por dos de los detenidos, que le dispararon reiteradas veces, “resultando este con lesiones de carácter grave, por lo que fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional de Concepción, donde permaneció hasta el 2 de marzo, falleciendo a consecuencia de las lesiones recibidas ”, según explicó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH de Concepción.

Así, desde la BH informaron la detención de tres hombres mayores de edad. Dos de ellos mantenían pendiente la orden de aprehensión por el delito de homicidio con arma de fuego, mientras que el tercero fue capturado en flagrancia por infracción a la Ley de Drogas.

Las respectivas órdenes de detención fueron obtenidas tras la reunión de los antecedentes necesarios para el Ministerio Público, ejecutadas por detectives de la BH y su equipo de fuerza de tarea. Los imputados fueron puestos a disposición del tribunal, para sus posteriores audiencias de control de detención.