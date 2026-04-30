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    Van 100 confirmados: alcaldes convocan un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    Durante la jornada de este jueves los jefes comunales sostendrán un Zoom organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y al cual asistirán representantes de diversas colectividades. La idea es abordar medidas para enfrentar la postura del Ejecutivo de eximir el pago del impuesto a la vivienda a mayores de 65 años.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Para este jueves a las 16:00 horas está programada una reunión por Zoom organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con los distintos municipios del país. Hasta el cierre de esta edición iban 100 confirmados, de diversos colores políticos. ¿La idea? Abordar el polémico artículo en el proyecto de la megarreforma que tiene tensionado a los alcaldes por la idea del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.

    En la práctica, La Moneda ha dicho que ello implicará unos US$ 200 millones menos en recaudación y que los US$130 millones de ellos que deben ir al Fondo Común Municipal -glosa que distribuye dinero recaudado de las comunas más ricas a las más vulnerables- serán repuestos vía Ley de Presupuestos.

    Sin embargo, la aclaración del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no apaciguó el ambiente entre los alcaldes, que por un lado no tienen claro cómo se concretará esa reposición, y por otro miran de reojo que hay otros US$70 millones que también se dejarán de percibir, lo que los alcaldes han advertido que implicará desfinanciamiento y poner en riesgo parte de sus programas en materias clave como educación, seguridad, salud y programas sociales.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. FOTO: Dedvi Missene. Dedvi Missene

    De la iniciativa por Zoom se harán presentes alcaldes progresistas que hasta aquí han sido contrarios a la conducción de la AChM liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind RN). De hecho, en general los encuentros de ediles hasta aquí se han dividido entre los de izquierda y los de derecha.

    Una de las que estará este jueves es la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la AchM, Karina Delfino (PS), quien comenta a este diario que “iré, pues quiero dejar en claro que no estamos de acuerdo con la baja de contribuciones y lo queremos plantear con fuerza. Además, queremos hablar del tema de compensaciones, pues creemos que es difícil e incierto que este tema vaya a quedar en la Ley de Presupuestos y es preferible que estos recursos no se toquen, pues son esenciales y necesarios para los municipios y, por supuesto, para vecinos y vecinas de todo Chile".

    También se harán presentes otros alcaldes del ala izquierda de la AChM y opositores a la gestión de Alessandri, como Claudio Castro (Renca) y un representante que irá en lugar de Tomás Vodanovic (Maipú).

    A la cita, además, hay alcaldes que llegan con la idea de tomar una postura más dura contra La Moneda. De hecho, no se descarta conversar medidas como protestas frente a Palacio o convocar a un encuentro nacional extraordinario de alcaldes.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS). FOTO: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    En la interna de los alcaldes se comenta con fuerza que el tema de menores recursos por las contribuciones afecta en el sentido de que indefectiblemente deberán recortar programas o que deberán comenzar a hacer ajustes dentro de su propia administración.

    Además, ha surgido una crítica respecto de la incertidumbre que hay sobre cómo funcionará la propuesta del gobierno de reponer el Fondo Común Municipal vía presupuesto -una discusión que tiene lugar en septiembre y octubre- en el sentido de que el ministro Quiroz no ha aclarado el detalle de cómo se repondrán esos fondos. La mayor preocupación proviene de las comunas más vulnerables -como Puente Alto, Maipú y Valparaíso- que dependen en gran parte de esas glosas. Además, dejarlo en el Presupuesto supone que todo dependerá del Congreso.

    De todas maneras el gobierno ha buscado contener a los alcaldes y ha impulsado diversas reuniones, entre ellas una programada para el 6 de mayo entre el Presidente José Antonio Kast y ediles de derecha, mientras que las asociaciones de municipalidades también buscan reunirse con el ministro de Hacienda.

    En la cita de este jueves, además, algunos de los que asistirán esperan que pueda estar marcada por el abordaje de conflictos internos y rencillas entre alcaldes, quienes se han dividido por la gestión de Alessandri.

    Más sobre:Asociación Chilena de MunicipalidadesMunicipalidadesContribucionesAChM

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