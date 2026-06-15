SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno presenta nueva fórmula para Sala Cuna Universal y acelera agenda legislativa en el Congreso

    El Presidente encabezará este lunes la presentación de los cambios a la iniciativa, que buscan asegurar su viabilidad financiera. La medida se enmarca en una arremetida del Ejecutivo que también contempla la presentación de proyectos de ley para reforzar la protección de Carabineros y la creación de un registro de actos vandálicos.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    MARIO TELLEZ

    A las 9.00 horas de este lunes, en una actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast, el gobierno dará a conocer los ajustes de uno de los proyectos que considera prioritarios para este año: la indicación sustitutiva a la iniciativa de Sala Cuna Universal.

    La actividad contará con la participación de los ministros del Trabajo, Tomás Rau; de la Mujer, Judith Marín; de Educación, María Paz Arzola, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quienes acompañarán al Mandatario en la presentación de una iniciativa que busca destrabar una discusión que se arrastra desde hace años en el Congreso.

    La apuesta del Ejecutivo apunta a resolver uno de los principales cuestionamientos que existían sobre el proyecto: su financiamiento. Junto con ello, incorpora un mecanismo de gradualidad para avanzar hacia la cobertura universal y modifica aspectos del diseño original que, según ha sostenido el gobierno, generaban distorsiones en el mercado laboral.

    Los principales lineamientos fueron esbozados este domingo por el ministro Rau en entrevista con El Mercurio. Ahí explicó que la propuesta considera liberar a los empleadores -especialmente a las pequeñas y medianas empresas- de la obligación directa de proveer el servicio de sala cuna.

    “Lo estamos liberando de esa responsabilidad”, afirmó el secretario de Estado al referirse a una de las modificaciones que contendrá la indicación sustitutiva. Según explicó, versiones anteriores del proyecto obligaban al empleador a proveer el servicio, lo que representaba un costo particularmente elevado para las pymes.

    La iniciativa también contempla una implementación gradual de cuatro años. De acuerdo con el diseño descrito por Rau, durante el primer año ingresarían los hijos de mujeres regidas por el Código del Trabajo y de padres con tutela que trabajen.

    En una segunda etapa se incorporaría a hijos de trabajadoras independientes y de casa particular. Posteriormente se sumaría a hijos de padres causantes cuyas madres estudian o buscan empleo. Finalmente, el cuarto año incluiría a hijos de padres causantes cuyas madres no estudian ni trabajan.

    “Si implementamos todo al mismo tiempo, puede haber escasez de cupos, pero si lo hacemos gradual vamos a poder generar espacios para la oferta”, sostuvo el ministro.

    Respecto del financiamiento, uno de los puntos más debatidos durante la tramitación de la iniciativa, Rau explicó que la cotización para el Fondo de Sala Cuna sería “en torno a 0,3%” y que estaría compensada mediante una reducción en la cotización destinada al seguro de cesantía.

    Además, el diseño contempla un aporte fiscal acotado durante la etapa inicial y una garantía estatal para cubrir eventuales déficits derivados de una mayor demanda o de incrementos en los costos del sistema.

    Rau aseveró que el esquema analizado por la Dirección de Presupuestos busca evitar que la medida tenga efectos negativos sobre los costos laborales.

    La discusión sobre el financiamiento fue precisamente uno de los principales focos de controversia durante el período de transición entre gobiernos. Mientras el entonces equipo entrante cuestionaba la viabilidad económica de la propuesta impulsada por la administración anterior, desde el gobierno saliente defendían que los recursos estaban contemplados.

    La entonces ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respondió en ese momento a las críticas señalando que “una cosa es que no les guste el esquema de financiamiento (...), pero desfinanciado no está”.

    Aunque la idea de la Sala Cuna Universal ha mantenido un respaldo relativamente transversal en el Congreso, sí se han generado fricciones respecto de su viabilidad financiera.

    Una muestra de aquello ocurrió en mayo pasado, cuando durante la discusión del denominado Plan de Reconstrucción Nacional -la principal reforma económica impulsada por el Ejecutivo- la oposición logró aprobar en la Cámara de Diputados una indicación destinada a incorporar la Sala Cuna Universal.

    En ese debate, el diputado frenteamplista Jorge Brito defendió la propuesta argumentando que constituía una alternativa más eficiente para fomentar el empleo femenino.

    “La sala cuna es una alternativa mucho mejor, que gasta menos dinero, cinco veces menos que la del crédito tributario”, sostuvo entonces.

    Sin embargo, la aprobación generó una inmediata reacción del Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó una reserva de constitucionalidad argumentando que la indicación afectaba las finanzas públicas y vulneraba atribuciones exclusivas del Presidente de la República.

    “El gobierno hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, afirmó en esa oportunidad.

    La presentación de la indicación sustitutiva ocurre, además, en medio de una intensa semana legislativa para La Moneda. En paralelo a la discusión de la megarreforma en el Senado, el Ejecutivo busca dar velocidad a una serie de iniciativas consideradas prioritarias y, al mismo tiempo, responder a la ofensiva impulsada por el Partido Comunista para modificar aspectos centrales de la Ley Nain-Retamal.

    En ese contexto, el sábado el ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció el ingreso con urgencia de dos proyectos vinculados a ampliar la protección de las policías: uno para aumentar las penas por atentados contra Carabineros y otro para extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que se encuentren de franco.

    “Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Nain-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”, sostuvo el secretario de Estado al anunciar ambas iniciativas.

    A ello se suma el ingreso del proyecto que crea el denominado Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, una iniciativa anunciada por Kast durante su Cuenta Pública y que, según confirmó este domingo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez -en diálogo con Mesa Central de Canal 13-, ya fue presentada a través de la Cámara de Diputados con urgencia suma.

    La propuesta contempla la creación de un registro para personas condenadas por distintas conductas que afecten la convivencia pública y considera consecuencias accesorias que podrían ir desde restricciones para acceder a determinados beneficios estatales hasta limitaciones para obtener algunos permisos o prestaciones.

    Según detalló el subsecretario más tarde, entre ellas se cuentan “la imposibilidad de obtener licencia de conducir o pasaporte, hasta la posibilidad de perder becas de posgrado. La posibilidad de perder el acceso a subsidios de vivienda, la posibilidad de perder beneficios como la pensión garantizada universal o la gratuidad en los casos más graves (...) O, como en otras partes del mundo, (la posibilidad) de acceder a espectáculos deportivos“.

    Más sobre:PolíticaLa MonedaGobiernoJosé Antonio KastSala Cuna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Laboratorio que creó el Ozempic lanza en Chile nuevo medicamento para la obesidad y apunta a seguir creciendo a doble dígito

    China celebra el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y reivindica su papel para “restaurar la paz en la región”

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    PDI: turbazos durante primeros cuatro meses de 2026 caen 85% respecto del año pasado

    Lo más leído

    1.
    Tono de ministro Quiroz complica consensos con la oposición en la antesala de la votación de la megarreforma en el Senado

    Tono de ministro Quiroz complica consensos con la oposición en la antesala de la votación de la megarreforma en el Senado

    2.
    La nueva cantera de Kast en sus primeros cien días

    La nueva cantera de Kast en sus primeros cien días

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno presenta nueva fórmula para Sala Cuna Universal y acelera agenda legislativa en el Congreso

    PDI: turbazos durante primeros cuatro meses de 2026 caen 85% respecto del año pasado

    Encuesta CEP: mujeres, segmentos de menores ingresos y jóvenes son los más pesimistas con la economía en próximos 12 meses
    Negocios

    Encuesta CEP: mujeres, segmentos de menores ingresos y jóvenes son los más pesimistas con la economía en próximos 12 meses

    Laboratorio que creó el Ozempic lanza en Chile nuevo medicamento para la obesidad y apunta a seguir creciendo a doble dígito

    Ipom de junio: economistas prevén que Banco Central recortará la proyección de crecimiento 2026 y mantendrá la de inflación

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes
    Tendencias

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Hoppers, Toy Story 5 y el momento decisivo de Pixar: “Necesitamos directores con una nueva sensibilidad”
    Cultura y entretención

    Hoppers, Toy Story 5 y el momento decisivo de Pixar: “Necesitamos directores con una nueva sensibilidad”

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    José Manuel Restrepo: el compañero de fórmula que modera la candidatura de Abelardo de la Espriella por la presidencia de Colombia
    Mundo

    José Manuel Restrepo: el compañero de fórmula que modera la candidatura de Abelardo de la Espriella por la presidencia de Colombia

    China celebra el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y reivindica su papel para “restaurar la paz en la región”

    La Liga Árabe dice que el acuerdo EE.UU.-Irán es “un paso importante para el fin de la agresión iraní e israelí”

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano