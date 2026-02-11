SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Orellana por proyecto de sala cuna: “Que se hable como si en estos 48 meses no hubiese pasado nada, no es correcto”

    La titular de la Mujer dijo creer “que cualquier gobierno querría partir teniendo este tema zanjado", aludiendo a la próxima administración.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Las tensiones entre el gobierno y la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el proyecto de sala cuna universal continúan. Ya son varias las oportunidades en que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha salido a abordar el tema tras dardos cruzados con la oposición, y esta no es la excepción.

    En diálogo con radio Duna, la titular de la Mujer abordó las críticas de la UDI, cuyo presidente, Guillermo Ramírez, acusó que el Presidente Gabriel Boric “tuvo 48 meses para arreglar el proyecto y decide ponerle urgencia en el último minuto”.

    Al respecto, la ministra lanzó: “Que se hable como si en estos 48 meses no hubiera pasado nada, no es correcto”, sostuvo.

    Si bien, reconoció que se le asignó urgencia al proyecto a fines de 2025, aseguró que “eso no impidió que se tramitara”.

    “Las urgencias, en el Senado sobre todo, que tiene un reglamento bastante más laxo que el de la Cámara, no determinan que algo se ponga en tabla o no”, aseveró.

    En ese sentido, señaló que “hablar del proyecto de sala cuna como si no hubiera pasado nada, siendo que se tramitó y promulgó una ley en paralelo que habilitó el debate, como la ley de modernización parvularia, que además es la primera ley en 10 años que aborda las necesidades del sistema parvulario, me parece que es poco acogido a la verdad”.

    Al ser consultada respecto a qué espera de la próxima administración, Orellana dijo creer “que cualquier gobierno querría partir teniendo este tema zanjado".

    “Porque la posibilidad de crear 145 mil empleos y terminar con esta barrera histórica para la contratación femenina es una oportunidad muy grande. Estamos muy cerca de un acuerdo por primera vez desde 1997″, sostuvo.

    Orellana señaló que “sería una lástima que todo ese trabajo (…) se pierda y partir de cero".

