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    Política

    Jefa de bancada del FA sube el tono ante AC contra Grau y señala que “podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz”

    Gael Yeomans, del mismo partido que el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, acusó que el líbelo "genera un perjuicio y un boomerang que se puede perfectamente ir utilizando ese mismo argumento para próximos ministros. No es lo que nosotros queremos, pero nos están llevando para allá".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    En una semana que comenzará la preparación de la comisión revisora de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó que este líbelo sienta el precedente para que pueda terminar siendo juzgado “con la misma vara” el actual ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

    La parlamentaria frenteamplista señaló a Desde la Redacción de La Tercera que la bancada está sosteniendo conversaciones con distintos diputados para evitar algún eventual descuelgue desde la oposición en la acusación contra el otrora jefe de la arcas fiscales durante el último tramo de la administración de Gabriel Boric.

    Esta acusación no tiene ningún fundamento ni jurídico ni técnico en términos económicos. Hemos revisado cada una de las partes, se señala, por ejemplo, que la deuda o las proyecciones de deuda estaban ocultas. Tuvimos una comisión mixta de presupuesto en marzo de este año en donde el ministro Grau presentó la cifra ¿De qué ocultamiento están hablando?“, criticó Yeomans.

    En ese sentido, señaló que si la acusación se sostiene finalmente en la diferencia de proyecciones económicas, aquello podría sentar un precedente para que la oposición acuse al actual ministro Jorge Quiroz.

    “Por otra parte, cuando se habla de las diferencias en las proyecciones (...) A ver, yo podría juzgar con la misma vara, y lo he dicho anteriormente, al ministro Quiroz. Y es más, lo voy a hacer si es que persisten en esta acusación constitucional”, amenazó.

    “Si se va a juzgar con la misma vara a un exministro ¿Por qué no utilizar los mismos argumentos con el ministro actual? Por eso esta acusación constitucional genera un perjuicio y un boomerang que se puede perfectamente ir utilizando ese mismo argumento para próximos ministros. No es lo que nosotros queremos, pero nos están llevando para allá“, agregó al respecto.

    Yeomans también señaló durante la entrevista que esta posibilidad la han conversado de manera informal al interior de la oposición, incluso con el Socialismo Democrático. “No es una conversación oficial, pero es, en el fondo, el ánimo, porque ese es el ánimo que están generando también”, señaló.

    Además de lo anterior, también considera que finalmente esta acción tiene el “propósito político” de “desviar el foco de atención de la megarreforma”.

    “En la acusación constitucional se utilizan como argumentos que el Consejo Fiscal Autónomo o que el Fondo Monetario Internacional hizo recomendaciones que no fueron aplicadas ¿Cómo no voy a medir con la misma vara al ministro Quiroz si en la megarreforma tributaria el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo hacen recomendaciones que no están siendo incorporadas? Entonces uno tiene que medir con la misma vara“, concluyó la diputada.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRGael YeomansFrente AmplioFAAcusación constitucionalNicolás GrauJorge Quiroz

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