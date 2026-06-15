Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

Luto en Hollywood y en la televisión internacional. Ha partido una intérprete que encarnó uno de los roles más recordados de la TV de fines de los 80 y la primera parte de los 90.

La actriz Anne Schedeen falleció a los 77 años informó su familia en su cuenta de Facebook. La artista era recordada por interpretar a Kate Tanner en la famosa serie Alf, la madre del peludo extraterrestre que llegaba a vivir con una típica familia estadounidense. En Chile se emitió a través de TVN.

Alf

Según consigna agencia EFE, la familia destacó en redes sociales su carrera, su rechazo al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su creatividad al minuto de desarrollar su trabajo como actriz.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señaló la publicación.

“Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”, puntualizó el posteo.

El agente de Schedeen, Tom Markley, confirmó la noticia al medio The Hollywood Reporter (THR). “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”, aseveró.

Todavía no se ha revelado la causa de su muerte ni la fecha en que se produjo.

Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 y creció en una granja a las afueras de Portland, en el estado de Oregón.

Junto con protagonizar Alf también tuvo papeles en series como Paper Dolls (Muñecas de papel), Emergency! (¡Emergencia!) y Simon & Simon, destacando por centrar sus papeles en la TV.