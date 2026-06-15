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    Un foco sigue activo: continúan trabajos para controlar incendio en depósito de caucho en Cerrillos

    En virtud de la toxicidad del material incendiado, desde Carabineros hicieron un llamado a que las personas que transiten por el sector utilicen mascarillas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Más de 24 horas llevan voluntarios de Bomberos combatiendo el fuego que afecta a un depósito de caucho en la comuna de Cerrillos.

    La emergencia se originó cerca de las 6.00 de la mañana del domingo en las dependencias de la empresa TS-Chile, ubicadas en Avenida Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo.

    En el lugar -por razones que se investigan- se registraron al menos dos focos de fuego que derivaron en un gran incendio que aún no ha podido ser controlado en su totalidad.

    La emergencia movilizó a decenas de voluntarios de distintos cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, quienes trabajaron durante horas para evitar la propagación de las llamas, obligando la evacuación de más de 40 viviendas cercanas. Incluso las clases en los colegios cercanos fueron suspendidas por la toxicidad del aire.

    En ese escenario, el mayor de Carabineros, Hugo Araneda, hizo un llamado a utilizar mascarilla en la zona.

    “La situación es que el material que se quemó es caucho, neumáticos y residuos, incluso pellet de caucho reciclado, lo que es bastante tóxico. Así que si está la posibilidad de que la gente use su mascarilla, se les invita a que hagan eso, pues la salud se ve afectada", señaló la autoridad policial a TVN.

    Respecto al estado de la emergencia, informó que “el foco de esta bodega de acopio de caucho que está aquí en calle Piloto Acevedo ya está contenido y extinto".

    Sin embargo, el foco en el sector de la fábrica más cercano a la avenida Pedro Aguirre Cerda, "por la naturaleza del material, está contenido pero no extinto".

    “Ese es el foco que actualmente nos tiene con el tránsito cortado en el eje de Pedro Aguirre Cerda hacia el sur”, indicó.

    La autoridad policial aseguró que se está trabajando con Bomberos “para tratar de desplazar los dispositivos de los carros bombas y así habilitar más pistas en el eje de Pedro Aguirre Cerda hacia el sur”.

    Respecto al origen del fuego, el mayor Araneda informó que ya se interpuso una denuncia en el Ministerio Público para que se investigue el hecho. De, momento “no se descarta ninguna hipótesis".

    Más sobre:IncendioCerrillosActivoCauchoDepósitoClases suspendidasDenunciaMinisterio Público

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