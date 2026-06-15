Estudio revela que las restricciones migratorias de Trump afectan especialmente a países vulnerables al cambio climático

Como los créditos en un banco, “el que más lo necesita más difícil lo tiene para obtenerlo”. Un estudio del diario británico The Guardian dio cuenta de cómo las políticas antimigrantes del presidente estadounidense Donald Trump se han enfocado, precisamente, en países muy vulnerables al cambio climático, donde distintos desastres naturales han llevado al desplazamiento de sus poblaciones

Mientras la administración Trump impulsa políticas para fomentar el uso de combustibles fósiles que calientan el planeta, millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares debido a tormentas, inundaciones y sequías agravadas por la crisis climática.

De los 39 países a los que la administración Trump ha restringido total o parcialmente la entrada a Estados Unidos, 22 se encuentran entre el 25% de las naciones más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático, según un análisis de The Guardian basado en datos de la Iniciativa de Adaptación Global de Notre Dame, un proyecto de investigación de la Universidad de Notre Dame que evalúa la vulnerabilidad y la capacidad de resiliencia frente al cambio climático de 187 países.

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad. Foto: Referencial

“Casi todos los países más vulnerables tienen prohibida la entrada o han suspendido la emisión de visas”, afirmó Danielle Wood, profesora asociada de Notre Dame. Los inmigrantes de Chad y Níger, los dos países más vulnerables al cambio climático del mundo según el índice, tienen ahora prohibida la entrada a Estados Unidos, al igual que las personas de Sudán, Somalia y Sierra Leona, que también figuran entre los 10 países más expuestos al impacto climático.

Entre la mitad más vulnerable de los países se encuentra Honduras, que ha sufrido tormentas más intensas, sequías, inundaciones y erosión costera en los últimos años. Cuando el huracán Mitch azotó el país, causando la muerte de siete mil personas, muchas familias contemplaron las ruinas irreparables de sus hogares y se dieron cuenta de que tenían una oportunidad: emigrar a Estados Unidos.

Las tormentas de la ferocidad mortal de Mitch son aún más probables hoy en día debido al rápido calentamiento de la atmósfera y océanos por la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, las restricciones a la inmigración y el asilo impuestas por Trump han dificultado enormemente que personas como Evelyn, migrante hondureña, huyan a Estados Unidos.

“Cada día surgen más obstáculos”, dijo Evelyn, quien aún vive en Nueva York y tiene dos hijas que estudian en la universidad. “Es triste saber que la gente no podrá solicitar un estatus migratorio o alguna otra medida para mejorar su situación y también ayudar a sus familias en sus países de origen”.

Entre la mitad más vulnerable de los países se encuentra Honduras, que ha sufrido tormentas más intensas, sequías, inundaciones y erosión costera en los últimos años.

La administración republicana también ha intentado revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de personas de Honduras y otros 12 países que ya residen en Estados Unidos. Casi la mitad de estos países están clasificados por la Universidad de Notre Dame entre los lugares más vulnerables al cambio climático del mundo.

La Corte Suprema de Estados Unidos está considerando una apelación contra la revocación del TPS para personas provenientes de dos de los países afectados: Siria y Haití, que han sufrido recientemente sequías y huracanes, respectivamente, además de disturbios violentos. El gobierno federal ha citado los peligros ambientales en estos y otros países al otorgar el TPS para permitir que las personas permanezcan en Estados Unidos.

Sin embargo, las drásticas prohibiciones de entrada a Estados Unidos impuestas por la actual administración “mantendrán a los terroristas islámicos radicales fuera de nuestro país”, según ha declarado Trump.

En paralelo, Estados Unidos es el mayor emisor de contaminación que calienta el planeta en la historia. Sin embargo, Trump ha desestimado cualquier necesidad de actuar ante la crisis climática, a la que califica de “farsa” y “tontería”, y ha impulsado políticas, asegurando que el mundo debe seguir dependiendo de los combustibles fósiles.

Dos niños sudaneses descansan en una colina rocosa con vistas a la vasta extensión del campamento de refugiados de Aboutengue, hogar de decenas de miles de personas que huyeron de la violencia étnica en la región de Darfur Occidental, en Sudán. Moises Saman

La mayoría de los países vetados se encuentran en el epicentro de una creciente crisis de desplazamiento climático. Según estimaciones de las Naciones Unidas, las intensas olas de calor, sequías, tormentas e inundaciones han desplazado a 250 millones de personas en todo el mundo durante la última década, lo que equivale a 70 mil desplazamientos diarios.

Se desconoce cuántas de estas personas huyen a través de las fronteras, ya que la mayor parte de la migración se produce internamente. En 2025, casi 30 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse dentro de sus países debido a desastres naturales, según cifras recientes. Los incendios forestales, como los que arrasaron partes de Los Ángeles el año pasado, fueron la principal causa de estos desplazamientos.

Sin embargo, los expertos coinciden en que existe un número creciente de los llamados “refugiados climáticos” que huyen de sus países de origen a medida que el planeta continúa calentándose peligrosamente. Actualmente no existen vías oficiales para ello, ya que ni la legislación estadounidense ni la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconocen los desastres ambientales como motivo para obtener protección en otro país.

“El cambio climático está provocando el desplazamiento de personas; el número aumenta cada año y, cada vez más, los desplazamientos son permanentes”, afirmó Jocelyn Perry, directora del programa de desplazamiento climático de Refugees International. Los residentes de países en desarrollo, ahora incluidos en la lista negra de Estados Unidos, luchan por afrontar la pérdida de cosechas, el aumento del nivel del mar y otros trastornos agravados por el calentamiento global, añadió.

“Una casa en Florida puede resistir un huracán de categoría cuatro, pero hay personas en todo el mundo que no pueden hacerle frente de ninguna manera y son quienes sufren las peores consecuencias”, declaró Perry.

Los defensores de los derechos humanos afirman que, por lo general, las personas se ven desplazadas por un desastre climático, lo que conlleva otra desgracia relacionada, como la violencia, que las impulsa a abandonar su país. La guerra o la persecución, a diferencia del cambio climático, pueden utilizarse como motivo para solicitar asilo.

“El cambio climático no es necesariamente el primer problema que plantean las personas desplazadas”, comentó Perry. “Pero si, por ejemplo, las cosechas de una familia fracasan durante tres años y tienen que trasladarse a una zona urbana donde no encuentran trabajo o donde es peligroso, el cambio climático ha desempeñado un papel fundamental en su desplazamiento, incluso si su solicitud de asilo se debe a la violencia que se produce posteriormente”, concluyó.