Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

Hoy más que nunca, estamos constantemente mirando pantallas en nuestro teléfono, computador y la televisión. Esto significa que también estamos expuestos a la luz azul que proviene de los dispositivos electrónicos.

Existe la creencia de que esta luz azul puede dañar la vista y el descanso . Por ejemplo, quienes utilizan lentes ópticos seguramente han considerado aplicar un filtro azul en sus cristales para así tener una mejor “protección”.

Pero, ¿qué dice la ciencia?

Lo primero que hay que saber es que la luz azul no es un tipo especial de luz artificial, sino parte natural del espectro visible que, incluso, está presente en la luz del Sol. Actualmente se habla más de ella porque también la emiten las pantallas, la luz LED, fluorescente, etc.

El problema es que es una luz de longitud corta y energía alta, por lo que hay partes del ojo humano que no logran bloquearla de la misma forma que con otras luces, como los rayos ultravioleta (UV).

Entonces, ¿realmente deberíamos invertir en filtro azul para los lentes? ¿Qué efectos tiene esta luz en el ojo humano y en el descanso?

Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes Tendencias / La Tercera

Los mitos sobre la luz azul, aclarados por un oftalmólogo

“Los estudios de metaanálisis muestran que no hay sustrato ni evidencia científica de que la luz azul sea dañina para la retina” , explica el Dr. Andres Dukes, oftalmólogo de Clínica Pasteur, a La Tercera.

Según el médico, los filtros de luz azul que se utilizan en los lentes “no tendrían una base científica razonable para su uso”.

La información de la Academia Estadounidense de Oftalmología confirma lo anterior: los estudios que descubrieron el daño que puede provocar la luz azul se hicieron con animales y células en placas de laboratorios, pero no imitaron las condiciones naturales de exposición del ojo humano a esta luz, ni utilizaron la luz azul de pantallas en computadoras.

Por ello, el organismo determinó también que “hasta el momento, la evidencia no ha demostrado un enlace significativo entre la luz azul y daños a la retina humana, o degeneración macular relacionada con la edad”.

La luz azul proveniente de dispositivos electrónicos sería “escasa”, por lo que no es necesario protegerse contra ella.

“No es necesario gastar dinero de más en anteojos con filtros de luz azul para mejorar el sueño, simplemente disminuya el tiempo que pasa frente a las pantallas por la noche y coloque los dispositivos en modo nocturno”.

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El Dr. Dukes coincide también en que es mejor preocuparse de la higiene ocular. “Por ejemplo, usar el computador con pausas cada 20 minutos: se debe mirar 20 segundos a unos seis metros de distancia, y después seguir”.

También es importante elegir una zona de trabajo con buena iluminación y tomar una distancia adecuada con las pantallas.

Y es que el principal problema de mirar mucho tiempo a la pantalla es que la frecuencia de parpadeo disminuye a unas cuatro o cinco veces por minuto . Esto “hace que el ojo tienda a secarse y produce cansancio visual”, explica el oftalmólogo.

Por otra parte, el modo nocturno que viene incorporado en distintos dispositivos sí puede ser beneficioso, pero no para proteger la vista, sino para conciliar mejor el sueño por las noches, ya que el uso de pantallas con luz brillante suprime la producción de melatonina y altera nuestro ciclo circadiano.

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Recomendaciones para el cansancio visual al mirar pantallas

Además de las recomendaciones del Dr. Dukes, la Academia Estadounidense de Oftalmología entrega las siguientes recomendaciones para reducir la fatiga visual digital: