SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    Desde el uso de pantallas hasta las zanahorias como “alimento milagro”, un artículo de The New York Times revisa las creencias más extendidas sobre la salud ocular.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos. Foto: Pexels

    Durante años, leer con poca luz, pasar demasiado tiempo frente a una pantalla o no comer suficientes zanahorias han sido señalados como hábitos que dañan la vista. Pero, ¿cuánto hay de cierto en estas advertencias tan repetidas?

    Un artículo de The New York Times desmiente (o confirma) las creencias más comunes sobre la salud ocular y las contrasta con lo que hoy dicen especialistas en oftalmología.

    Solo en Estados Unidos, cerca de cuatro de cada diez adultos tienen un alto riesgo de sufrir pérdida de visión.

    Sin embargo, muchas de las enfermedades oculares más frecuentes pueden prevenirse o tratarse si se detectan a tiempo, explica Joshua Ehrlich, profesor adjunto de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Míchigan.

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    ¿Mirar pantallas de cerca daña la visión?

    Uno de los mitos más extendidos es que leer libros o mirar pantallas muy de cerca daña los ojos. En este punto, los expertos coinciden en que la afirmación es parcialmente cierta.

    Xiaoying Zhu, profesora clínica adjunta de optometría en la Universidad Estatal de Nueva York, señala que pasar largos periodos enfocando objetos cercanos puede favorecer el desarrollo de la miopía, especialmente en niños.

    Para reducir la fatiga visual, recomienda la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar algo que esté a unos 20 metros de distancia durante al menos 20 segundos.

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos. Foto: Pexels.

    ¿Qué pasa cuando se lee en la oscuridad?

    En cambio, leer en la oscuridad no empeora permanentemente la vista.

    Zhu aclara que, si la iluminación es muy baja, puede aparecer fatiga ocular (con síntomas como dolor de cabeza o dificultad para concentrarse), pero estos suelen ser temporales y no causan daño duradero.

    Otro punto respaldado por la evidencia es la importancia de pasar tiempo al aire libre.

    Estudios, principalmente en niños, indican que la exposición a la luz natural reduce el riesgo de desarrollar miopía.

    Aunque los mecanismos no están del todo claros, se cree que la luz solar estimula procesos en la retina que limitan el alargamiento del ojo.

    La visión y los rayos UV

    En lo que sí no hay dudas es en los efectos dañinos de la radiación ultravioleta.

    La exposición excesiva a los rayos UV puede causar daños irreversibles en la retina y aumentar el riesgo de cataratas e incluso de cáncer ocular, aunque este último es poco frecuente.

    Por eso, los especialistas recomiendan usar lentes de sol o de contacto con protección UV.

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos. Foto referencial.

    Los otros mitos desmentidos

    Otros mitos que el artículo desmiente incluyen la idea de que usar lentes empeora la vista. Sin embargo, es totalmente falso. “Si necesitas gafas, debes usarlas”, dice la nota del NYT.

    También se señala como mito que la luz azul de las pantallas es intrínsecamente dañina. Sin embargo, según Ehrlich, no existe evidencia sólida de que la exposición habitual a luz azul cause daño ocular.

    Asimismo, tampoco hay pruebas de que usar gafas que bloqueen la luz azul mejora la salud ocular, añadió.

    Finalmente, los expertos subrayan que el deterioro de la vista no es una consecuencia inevitable del envejecimiento.

    Enfermedades como el glaucoma, las cataratas o la degeneración macular pueden prevenirse o tratarse si se diagnostican a tiempo.

    Por esto, acudir regularmente al oftalmólogo sigue siendo una de las mejores decisiones para cuidar la visión.

    Lee también:

    Más sobre:VisiónSaludSalud ocularOjosVistaLentesGafasPantallasOftalmólogoMitosBienestarEstilo de vida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Con inédita base policial en Viña del Mar, gobierno comienza a operar el Plan Verano Seguro 2026

    Gobierno expresa “dudas razonables” hacia informe de Contraloría que detecta fallas en el Sistema de Admisión Escolar

    Lo más leído

    1.
    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    2.
    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    3.
    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    4.
    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    5.
    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast
    Chile

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre
    Negocios

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    Flujo de pasajeros por Aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B
    El Deportivo

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Una nueva chance para Brayan Cortés en el extranjero: vuelve a dejar Colo Colo y parte a Argentinos Juniors

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza
    Mundo

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana