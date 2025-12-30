¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos. Foto: Pexels

Durante años, leer con poca luz, pasar demasiado tiempo frente a una pantalla o no comer suficientes zanahorias han sido señalados como hábitos que dañan la vista. Pero, ¿cuánto hay de cierto en estas advertencias tan repetidas?

Un artículo de The New York Times desmiente (o confirma) las creencias más comunes sobre la salud ocular y las contrasta con lo que hoy dicen especialistas en oftalmología.

Solo en Estados Unidos, cerca de cuatro de cada diez adultos tienen un alto riesgo de sufrir pérdida de visión.

Sin embargo, muchas de las enfermedades oculares más frecuentes pueden prevenirse o tratarse si se detectan a tiempo, explica Joshua Ehrlich, profesor adjunto de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Míchigan.

¿Mirar pantallas de cerca daña la visión?

Uno de los mitos más extendidos es que leer libros o mirar pantallas muy de cerca daña los ojos. En este punto, los expertos coinciden en que la afirmación es parcialmente cierta.

Xiaoying Zhu, profesora clínica adjunta de optometría en la Universidad Estatal de Nueva York, señala que pasar largos periodos enfocando objetos cercanos puede favorecer el desarrollo de la miopía, especialmente en niños .

Para reducir la fatiga visual, recomienda la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar algo que esté a unos 20 metros de distancia durante al menos 20 segundos.



¿Qué pasa cuando se lee en la oscuridad?

En cambio, leer en la oscuridad no empeora permanentemente la vista .

Zhu aclara que, si la iluminación es muy baja, puede aparecer fatiga ocular (con síntomas como dolor de cabeza o dificultad para concentrarse), pero estos suelen ser temporales y no causan daño duradero.

Otro punto respaldado por la evidencia es la importancia de pasar tiempo al aire libre.

Estudios, principalmente en niños, indican que la exposición a la luz natural reduce el riesgo de desarrollar miopía .

Aunque los mecanismos no están del todo claros, se cree que la luz solar estimula procesos en la retina que limitan el alargamiento del ojo.

La visión y los rayos UV

En lo que sí no hay dudas es en los efectos dañinos de la radiación ultravioleta.

La exposición excesiva a los rayos UV puede causar daños irreversibles en la retina y aumentar el riesgo de cataratas e incluso de cáncer ocular, aunque este último es poco frecuente.

Por eso, los especialistas recomiendan usar lentes de sol o de contacto con protección UV.



Los otros mitos desmentidos

Otros mitos que el artículo desmiente incluyen la idea de que usar lentes empeora la vista. Sin embargo, es totalmente falso. “Si necesitas gafas, debes usarlas”, dice la nota del NYT.

También se señala como mito que la luz azul de las pantallas es intrínsecamente dañina. Sin embargo, según Ehrlich, no existe evidencia sólida de que la exposición habitual a luz azul cause daño ocular.

Asimismo, tampoco hay pruebas de que usar gafas que bloqueen la luz azul mejora la salud ocular, añadió.

Finalmente, los expertos subrayan que el deterioro de la vista no es una consecuencia inevitable del envejecimiento.

Enfermedades como el glaucoma, las cataratas o la degeneración macular pueden prevenirse o tratarse si se diagnostican a tiempo.

Por esto, acudir regularmente al oftalmólogo sigue siendo una de las mejores decisiones para cuidar la visión.