    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Dormir con calor puede ser un desafío en verano. Un neurólogo explica por qué ocurre y entrega consejos prácticos para conciliar el sueño incluso en noches calurosas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Las noches de verano y el calor pueden ser difíciles de sobrellevar para muchas personas. Las altas temperaturas persistentes hacen que conciliar el sueño y dormir de corrido se convierta en un verdadero desafío. En especial, cuando hay quehaceres al día siguiente que requieren que estemos llenos de energía.

    Frente a este escenario, muchas personas buscan todo tipo de soluciones para poder tener un buen descanso, aunque muchas de ellas podrían ser contraproducentes o derechamente no funcionar.

    En conversación con La Tercera, un experto explica por qué el calor interfiere tanto con el dormir nocturno, y entrega claves prácticas para lograr conciliar el sueño y pasar una buena noche, incluso en los días más calurosos de la estación.

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    ¿Por qué cuesta tanto dormir cuando hace calor?

    La temperatura recomendable para un buen dormir es de unos 20 °C. Pero durante el verano, y en especial cuando hay eventos de altas temperaturas (como una ola de calor), se supera con creces y comienzan los problemas para conciliar el sueño.

    El Dr. Alejandro de Marinis, neurólogo de la Clínica Universidad de los Andes, explica que nuestro reloj biológico se guía, en parte, por la señal de temperatura de nuestro cuerpo.

    “Alrededor de las 14:00 horas, nuestra temperatura corporal llega a su máximo y después empieza a descender progresivamente”. Es ahí cuando nuestro reloj sabe que pronto será hora de dormir.

    Sin embargo, el calor nocturno de alguna forma “desregula” el reloj y “no recibe la señal adecuada para poder inducir o mantener el sueño”.

    Por ello, algunas personas pueden comenzar con problemas para dormir o para mantenerse dormido durante toda la noche.

    Cómo dormir bien en medio del calor, según un médico

    Para el médico, lo primero que hay que hacer es tratar de bajar la temperatura del dormitorio y el hogar en general. Es recomendable “abrir las ventanas y puertas de la casa dentro de lo posible en las horas más tempranas de la mañana”.

    “No necesariamente en el dormitorio, pero sí en el resto de la casa, de tal manera que se enfríe lo más que se pueda”.

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista Tendencias / La Tercera

    A partir de la mitad de la mañana, cuando comienza a hacer calor, es importante hacer todo lo contrario: “Debemos sellar lo más posible la casa. Cerrar todas las ventanas, si podemos bajar blackout o cerrar las cortinas de tal manera de evitar la entrada del calor”.

    Ya durante la noche, hay otras medidas que podemos tomar para mantener el cuerpo más fresco. Entre ellas, “usar ropa holgada y de algodón para dormir, para que el cuerpo elimine el calor a través de este material”.

    La fibra no es recomendable, pues “captura” el calor e impide su liberación, por lo que hace que aumente la temperatura del cuerpo.

    “Lo otro que podemos hacer es darnos una ducha, pero con agua levemente fresca, no agua fría, porque si bien al principio la temperatura baja, se produce un rebote, el cuerpo hace subir la temperatura, lo normal y a veces incluso nos puede dificultar más el sueño”.

    Otra idea es dormir con un ventilador, ojalá silencioso y de marcha baja, ya que durante la madrugada (cuando la temperatura está ya más fresca) puede provocarnos frío y despertarnos.

    “Se puede también rociar la cama con un poquito de agua, que esté un poquito húmeda”.

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista Tendencias / La Tercera

    Lo que no hay que hacer, asegura el Dr. De Marinis, es hacer deporte antes de dormir. Hay quienes deciden ejercitarse “pensando que con eso me voy a cansar y va a ser más fácil dormir”. No obstante, el efecto es todo lo contrario.

    “La actividad le pone más dificultad a nuestro reloj biológico para dormir”.

    Además, el médico hace un llamado a reforzar los buenos hábitos y la higiene de sueño, que es finalmente lo que nos permitirá descansar incluso con las altas temperaturas del verano.

    Resumen de medidas para dormir bien en el verano

    En resumen, el médico especialista sugiere que, para dormir mejor pese al calor, debemos:

    • Abrir ventanas y puertas en las horas más frías del día para enfriar la casa.
    • Sellar la casa o departamento cuando comienza el calor (desde la media mañana).
    • Utilizar ropa holgada y de algodón para dormir. Evitar fibras, pues retienen el calor.
    • Darse una ducha con agua fresca. Evitar el agua fría, pues puede provocar efecto rebote.
    • Dormir con un ventilador silencioso y de marcha baja.
    • Rociar un poco la cama con agua, para que quede algo húmeda.
    • No hacer ejercicio antes de dormir.

    Si la persona no puede conciliar el sueño por más de 15 días, lo mejor será consultar con un profesional de la salud. Además, recuerda que los pacientes no deben automedicarse, pues pueden empeorar el problema y ponerse en riesgo.

