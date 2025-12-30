SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Una “súper ola de calor” afectará a seis regiones de la zona central, con temperaturas que podrían llegar hasta los 37 °C. Te explicamos qué es una ola de calor, por qué ocurre y cuáles serán sus efectos.

    Nicole Iporre
    Alerta roja por calor extremo. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió que esta última semana del 2025 y el comienzo del 2026 estará marcado por altas temperaturas extremas en seis regiones de la zona central.

    De acuerdo al informe de Meteochile, las regiones afectadas serán: Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, O’Higgins, Maule y Ñuble.

    El evento de calor durará desde el pasado lunes, 29 de diciembre, hasta el jueves 1 de enero, y se estima que las máximas lleguen hasta los 37 °C.

    Estas temperaturas estarán muy por encima del umbral de calor, por lo que los meteorólogos han adelantado que se tratará de una “súper ola de calor”. ¿En qué consiste este fenómeno?

    Qué es una ola de calor

    En Chile, una ola de calor es un período inusual de mucho calor que dura tres o más días. No obstante, su principal característica es que las máximas deben estar fuera de los promedios históricos de una zona determinada.

    Esto quiere decir que el umbral de calor para determinar una ola de calor es distinto en cada sector.

    En la Región Metropolitana, se toma como referencia la estación meteorológica de Quinta Normal, por lo que las temperaturas deben superar los 32.7 °C en tres días seguidos para declarar una ola de calor.

    Según explica la NOAA, gran parte de las olas de calor se generan por “aire atrapado” en sistemas de alta presión. En lugar de circular con normalidad, el aire se mantiene en el lugar y se calienta “como dentro de un horno”.

    Esto suele ser provocado por distintos fenómenos meteorológicos. En particular, el que afecta a la zona central de Chile esta semana es una vaguada costera.

    Efectos de la ola de calor en Chile

    Según estiman los pronósticos, los efectos de la ola de calor en la zona central de Chile serán: cielos despejados y poca ventilación, que impedirá que el calor se disipe. Por eso los meteorólogos hablan de una próxima ola de calor, y la catalogan como “grande”, pues se estima que dure al menos seis días de corrido.

    Además, este tipo de eventos suele aumentar el riesgo de golpes de calor y deshidratación, dos problemas de salud que afectan más que todo a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

    También suele provocar un mayor riesgo de incendios forestales y estrés en la infraestructura, lo que puede llevar a cortes de agua o electricidad.

    Ante las altas temperaturas, el Gobierno de Chile hizo un llamado a protegerse.

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyChileSantiagoRegión MetropolitanaPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico SantiagoPronóstico ChileClimaClima en ChileOla de calorCalor extremoAlerta meteorológicaSúper ola de calorQué es una ola de calorZona centralRM

