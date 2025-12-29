Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas
Meteochile levantó una alerta por altas temperaturas extremas en la zona central de Chile: seis regiones serán afectadas por una “súper ola de calor” hasta el 31 de diciembre.
Comenzó la última semana del año. Y, según todos los pronósticos, podría ser la más calurosa de este 2025. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó una alerta roja por un evento de altas temperaturas extremas que afectará a seis regiones de la zona central, incluida la Región Metropolitana.
El fenómeno meteorológico detrás de lo que algunos meteorólogos han llamado una “súper ola de calor” es una vaguada costera que mantendrá los cielos despejados y el calor contenido en este sector del país durante varios días.
La alerta está vigente desde este lunes 29 de diciembre y se extenderá hasta la tarde del miércoles 31.
Es decir, gran parte de Chile comenzará el año nuevo 2026 con mucho calor.
Estas son todas las regiones afectadas y las máximas que podrían registrarse en cada sector, según Meteochile.
Regiones de Chile afectadas por altas temperaturas extremas
Según la alerta de Meteochile, las regiones que tendrán calor extremo desde este lunes 29 de diciembre hasta la tarde del miércoles 31 son las siguientes:
Región de Coquimbo.
- Las zonas afectadas serán: Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos.
- Temperaturas máximas: 31 hasta los 34 °C.
Región de Valparaíso.
- Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos.
- Temperaturas máximas: 27 hasta los 37 °C.
Región Metropolitana.
- Las zonas afectadas serán: Cordillera costa, valle, precordillera.
- Temperaturas máximas: 33 hasta 37 °C.
Región de O’Higgins.
- Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.
- Temperaturas máximas: 25 hasta 36 °C.
Región del Maule.
- Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.
- Temperaturas máximas: 25 hasta 37 °C.
Región de Ñuble.
- Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.
- Temperaturas máximas: 32 hasta 36 °C.
Las autoridades hicieron un llamado a protegerse del calor, tomando medidas básicas como:
- Hidratarse en todo momento.
- Utilizar vestimenta ligera y de colores claros.
- Estar particularmente atentos de la población vulnerable (bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas).
- Utilizar bloqueador solar.
- Llevar accesorios de protección, como lentes de sol, gorras o quitasoles.
- Evitar hacer ejercicio al aire libre en horarios de mucho calor.
- Evitar pasear mascotas en horarios de mucho calor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.