Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

Comenzó la última semana del año. Y, según todos los pronósticos, podría ser la más calurosa de este 2025. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó una alerta roja por un evento de altas temperaturas extremas que afectará a seis regiones de la zona central , incluida la Región Metropolitana.

El fenómeno meteorológico detrás de lo que algunos meteorólogos han llamado una “súper ola de calor” es una vaguada costera que mantendrá los cielos despejados y el calor contenido en este sector del país durante varios días.

La alerta está vigente desde este lunes 29 de diciembre y se extenderá hasta la tarde del miércoles 31.

Es decir, gran parte de Chile comenzará el año nuevo 2026 con mucho calor.

Estas son todas las regiones afectadas y las máximas que podrían registrarse en cada sector, según Meteochile.

Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas. Foto: ATON.

Regiones de Chile afectadas por altas temperaturas extremas

Según la alerta de Meteochile, las regiones que tendrán calor extremo desde este lunes 29 de diciembre hasta la tarde del miércoles 31 son las siguientes :

Región de Coquimbo.

Las zonas afectadas serán: Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos.

Temperaturas máximas: 31 hasta los 34 °C.

Región de Valparaíso.

Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos.

Temperaturas máximas: 27 hasta los 37 °C.

Región Metropolitana.

Las zonas afectadas serán: Cordillera costa, valle, precordillera.

Temperaturas máximas: 33 hasta 37 °C.

Región de O’Higgins.

Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.

Temperaturas máximas: 25 hasta 36 °C.

Región del Maule.

Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.

Temperaturas máximas: 25 hasta 37 °C.

Región de Ñuble.

Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.

Temperaturas máximas: 32 hasta 36 °C.

Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas. Foto: DMC.

Las autoridades hicieron un llamado a protegerse del calor , tomando medidas básicas como: