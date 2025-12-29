SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Meteochile levantó una alerta por altas temperaturas extremas en la zona central de Chile: seis regiones serán afectadas por una “súper ola de calor” hasta el 31 de diciembre.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Comenzó la última semana del año. Y, según todos los pronósticos, podría ser la más calurosa de este 2025. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó una alerta roja por un evento de altas temperaturas extremas que afectará a seis regiones de la zona central, incluida la Región Metropolitana.

    El fenómeno meteorológico detrás de lo que algunos meteorólogos han llamado una “súper ola de calor” es una vaguada costera que mantendrá los cielos despejados y el calor contenido en este sector del país durante varios días.

    La alerta está vigente desde este lunes 29 de diciembre y se extenderá hasta la tarde del miércoles 31.

    Es decir, gran parte de Chile comenzará el año nuevo 2026 con mucho calor.

    Estas son todas las regiones afectadas y las máximas que podrían registrarse en cada sector, según Meteochile.

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas. Foto: ATON.

    Regiones de Chile afectadas por altas temperaturas extremas

    Según la alerta de Meteochile, las regiones que tendrán calor extremo desde este lunes 29 de diciembre hasta la tarde del miércoles 31 son las siguientes:

    Región de Coquimbo.

    • Las zonas afectadas serán: Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos.
    • Temperaturas máximas: 31 hasta los 34 °C.

    Región de Valparaíso.

    • Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos.
    • Temperaturas máximas: 27 hasta los 37 °C.

    Región Metropolitana.

    • Las zonas afectadas serán: Cordillera costa, valle, precordillera.
    • Temperaturas máximas: 33 hasta 37 °C.

    Región de O’Higgins.

    • Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.
    • Temperaturas máximas: 25 hasta 36 °C.

    Región del Maule.

    • Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.
    • Temperaturas máximas: 25 hasta 37 °C.

    Región de Ñuble.

    • Las zonas afectadas serán: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera.
    • Temperaturas máximas: 32 hasta 36 °C.
    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas. Foto: DMC.

    Las autoridades hicieron un llamado a protegerse del calor, tomando medidas básicas como:

    • Hidratarse en todo momento.
    • Utilizar vestimenta ligera y de colores claros.
    • Estar particularmente atentos de la población vulnerable (bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas).
    • Utilizar bloqueador solar.
    • Llevar accesorios de protección, como lentes de sol, gorras o quitasoles.
    • Evitar hacer ejercicio al aire libre en horarios de mucho calor.
    • Evitar pasear mascotas en horarios de mucho calor.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyCalor extremoAlerta rojaAlerta roja por calor extremoAlerta roja calor extremoDMCMeteochilePronósticoClimaClima en ChileRegión MetropolitanaSantiagoZona centralPronóstico SantiagoAltas temperaturas extremasAlerta meteorológicaChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercados, Ipsa y dólar en Chile el 29 de diciembre de 2025

    Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

    “Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    Figueroa eleva el tono tras cuestionamientos al PC por rol ante movilizaciones y apunta contra republicanos y libertarios

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    Lo más leído

    1.
    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    2.
    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    3.
    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    4.
    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre
    Chile

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

    “Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”
    Negocios

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    El empleo de personas en puestos bajo sus calificaciones genera un efecto negativo de más de 2 puntos en el PIB chileno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas
    Tendencias

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión
    El Deportivo

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    El chileno Cristóbal Henríquez finaliza como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

    Ex atleta olímpico es buscado como uno de los mayores proveedores de droga en Canadá

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia
    Mundo

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    China inicia ejercicios militares cerca a Taiwán aumentando las tensiones

    Pago en especies y jornadas de 12 horas: en qué consiste la polémica reforma laboral de Milei

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana