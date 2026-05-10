El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a presidio perpetuo simple a Evelyn Beatriz de Lourdes Muñoz Avilés, tras ser declarada culpable como coautora inductora del delito consumado de homicidio calificado ocurrido en marzo de 2024 en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Francisco de Mostazal.

En fallo unánime, el tribunal también sentenció a Hernán Fabián David Robles Villatoro a 18 años de presidio como autor colaborador del crimen, mientras que Francisca Carolina Ortega Vásquez recibió una condena de 10 años de cárcel en calidad de cómplice.

Según estableció el tribunal, en los días previos al crimen Muñoz y Robles acordaron la ejecución del homicidio y distribuyeron funciones para concretarlo, aprovechando una reunión de negocios que la víctima sostendría junto a Robles y ejecutivos de una empresa empacadora.

Condenan a presidio perpetuo a mujer acusada de encargar homicidio en Ruta 5 Sur en Mostazal Diego Martin

La sentencia detalla que el 21 de marzo de 2024 Robles realizó dos transferencias bancarias a Muñoz, por un total de $2 millones, dinero que, de acuerdo con el fallo, fue utilizado para financiar la operación criminal.

Ese mismo día, cerca de las 14.00 horas, la víctima se reunió con Robles y otra persona en un servicentro Shell ubicado junto a la Ruta 5 Sur, en Mostazal. Paralelamente, desde Santiago se trasladaban dos sicarios extranjeros ocultos al interior de un camión Hyundai conducido por Francisca Ortega Vásquez. En el vehículo también era transportada la motocicleta que posteriormente utilizarían para ejecutar el ataque.

Tras abandonar el servicentro, la camioneta de la víctima fue seguida por la motocicleta en plena Ruta 5 Sur. Según acreditó el tribunal, los ocupantes del vehículo menor realizaron al menos diez disparos contra la cabina del conductor, impactándolo cuatro veces en la cabeza.

Condenan a presidio perpetuo a mujer acusada de encargar homicidio en Ruta 5 Sur en Mostazal KARIN POZO/ATONCHILE

Producto de los disparos, la víctima perdió el control de la camioneta, chocando primero contra otro vehículo y luego contra un camión de carga, falleciendo en el lugar a raíz de un traumatismo craneoencefálico de origen balístico, según estableció el Servicio Médico Legal.

El fallo sostiene además que Robles tenía la función de informar el lugar y hora exacta en que estaría la víctima y de entregar los recursos para pagar a los sicarios. En tanto, Muñoz proporcionó el camión utilizado en el traslado de los atacantes y coordinó con Ortega Vásquez tanto el transporte de los sujetos como la posterior eliminación de evidencias y el retorno de los involucrados a Santiago.

El tribunal dispuso además que, una vez ejecutoriada la sentencia, se tome muestras biológicas a los condenados para incorporar sus huellas genéticas al registro nacional de ADN de condenados.