Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

Durante la madrugada de este viernes se llevó a cabo el segundo vuelo de expulsados por parte del gobierno de José Antonio Kast.

Según detallaron desde el Ministerio de Interior, el vuelo de la FACH 922/21 habría trasladado un total de 40 personas hacia Colombia, Haití y República Dominicana.

En particular, 25 de estas personas habrían abordado en el Grupo 10 de Santiago, mientras que los 15 restantes habrían abordado en Iquique desde la Base Los Cóndores.

Se espera realizar una ruta por Santiago, Iquique, Bogotá, Puerto Príncipe y finalmente Santo Domingo.

En detalle, se habrían ejecutado en total 21 expulsiones administrativas y otras 19 judiciales. De los expulsados, 24 serían colombianos, 9 haitianos y 7 dominicanos.

Respecto a las causas de expulsión, desde Interior detallaron que 17 de ellos habrían ingresado o salido por pasos no habilitados.

Los demás casos estarían vinculados a diversos delitos: 10 casos de robo en distintas modalidades, 4 de tráfico o microtráfico de drogas, además de otros 9 por otros delitos (se incluye secuestro con lesiones, lesiones graves, receptación de vehículos y daños calificados).

Entre las personas expulsadas durante esta jornada se encontraría el ciudadano haitiano Emmanuel Bony, quien se encontraba en prisión preventiva tras ser detenido por haber en dos ocasiones causado destrozos al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

“Este ciudadano haitiano tenía residencia definitiva, esa residencia fue cancelada, se ejecutó la orden de expulsión y todo el país pudo ver Los graves daños producidos a la infraestructura pública de transporte en el aeropuerto y, por lo tanto, con mucha satisfacción, damos cuenta de que ese ciudadano haitiano ha sido expulsado y ya no está en el territorio nacional”, detalló sobre el caso el ministro del Interior (s), Máximo Pavez.

Imagen: captura de pantalla.

334 personas expulsadas durante la actual administración

Las cifras fueron destacadas durante esta jornada por el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, que detalló que hasta ahora se han ejecutado un total de 334 expulsiones por diversas vías.

“Estas expulsiones demuestran una capacidad mayor de ejecución de expulsiones administrativas y también judiciales, lo que se suma a una baja bien significativa de las denuncias por ingreso clandestino por paso no habilitado; y también con una disminución importante de las reconducciones”, resaltó.

Según se detalló durante esta jornada, hasta la fecha se ha producido la expulsión de 630 personas durante este 2026.

Respecto a salidas voluntarias, el representante de Migraciones detalló que por el momento “llegan a 1.801, la mayoría de ellas personas venezolanas. También tenemos una disminución muy relevante en los ingresos clandestinos, apenas llegan a 3.525, en consideración que hace 4 años, cuando asumió el Presidente Boric, llegaban a más de 17.000″.

Sobre reconducciones, entre el 11 de marzo y el 6 de mayo se han producido un total de 216, con una disminución del 51,6% en comparación al 2022, cuando ocurrieron 446.