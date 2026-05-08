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    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    El diputado Araya indicó en un programa por internet que desde la oposición planean presentar más de 2 mil indicaciones a la megarreforma.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    El ministro de Economía, Daniel Mas, explica el proyecto de Megarreforma del gobierno. Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Durante la mañana de este viernes se viralizó un video de Jaime Araya (PPD) junto a otros parlamentarios, donde declara que los partidos de oposición presentarían un total de aproximadamente 2.500 indicaciones al proyecto de reconstrucción.

    “Me voy a tirar con un número. Yo creo que no van a haber menos de 2 mil indicaciones” dijo el diputado y agrego que “estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento a este gobierno y que va a ser un problema técnico y que va a hacer inviable esto, porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable. Imagínate lo que significa negarte, indicación por indicación”, dice.

    El video ha generado una ola de respuestas por parte de parlamentarios oficialistas y autoridades de gobierno, entre estos Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, quien publicó en su cuenta de X que “cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”.

    Ante esto, el diputado Jaime Araya no tardó en responder al ministro Mas, enumerando una lista de “problemas del Chile real” sobre las que se presentarían indicaciones.

    “Estás en contra de que como parlamentarios presentemos indicaciones? El proyecto tiene más de 40 iniciativas individuales que cambian nuestras leyes. Haga la matemática y verá que lo mínimo es preocuparse”, dijo el diputado.

    “Estos son los temas de Chile, no una ley que instrumentaliza el sufrimiento de las familias y menos las ideas de un ministro que defendía a los delincuentes que le robaron a las familias en el precio del pollo, de los medicamentos y del confort”, concluyó haciendo referencia al ministro Quiroz.

    Un poco más temprano, el senador por la RM de Evópoli, Luciano Cruz-Coke también se refirió al video de Araya, señalando que “esta es la representación de la mala fe descarada y sin disfraces: diputados de izquierda preparan “TSUNAMI de indicaciones” para obstruir reconstrucción. Familias seguirán esperando, sin casa y con cesantía al tope después de haber mal administrado economía y recursos de Chile".

    Desde el Ejecutivo también hubo reacciones. El propio Presidente de la República, José Antonio Kast, señaló en la red social X: “lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”.

    En tanto, la vocera de gobierno, Mara Sedini, acusó un “sabotaje legislativo”.

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