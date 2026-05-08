Primero Quiroz, luego Arzola y ahora Rabat: Desbordes pasa a la primera línea de ofensivas contra el gobierno de Kast

Santiago 19 de Diciembre 2025. El Presidente electo José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, asiste a la Misa por los 100 años de la Coronación de la Virgen del Carmen Javier Torres/Aton Chile

Esta semana algo parece haber cambiado definitivamente en la relación entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el gobierno de un José Antonio Kast al que hace seis meses le brindaba su apoyo para la segunda vuelta presidencial. Casi diariamente, la autoridad comunal mostró sendas diferencias con el Ejecutivo , obviando su condición de “oficialista”.

El punto de ebullición ocurrió este viernes, en el programa Desde la Redacción de La Tercera, donde la idea planteada por el gobierno de seguir adelante con la ampliación de la cárcel Santiago 1 colmó la pacienia de un Desbordes que ya se había enfrentado a la administración Boric por este tema.

“ Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto, quiero ser súper claro. Yo hubiera esperado que una decisión política de este calibre, de este tamaño, porque no es una decisión menor, se produjera después de algún diálogo mínimo”.

Con esas palabras, el alcalde marcó un punto de inflexión definitivo en el tono que ha usado en los últimos días cuando se ha referido al actuar del Ejecutivo, con blancos con nombre y apellido.

“Al ministro (de Justicia, Fernando Rabat) le falta experiencia política y esto le va a traer costo en adelante”, dijo este viernes, sumando que “a diferencia de lo que pasaba con el ministro (de Justicia, Jaime Gajardo), que era militante del Partido Comunista en el gobierno anterior, que tomaba el teléfono, llamaba al alcalde, íbamos conversando el tema, con diferencias de opinión, por supuesto. En este caso, el ministro de Justicia nos avisó por la prensa, en la entrevista de ustedes, de esta decisión que él ha tomado junto al subsecretario (de Justicia, Luis Silva)”.

Asimismo, señaló que el ministro de Justicia es un destacado abogado, “pero no tiene experiencia en términos de seguridad pública, lo mismo el subsecretario”.

Pero los dardos no se quedaron sólo en eso, sino en desmentidos. “El ministro ha insistido en las compensaciones, en las mitigaciones. Yo le quiero contar que eso es mentira. No se compensó nada en Santiago 1. Los vecinos no recibieron nada concreto”.

En esa línea, también sostuvo: “Yo no sé qué tiene en mente el ministro, porque como le digo, me imagino que nos contará por los diarios también. Yo voy a avanzar en una conversación con el Presidente, ya con el ministro la verdad que pasó el momento de conversar. Él eligió este medio para informar, para notificarme”.

El día anterior, en declaraciones difundidas por su equipo de comunicaciones, el Desbordes había dicho que “como alcalde de Santiago, rechazo categóricamente las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de que se va a concretar la cárcel de alta seguridad en el sector de Pedro Montt”, sumando que “la explicación bastante burda de que es necesario hacerla ahí, porque está al lado de la cárcel de Santiago 1 y pasan por debajo, por el lado, sin recorridos, se cae por sí sola. Y lo otro, señor ministro, infórmese bien. No desinforme la ciudadanía. No es verdad que haya grandes obras de mitigación. Eso no es cierto".

Cercanos a la administración Desbordes amenazan que su tono de este viernes no está ni cerca de lo que puede llegar a ser si la idea de avanzar con la cárcel prospera.

Otros flancos

Pero la personalización de las embestidas de Desbordes hacia personeros del Ejecutivo no han sido solo a Rabat y Silva. Esta semana, además, el alcalde apuntó contra la ministra de Educación, María Paz Arzola, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, y el director de la Dirección de Educación Pública, Pedro Larraín.

Las críticas surgieron en el marco de las acusaciones que el alcalde hizo sobre el SLEP Santiag Centro por mantener las remuneraciones de Carolina Vega, la exrectora del Instituto Nacional, siendo que, dijo la autoridad comunal, había sido destituida a la espera del acto administrativo que lo oficializara.

“En todo este proceso y en varias otras irregularidades más, yo responsabilizo a la Dirección de Educación Pública (DEP) y también al ministerio, que no puede hacer como que no tiene responsabilidad en esto: los SLEP dependen de la DEP, que a su vez depende del subsecretario (de Educación, Daniel Rodríguez) y de la ministra (de Educación, María Paz Arzola), así que creo que también hay responsabilidad en ese nivel”. Antes, además, había lamentado que la ministra y el subsecretario “también miren al techo”.

Con todo, los avisos de que la postura se iba endureciendo comenzaron a asomar hace más o menos tres semanas, cuando el gobierno daba luces de que concretaría la eliminación de contribuciones a través de su megarreforma. Con ello, los municipios dejarían de percibir recursos importantes, ya sea directos o a través del Fondo Común Municipal.

“Si el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) no compensa a Santiago, a mí me va a obligar a hacer cerrar una serie de programas, a disminuir la seguridad. No sé, le tendré que devolver Meiggs al comercio ambulante”, dijo en TVN.

Coincidencia o no, el paso al frente de Desbordes en contra del gobierno, con declaraciones cada vez más ácidas, se da a solo semanas de haber renunciado a Renovación Nacional tras 26 años de militancia, lo que supone más libertad política en el actuar.

En medio de todo esto, la del alcalde Desbordes fue una de las ausencias llamativas de la reunión que este miércoles sostuvo el Presidente Kast con casi 130 jefes comunales oficialistas.

En el entorno de la autoridad comunal dicen que a Presidencia le avisó que no podría asistir puesto que hace dos meses ya tenía agendado casi al mismo horario una reunión anual de trabajo con sus directores, con salones arrendados en un hotel de la comuna. Esa actividad, dicen, era inamovible. Pero además, Desbordes leyó que la cita del Mandatario era más para alcaldes que no tienen la posibilidad de interactuar seguido con el Presidente, que no es su caso.